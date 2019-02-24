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Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un resmi tanıtım videosu yayınlandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un geçtiğimiz gün tanıtımını yaptığı ve dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Fold'un 5 dakikalık bir tanıtım videosu yayınlandı.
2 ay
5,5b
1
14
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Samsung 22 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde bir dizi yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Galaxy S10 serisinin kullanıcılar tarafından merakla beklendiğini biliyoruz ancak, heyecanla beklenen bir diğer modelin ise şirketin ve dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Fold olduğunu söyleyebiliriz.

Sessiz bir video

Tanıtım etkinliğinde çok fazla detaylı bir şekilde gösterilmeyen Galaxy Fold'la ilgili elimizde sadece bir dakikalık kısa bir teaser görüntüsü mevcuttu. Ancak Güney Koreli şirket katlanabilir akıllı telefonunu tüm detaylarıyla ortaya koyan bir video yayınladı.
Samsung'un resmi Youtube sayfasında paylaşılan bu yaklaşık beş dakikalık video, ilginç bir biçimde herhangi bir konuşma barındırmıyor. Sadece sessizlik içinde cihazın detaylarını gösteren bir kişiyi görüyoruz. Eğer siz de bu 2 bin dolarlık cihazı daha net görmek istiyorsanız, yukarıdaki videoya göz atabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=gS9CWfLg1zg Yorum Yaz
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C-AyaR 2 ay en beğenilen
Herkes Huawei mate x i övmüş fakat şahsen galaxy fold'u tercih ederim. Ekranın dışa katlanması ciddi oranda riskli. Sürekli dış etkenlere ve düşmeye karşı korunaksız esnek bir ekranı taşımak, son kullanıcıda ne gibi sorunlar çıkaracağı meçhul olan bir teknoloji için fazla teklikeli. Geniş kitlelerce kullanılıp güvenilirliğini kanıtladıktan sonra düşünülebilir.
Herkes Huawei mate x i övmüş fakat şahsen galaxy fold'u tercih ederim. Ekranın dışa katlanması ciddi oranda riskli. Sürekli dış etkenlere ve düşmeye karşı korun...
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McLaren64 2 ay
İçe katlanması çok daha iyi. Dışa katlanan cihazın düşüş anında kırılma riski çok daha fazla. Samsung'u tercih ederim.
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Raif Ulutürk 2 ay
Huaweiye göre aşırı premium... Kıyaslama bile yapamıyorum. Ki telefon özellikli tablet yapmış adamlar. Buna ihtiyacı olan adam kot cebinde taşıyacak değil ya...
Huaweiye göre aşırı premium... Kıyaslama bile yapamıyorum. Ki telefon özellikli tablet yapmış adamlar. Buna ihtiyacı olan adam kot cebinde taşıyacak değil ya.....
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DH Misafiri 2 ay
Katlanabilir telefon tutulacagini zannetmiyorum .
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FerdosParadise 2 ay
ses yok hacılar
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asenler 2 ay
İşte görüntülü haber böyle olur.
Gürültü yok, ukalalık yok, artistlik yok.
Darısı Donanımhaberin başına.
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hazarRS 2 ay
Telefon çok kalın. Kalın olmasına rağmen telefon kapalı haldeyken kapaklar simetrik değil. Aşırı asimetrik bir telefon olmuş diyebiliriz. Büyük ekranın çentikli olması, kapatınca telefonun sağ ve sol kenarlarının farklı olması gibi detaylar yüzünden pek hoşuma gitmedi. Lüks göründüğü kesin, ama detaylara inildikçe albenisini kaybediyor.
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GT_55 2 ay
Huawei'nin neresini beğendiniz arkadaşlar.Kırılacakmış gibi durması bir yana o dalgalı ekran ne kadar iğrenç duruyor.Hele o kameralarn konumlandırıldığı yer çok kaba olmuş. Kısacası ben hiç beğenmedim. Hele fiyatı konusuna hiç girmiyorum. :)
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Raif Ulutürk 2 ay
Huaweiye göre aşırı premium... Kıyaslama bile yapamıyorum. Ki telefon özellikli tablet yapmış adamlar. Buna ihtiyacı olan adam kot cebinde taşıyacak değil ya...
Yanıtla +6
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McLaren64 2 ay
İçe katlanması çok daha iyi. Dışa katlanan cihazın düşüş anında kırılma riski çok daha fazla. Samsung'u tercih ederim.
Yanıtla +11
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Rachsuchtig 2 ay
Ulan video 4 dakika 3 dakikası telefonun stand üstüne dönmesi
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smart1978 2 ay
Onkayit Turkiye de baslanmis :
samsung.com/...
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C-AyaR 2 ay en beğenilen
Herkes Huawei mate x i övmüş fakat şahsen galaxy fold'u tercih ederim. Ekranın dışa katlanması ciddi oranda riskli. Sürekli dış etkenlere ve düşmeye karşı korunaksız esnek bir ekranı taşımak, son kullanıcıda ne gibi sorunlar çıkaracağı meçhul olan bir teknoloji için fazla teklikeli. Geniş kitlelerce kullanılıp güvenilirliğini kanıtladıktan sonra düşünülebilir.
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HABERİN ETİKETLERİ
samsung, samsung katlanabilir akıllı telefon ve
5 etiket daha galaxy fold tanıtım videosu Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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