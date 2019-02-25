Microsoft, HoloLens'in neden son kullanıcılara satılmadığını açıkladı

Haberlerimizde sizlere duyurduğumuz üzere Microsoft, Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2019) HoloLens 2'yi tanıttı ve lansmanda neredeyse tüm terimler duyulurken bunun tek istisnası son kullanıcılar idi. Zira şirket HoloLens teknolojisini kurumsal şirketler için geliştiriyor ve bunun nedenleri var.

Son kullanıcıların istediği noktada değil

Microsoft'un teknik tasarımcılarından yazılım mühendisi Alex Kipman, HoloLens'in neden kurumsal olduğunu ve tüketicilere yönelik bir cihaz olmadığını şu şekilde açıklıyor:

"Neden tüketici ürünü değil? İstediğiniz kadar sürükleyici değil. Bir öncekinden iki kat daha sürükleyici, ancak sokaktaki tüketicinin kullanması için yeterince sürükleyici değil ve yeterince rahat değil. Bence bu teknoloji, en sürükleyici üründen çok daha sürükleyici, en konforlu üründen çok daha rahat olana ve 1.000 doların altında bir fiyata inene kadar, kullanıcılar bu ürünlerin kullanıma hazır olduğunu düşünerek kendilerini kandırırlar."

https://www.theverge.com/2019/2/24/18235460/microsoft-hololens-2-price-specs-mixed-reality-ar-vr-business-work-features-mwc-2019

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Kipman, Microsoft'un bu tür ürünler için tüketicikatılmadığını belirtiyor ve şirketin kurumsal alana yönelerek son kullanıcılarıbıraktığını ifade ediyor. Zira Microsoft'un karma gerçeklik gözlüğü HoloLens 2'nin fiyatınınolduğu düşünülünce son kullanıcılarınbir teknolojik ürüne erişebilmesinin zor olduğu da ortada.