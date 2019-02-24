Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un resmi tanıtım videosu yayınlandı

Teknoloji devi Samsung 22 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde bir dizi yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Galaxy S10 serisinin kullanıcılar tarafından merakla beklendiğini biliyoruz ancak, heyecanla beklenen bir diğer modelin ise şirketin ve dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Fold olduğunu söyleyebiliriz.

Sessiz bir video

Tanıtım etkinliğinde çok fazla detaylı bir şekilde gösterilmeyen Galaxy Fold'la ilgili elimizde sadece bir dakikalık kısa bir teaser görüntüsü mevcuttu. Ancak Güney Koreli şirket katlanabilir akıllı telefonunu tüm detaylarıyla ortaya koyan bir video yayınladı.

https://www.youtube.com/watch?v=gS9CWfLg1zg

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Samsung'un resmisayfasında paylaşılan bu yaklaşık beş dakikalık, ilginç bir biçimde herhangi bir. Sadece sessizlik içinde cihazıngösteren bir kişiyi görüyoruz. Eğer siz de bucihazı daha net görmek istiyorsanız, yukarıdaki videoya göz atabilirsiniz.