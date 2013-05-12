Microsoft : Google Docs verimliliği azaltıyor





Her fırsatta Google ve hizmetlerini eleştirmekten geri durmayan Microsoft, bu kez Google'ın döküman düzenleme platformunu gündeme getirmeye başladı.





Microsoft ürün yöneticisi Jake Zborowski, bir blog yazısında ofis dokümanlarının düzenleme amacıyla Google Apps'e dönüştürmenin bir kumar olduğunu, Office ve Office web uygulamalarının dönüştürmeye gerek bırakmadan zaten bu işi yerine getiriyor olduğunu belirtti. Zborowski yeni Chrome döküman görüntüleme eklentisini de aynı şekilde kumar olarak niteledi.





Zborowski ayrıca Google Docs hizmetinin eksik yanlarını da masaya yatırıyor. Bugüne kadar yapılan değişikliklerle Office, kullanıcılara yapmak istedikleri şeylerle ilgili önemli katkılar yaparken, Google Docs ise sahip olduğu eksiklikler nedeniyle kullanıcılarının farklı yollar aramasına veya üçüncü taraf araçlar kullanmasına neden oluyor.





Zborowski Google Apps'den Office'e geçerek başarılı sonuçlar elde eden müşterilerinin hikayelerini de aktarmaktan geri durmuyor.

http://techcrunch.com/2013/05/10/microsoft-google-docs-is-not-worth-the-gamble-makes-everybody-less-productive/