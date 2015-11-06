Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Garage'dan faydalı eklenti: Social Share

Microsoft Garage projesinin en son çözümlerinden Social Share, sunum denilince akla gelen ilk yazılımlardan olmayı başaran PowerPoint'e sosyal medya entegrasyonu katıyor.
3 yıl
2,7b
1
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft Garage'dan faydalı eklenti: Social Share

Fikirleri gerçeğe dönüştüren Microsoft Garage projesi kapsamında birçok faydalı uygulama kulanıma sunan Microsoft, bu sefer meşhur sunum yazılımı PowerPoint için hazırlanan Social Share eklentisi tanıttı.
Uzun yıllardır geliştirilen Ofis paketinin gözde çözümlerinden PowerPoint, "Social Share" ile isminden de anlaşılabileceği oldukça etkili bir sosyal medya entegrasyonu kazandı. PowerPoint'e eklenti olarak yüklenen Social Share, kişilerin hazırladıkları sunumların bir bölümünü ya da tamamını video veya fotoğraf olarak Facebook ile Twitter'da paylaşmasına imkan tanıyor. İşlem birkaç basit işlem ile yerine getirebiliyor ve paylaşılan içerikler PowerPoint dışına çıkılmadan direkt olarak sayfanın sağ tarafında görüntülebiliyor.
Ücretsiz olarak elde edilebilen Social Share eklentisine buradan ulaşabilirsiniz. Eklentinin tanıtım videosun da aşağıda yer alıyor.
 
Microsoft Garage'dan faydalı eklenti: Social Share
 

http://thenextweb.com/apps/2015/11/06/you-can-now-share-powerpoint-presentations-as-photo-albums-and-videos-on-social-networks/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 2si1 "Gücü henüz anlaşılamamış 900P" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Sony Xperia Z5 ailesi Türkiye'de: "İşte fiyatlar, çıkış tarihileri ve Xperia M5'in durumu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim