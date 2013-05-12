Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft : Google Docs verimliliği azaltıyor

6 yıl
423
1
6
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft : Google Docs verimliliği azaltıyor

Her fırsatta Google ve hizmetlerini eleştirmekten geri durmayan Microsoft, bu kez Google'ın döküman düzenleme platformunu gündeme getirmeye başladı.

Microsoft ürün yöneticisi Jake Zborowski, bir blog yazısında ofis dokümanlarının düzenleme amacıyla Google Apps'e dönüştürmenin bir kumar olduğunu, Office ve Office web uygulamalarının dönüştürmeye gerek bırakmadan zaten bu işi yerine getiriyor olduğunu belirtti. Zborowski yeni Chrome döküman görüntüleme eklentisini de aynı şekilde kumar olarak niteledi.

Zborowski ayrıca Google Docs hizmetinin eksik yanlarını da masaya yatırıyor. Bugüne kadar yapılan değişikliklerle Office, kullanıcılara yapmak istedikleri şeylerle ilgili önemli katkılar yaparken, Google Docs ise sahip olduğu eksiklikler nedeniyle kullanıcılarının farklı yollar aramasına veya üçüncü taraf araçlar kullanmasına neden oluyor. 

Zborowski Google Apps'den Office'e geçerek başarılı sonuçlar elde eden müşterilerinin hikayelerini de aktarmaktan geri durmuyor.

http://techcrunch.com/2013/05/10/microsoft-google-docs-is-not-worth-the-gamble-makes-everybody-less-productive/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teramit 6 yıl
Google dökümanlar ortalama kullanıcılar için oldukça mantıklı bir seçim ücretsiz olduğu için ama ücretli versiyonu ms ofis in gerisinde kalıyor. Ms ofis biraz pahalı kalıyor ama gerçekten tüm özelliklerinin hakkını verebilenler için hala iyi bir seçim.
Ben herhalde ofisim olsa ücretsiz google dökümanları kullanarak yoluma devam ederdim.Bulut desteği ile heryerden ulaşılabilir olması ve paylaşım özellikleri ile benim için vazgeçilmez bir platform.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RockConn 6 yıl
AktifProje
RockConn
playstyle elinde kullanıcı alışkanlıklarından başka elinde hiç bir koz kalmayan MSun son çığlıkları bunlar !
Gün gelir kullanıcı alışkanlığı dediğiniz kavram Başlat butonu gibi başınıza bela açabilir. Demek ki bu durum kullanıcı alışkanlığını bir koz olmaktan çıkarır.Söz konusu döküman uygulamaları ise bunun adı Officeden başka anılmaz.
Demek ki sen hala pages ya da keynote kullanmamışsın.

Kullandım. iWorks ev kullanıcının dışına çıkamayacak bir uygulama. Apple'nin bu yönde daha çok çalışması lazım. Örneğin Numbers işimi görmedi. Pages'teki acemiliğimden midir nedir tablolarda oldukça sıkıntı yaşamıştım fakat otomatik kaydetme özelliği güzeldi, kullanıcı arayüzü başarılı ve Keynote'ta çok hoşuma gitmişti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AktifProje 6 yıl
RockConn
playstyle elinde kullanıcı alışkanlıklarından başka elinde hiç bir koz kalmayan MSun son çığlıkları bunlar !
Gün gelir kullanıcı alışkanlığı dediğiniz kavram Başlat butonu gibi başınıza bela açabilir. Demek ki bu durum kullanıcı alışkanlığını bir koz olmaktan çıkarır.Söz konusu döküman uygulamaları ise bunun adı Officeden başka anılmaz.

Demek ki sen hala pages ya da keynote kullanmamışsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RockConn 6 yıl
playstyle
elinde kullanıcı alışkanlıklarından başka elinde hiç bir koz kalmayan MSun son çığlıkları bunlar !

Gün gelir 'kullanıcı alışkanlığı' dediğiniz kavram Başlat butonu gibi başınıza bela açabilir. Demek ki bu durum kullanıcı alışkanlığını bir koz olmaktan çıkarır.
Söz konusu döküman uygulamaları ise bunun adı Office'den başka anılmaz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 6 yıl RockConn
RockConn

playstyle

elinde kullanıcı alışkanlıklarından başka elinde hiç bir koz kalmayan MSun son çığlıkları bunlar !

Gün gelir 'kullanıcı alışkanlığı' dediğiniz kavram Başlat butonu gibi başınıza bela açabilir. Demek ki bu durum kullanıcı alışkanlığını bir koz olmaktan çıkarır.
Söz konusu döküman uygulamaları ise bunun adı Office'den başka anılmaz.

Evet isminin bile "office" olması yetiyor. Ancak stabilite söz konusu olduğunda docs'tan geri kalıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 6 yıl
elinde kullanıcı alışkanlıklarından başka elinde hiç bir koz kalmayan MS'un son çığlıkları bunlar !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Türkiye'nin ilk milli askeri dürbünleri! Özel Video 6 yıl İlk milli keskin nişancı tüfeği "Bora 12" özel video 6 yıl Milli Muharebe Tankımız "ALTAY" özel video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim