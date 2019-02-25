Microsoft, HoloLens'in neden son kullanıcılara satılmadığını açıkladı

Teknoloji Editörü
Haberlerimizde sizlere duyurduğumuz üzere Microsoft, Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2019) HoloLens 2'yi tanıttı ve lansmanda neredeyse tüm terimler duyulurken bunun tek istisnası son kullanıcılar idi. Zira şirket HoloLens teknolojisini kurumsal şirketler için geliştiriyor ve bunun nedenleri var.
Son kullanıcıların istediği noktada değil
Microsoft'un teknik tasarımcılarından yazılım mühendisi Alex Kipman, HoloLens'in neden kurumsal olduğunu ve tüketicilere yönelik bir cihaz olmadığını şu şekilde açıklıyor:
"Neden tüketici ürünü değil? İstediğiniz kadar sürükleyici değil. Bir öncekinden iki kat daha sürükleyici, ancak sokaktaki tüketicinin kullanması için yeterince sürükleyici değil ve yeterince rahat değil. Bence bu teknoloji, en sürükleyici üründen çok daha sürükleyici, en konforlu üründen çok daha rahat olana ve 1.000 doların altında bir fiyata inene kadar, kullanıcılar bu ürünlerin kullanıma hazır olduğunu düşünerek kendilerini kandırırlar."Kipman, Microsoft'un bu tür ürünler için tüketici yutturmaca döngüsüne katılmadığını belirtiyor ve şirketin kurumsal alana yönelerek son kullanıcıları başka şirketlere bıraktığını ifade ediyor. Zira Microsoft'un karma gerçeklik gözlüğü HoloLens 2'nin fiyatının 3.500 dolar olduğu düşünülünce son kullanıcıların bu rakamlarda bir teknolojik ürüne erişebilmesinin zor olduğu da ortada.
https://www.theverge.com/2019/2/24/18235460/microsoft-hololens-2-price-specs-mixed-reality-ar-vr-business-work-features-mwc-2019 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ama biz ufo teknolojisinde kullanılan direk beyinin görsel sinir ağına sinyalle müdahale eden versiyonunu merakla bekliyoruz ! 50 yıl değilde 5 yıl sonra o da hazır olur elbet :)