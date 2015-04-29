Microsoft Office paketine dahili uygulama desteği geliyor

Yazılım devi Microsoft, Buil 2015 Geliştirici Konferansı kapsamında Office paketi için önemli bir özelliği görücüye çıkarttı.

Bu yeni özellik Microsoft Office içerisinde uygulama kullanımına dayanıyor. Geliştiriciler direkt olarak Word, Outlook ya da Excel içerisinde çalışabilen uygulamalar oluşturabiliyor ve böylece CEO Satya Nadella'nın açıklamasıyla farklı uygulamalar arasında gidip gelmenin önüne geçilmiş oluyor. Konferans kapsamında gösterildiği üzere de örnek olarak Outlook içerisine Uber'in uygulaması dahil edilebiliyor ve bu sayede kişiler planlamalarına göre hızlı bir şekilde yolculuk ayarlaması da yapabiliyor. Ayrıa bütün bu özellikler sahip olunan cihazlar arasında otomatik olarak senkronize edilebiliyor.

Uygulama desteğini hem mobil hem de masaüstü platformlar için planlayan Microsoft, bu önemli imkanı önümüzdeki aylarda herkes için aktif kullanıma açmaya hazırlanıyor.

http://thenextweb.com/microsoft/2015/04/29/microsoft-shows-off-cross-platform-integrations-for-office-2016/