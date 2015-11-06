Microsoft Garage'dan faydalı eklenti: Social Share

Fikirleri gerçeğe dönüştüren Microsoft Garage projesi kapsamında birçok faydalı uygulama kulanıma sunan Microsoft, bu sefer meşhur sunum yazılımı PowerPoint için hazırlanan Social Share eklentisi tanıttı.

Uzun yıllardır geliştirilen Ofis paketinin gözde çözümlerinden PowerPoint, "Social Share" ile isminden de anlaşılabileceği oldukça etkili bir sosyal medya entegrasyonu kazandı. PowerPoint'e eklenti olarak yüklenen Social Share, kişilerin hazırladıkları sunumların bir bölümünü ya da tamamını video veya fotoğraf olarak Facebook ile Twitter'da paylaşmasına imkan tanıyor. İşlem birkaç basit işlem ile yerine getirebiliyor ve paylaşılan içerikler PowerPoint dışına çıkılmadan direkt olarak sayfanın sağ tarafında görüntülebiliyor.

Ücretsiz olarak elde edilebilen Social Share eklentisine buradan ulaşabilirsiniz. Eklentinin tanıtım videosun da aşağıda yer alıyor.

http://thenextweb.com/apps/2015/11/06/you-can-now-share-powerpoint-presentations-as-photo-albums-and-videos-on-social-networks/