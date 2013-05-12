Microsoft : Google Docs verimliliği azaltıyor

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Her fırsatta Google ve hizmetlerini eleştirmekten geri durmayan Microsoft, bu kez Google'ın döküman düzenleme platformunu gündeme getirmeye başladı.
Microsoft ürün yöneticisi Jake Zborowski, bir blog yazısında ofis dokümanlarının düzenleme amacıyla Google Apps'e dönüştürmenin bir kumar olduğunu, Office ve Office web uygulamalarının dönüştürmeye gerek bırakmadan zaten bu işi yerine getiriyor olduğunu belirtti. Zborowski yeni Chrome döküman görüntüleme eklentisini de aynı şekilde kumar olarak niteledi.
Zborowski ayrıca Google Docs hizmetinin eksik yanlarını da masaya yatırıyor. Bugüne kadar yapılan değişikliklerle Office, kullanıcılara yapmak istedikleri şeylerle ilgili önemli katkılar yaparken, Google Docs ise sahip olduğu eksiklikler nedeniyle kullanıcılarının farklı yollar aramasına veya üçüncü taraf araçlar kullanmasına neden oluyor.
Zborowski Google Apps'den Office'e geçerek başarılı sonuçlar elde eden müşterilerinin hikayelerini de aktarmaktan geri durmuyor.
http://techcrunch.com/2013/05/10/microsoft-google-docs-is-not-worth-the-gamble-makes-everybody-less-productive/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben herhalde ofisim olsa ücretsiz google dökümanları kullanarak yoluma devam ederdim.Bulut desteği ile heryerden ulaşılabilir olması ve paylaşım özellikleri ile benim için vazgeçilmez bir platform.
Kullandım. iWorks ev kullanıcının dışına çıkamayacak bir uygulama. Apple'nin bu yönde daha çok çalışması lazım. Örneğin Numbers işimi görmedi. Pages'teki acemiliğimden midir nedir tablolarda oldukça sıkıntı yaşamıştım fakat otomatik kaydetme özelliği güzeldi, kullanıcı arayüzü başarılı ve Keynote'ta çok hoşuma gitmişti.
Demek ki sen hala pages ya da keynote kullanmamışsın.
Gün gelir 'kullanıcı alışkanlığı' dediğiniz kavram Başlat butonu gibi başınıza bela açabilir. Demek ki bu durum kullanıcı alışkanlığını bir koz olmaktan çıkarır.
Söz konusu döküman uygulamaları ise bunun adı Office'den başka anılmaz.
Evet isminin bile "office" olması yetiyor. Ancak stabilite söz konusu olduğunda docs'tan geri kalıyor.