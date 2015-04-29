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Microsoft Office paketine dahili uygulama desteği geliyor

4 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft Office paketine dahili uygulama desteği geliyor
 
Yazılım devi Microsoft, Buil 2015 Geliştirici Konferansı kapsamında Office paketi için önemli bir özelliği görücüye çıkarttı.
Bu yeni özellik Microsoft Office içerisinde uygulama kullanımına dayanıyor. Geliştiriciler direkt olarak Word, Outlook ya da Excel içerisinde çalışabilen uygulamalar oluşturabiliyor ve böylece CEO Satya Nadella'nın açıklamasıyla farklı uygulamalar arasında gidip gelmenin önüne geçilmiş oluyor. Konferans kapsamında gösterildiği üzere de örnek olarak Outlook içerisine Uber'in uygulaması dahil edilebiliyor ve bu sayede kişiler planlamalarına göre hızlı bir şekilde yolculuk ayarlaması da yapabiliyor. Ayrıa bütün bu özellikler sahip olunan cihazlar arasında otomatik olarak senkronize edilebiliyor.
Uygulama desteğini hem mobil hem de masaüstü platformlar için planlayan Microsoft, bu önemli imkanı önümüzdeki aylarda herkes için aktif kullanıma açmaya hazırlanıyor. 

http://thenextweb.com/microsoft/2015/04/29/microsoft-shows-off-cross-platform-integrations-for-office-2016/ Yorum Yaz
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302sino 4 yıl en beğenilen
Konferanstaki en önemli gelişmenin haberi nerde acaba artık ios ve android uygulamaları wp'ye portlanabiliyor bilmem olayın farkında mısınız?
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stradivardi 4 yıl
Eminim düzgün portlanamayacaktır Kendisi için yazdığı ofis programları bile Lumia lar da düzgün çalışmıyor Bu kadar büyük ve köklü bir firmanın bu kadar başarısız bir işletim sistemi yapması çok ilginç
1 Yanıt Yanıtla
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302sino 4 yıl stradivardi
stradivardi
Eminim düzgün portlanamayacaktır Kendisi için yazdığı ofis programları bile Lumia lar da düzgün çalışmıyor Bu kadar büyük ve köklü bir firmanın bu kadar başarısız bir işletim sistemi yapması çok ilginç

Office uygulamalarının eksiklikleri var diyebilesin ancak düzgün çalışmıyo diyemezsin yok öyle bir şey.Ayrıca aylar önce çıkan Candy Crush'ın mağazadaki puanına bakarsan olayla ilgili biraz fikir sahibi olabilirsin.
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302sino 4 yıl en beğenilen
Konferanstaki en önemli gelişmenin haberi nerde acaba artık ios ve android uygulamaları wp'ye portlanabiliyor bilmem olayın farkında mısınız?
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