Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, HoloLens'in neden son kullanıcılara satılmadığını açıkladı

Microsoft, Mobil Dünya Kongresi kapasamında yeni karma gerçeklik gözlüğü HoloLens 2'yi tanıttı. Şirket yetkilisi Alex Kipman bu teknolojinin neden sadece kurumsal şirketlere satıldığını açıkladı.
2 ay
4,6b
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Haberlerimizde sizlere duyurduğumuz üzere Microsoft, Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2019) HoloLens 2'yi tanıttı ve lansmanda neredeyse tüm terimler duyulurken bunun tek istisnası son kullanıcılar idi. Zira şirket HoloLens teknolojisini kurumsal şirketler için geliştiriyor ve bunun nedenleri var.

Son kullanıcıların istediği noktada değil

Microsoft'un teknik tasarımcılarından yazılım mühendisi Alex Kipman, HoloLens'in neden kurumsal olduğunu ve tüketicilere yönelik bir cihaz olmadığını şu şekilde açıklıyor:
"Neden tüketici ürünü değil? İstediğiniz kadar sürükleyici değil. Bir öncekinden iki kat daha sürükleyici, ancak sokaktaki tüketicinin kullanması için yeterince sürükleyici değil ve yeterince rahat değil. Bence bu teknoloji, en sürükleyici üründen çok daha sürükleyici, en konforlu üründen çok daha rahat olana ve 1.000 doların altında bir fiyata inene kadar, kullanıcılar bu ürünlerin kullanıma hazır olduğunu düşünerek kendilerini kandırırlar."
Kipman, Microsoft'un bu tür ürünler için tüketici yutturmaca döngüsüne katılmadığını belirtiyor ve şirketin kurumsal alana yönelerek son kullanıcıları başka şirketlere bıraktığını ifade ediyor. Zira Microsoft'un karma gerçeklik gözlüğü HoloLens 2'nin fiyatının 3.500 dolar olduğu düşünülünce son kullanıcıların bu rakamlarda bir teknolojik ürüne erişebilmesinin zor olduğu da ortada.

https://www.theverge.com/2019/2/24/18235460/microsoft-hololens-2-price-specs-mixed-reality-ar-vr-business-work-features-mwc-2019 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sounderland 2 ay en beğenilen
ABD savunma bakanlığı ile 480 milyon dolarlık anlaşması var Microsoft'un. Hololens başında son tüketiciye yönelik bir ürün olarak planlanmış olabilir ama (bana göre) artık savunma sektörüne yönelik bir ürün.. Son tüketiciye ulaşması zor gibi geliyor bana..
ABD savunma bakanlığı ile 480 milyon dolarlık anlaşması var Microsoft'un. Hololens başında son tüketiciye yönelik bir ürün olarak planlanmış olabilir ama (bana...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 2 ay
şekil olarak en sonunda kullanılabilir bir şeye benzeyeme başlamış :)
ama biz ufo teknolojisinde kullanılan direk beyinin görsel sinir ağına sinyalle müdahale eden versiyonunu merakla bekliyoruz ! 50 yıl değilde 5 yıl sonra o da hazır olur elbet :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 2 ay SEO-Uzmanı
filmlerde hep öyle alıştırdılar bize napalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizamanda 2 ay
önünde sonunda son kullanıcıya geçecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 2 ay
kinect'deki hızlı hamlelerinden ders çıkartmışlar sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 2 ay
meali: son kullaniciya urun pazarlamayi beceremiyoruz, mantiksiz taleplerimiz ve tutarsiz kararlarimizdan oturu son kullanici bizden kaciyor. piyasaya guzel orjinal bir urun sursek bile bir sekilde son kullaniciyi urunden sogutmayi basariyoruz. (bkz. kinect)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sounderland 2 ay en beğenilen
ABD savunma bakanlığı ile 480 milyon dolarlık anlaşması var Microsoft'un. Hololens başında son tüketiciye yönelik bir ürün olarak planlanmış olabilir ama (bana göre) artık savunma sektörüne yönelik bir ürün.. Son tüketiciye ulaşması zor gibi geliyor bana..
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay ZTE de 5G trendine katıldı 2 ay Dünyanın ilk 1TB microSD kartı duyuruldu 2 ay MediaTek, çok modlu Helio M70 5G modemini duyurdu 2 ay Özelleşmiş kök hücreler kan-beyin bariyeri üretilmesinde kullanılabilir 2 ay Twitter kurucu ortağı Evan Williams, yönetim kurulundan istifa etti 2 ay Nintendo Switch'te Android çalıştırıldı 2 ay Arka kapakta HD ekran | Nubia X ön inceleme 2 ay Microsoft çalışanları, şirketin ABD ordusu ile yaptığı HoloLens anlaşmasının iptalini istiyor 2 ay GSMA’den Turkcell’e ödül 2 ay Oppo’nun katlanabilir telefonu ortaya çıktı 2 ay Qualcomm Quick Charge artık kablosuz 2 ay 1GB/s hızlara çıkabilen microSD Express standardı duyuruldu 2 ay 7 inçlik ekrana sahip Lenovo akıllı telefonu duyuruldu 2 ay Sony Xperia L3, Helio P22 yonga seti ile birlikte tanıtıldı 2 ay Infinity-U ekranlı Samsung Galaxy A30 resmen duyuruldu 2 ay Vestel yeni orta segment akıllı telefonunu duyurdu 2 ay Lenovo iki yeni kulaklık duyurdu 2 ay Kamerada devrim | Nokia 9 PureView ön inceleme 2 ay Orta sınıfa ekrandan parmak izi okuma özelliği geldi: Karşınızda Samsung Galaxy A50 2 ay Turkcell’in arama motoru Yaani’ye e-posta ve navigasyon hizmeti geliyor 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Microsoft, HoloLens'in neden son kullanıcılara satılmadığını açıkladı Sonraki Sony’nin yeni amiral Gemisi Xperia 1 tanıtıldı! Xperia 1 özellikleri: 2 ay Sony, Xperia 10 ve 10 Plus modellerini duyurdu 2 ay Tesla Model 3, geçtiğimiz yılın en çok satan elektrikli aracı oldu 2 ay Galaxy A 2019 serisinin resmi sayfası açıldı 2 ay Youtube'un yeni sorunu, çocuk aşısına karşı olan kanallar 2 ay Gerçek katlanabilir telefon "Huawei Mate X" 2 ay Lenovo 14 inçlik taşınabilir monitörünü tanıttı 2 ay Huawei dizüstü yaparsa | Matebook X Pro ön inceleme 2 ay 2019 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2 ay BlackBerry KEY2 Red Edition resmen tanıtıldı 2 ay Xiaomi Mi9'u kullandık | Detaylı ön inceleme 2 ay Game of Thrones 8.sezonundan yeni görüntüler paylaşıldı 2 ay Kinect geri döndü 2 ay Xiaomi'nin yeni canavarı | 5G destekli Mi Mix 3 elimizde 2 ay Microsoft HoloLens 2 duyuruldu 2 ay Çin’de CRISPR kullanarak bebeklerin zekasını arttıran bilim adamı gözaltına alındı 2 ay LG’nin ilk 5G telefonu V50 ThinQ duyuruldu 2 ay Uzmanlara göre "Zombi" geyik hastalığı insanlara bulaşabilir 2 ay Giriş seviyesi için hazırlanan Nokia 3.2 tanıtıldı 2 ay Alcatel MWC 2019'da 3 yeni akıllı telefon modelini tanıttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim