Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un resmi tanıtım videosu yayınlandı

Teknoloji Editörü
Teknoloji devi Samsung 22 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde bir dizi yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Galaxy S10 serisinin kullanıcılar tarafından merakla beklendiğini biliyoruz ancak, heyecanla beklenen bir diğer modelin ise şirketin ve dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Fold olduğunu söyleyebiliriz.
Sessiz bir video
Tanıtım etkinliğinde çok fazla detaylı bir şekilde gösterilmeyen Galaxy Fold'la ilgili elimizde sadece bir dakikalık kısa bir teaser görüntüsü mevcuttu. Ancak Güney Koreli şirket katlanabilir akıllı telefonunu tüm detaylarıyla ortaya koyan bir video yayınladı.Samsung'un resmi Youtube sayfasında paylaşılan bu yaklaşık beş dakikalık video, ilginç bir biçimde herhangi bir konuşma barındırmıyor. Sadece sessizlik içinde cihazın detaylarını gösteren bir kişiyi görüyoruz. Eğer siz de bu 2 bin dolarlık cihazı daha net görmek istiyorsanız, yukarıdaki videoya göz atabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=gS9CWfLg1zg Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gürültü yok, ukalalık yok, artistlik yok.
Darısı Donanımhaberin başına.
samsung.com/...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5534 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
samsung, samsung katlanabilir akıllı telefon ve