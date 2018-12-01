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Microsoft Office uygulamalarının simgeleri 5 yıl aradan sonra güncellendi

En son 2013 yılında güncellenen Microsoft Office programlarının simgeleri 5 yıl aradan sonra büyük bir değişime uğradı. Yeni ikonlar daha sade ve modern olarak tasarlanmış.
5 ay
13,2b
1
24
Diğer Yazılım
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Microsoft Office uygulamalarının simgeleri 5 yıl aradan sonra güncellendi
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Microsoft Office uygulamaları 2013 yılından bu yana aynı simgeleri kullanıyordu. Beş yıl aradan sonra güncellenen yeni ikonlar, sade ve modern bir görünüm hedeflenerek tasarlanmış. Ek olarak Skype ve OneDrive uygulamalarının simgeleri de değiştirilmiş.

Daha anlaşılır simgeler

Her işletim sisteminde kendine yer bulan Microsoft Office uygulamalarının yeni simgeleri, Windows, iOS, Mac ve Android platformlarının tamamında kullanılacak. Bu yüzden milyonlarca kişiye ulaşan uygulamaların daha anlaşılabilir logolara sahip olması amaçlanmış. Yeni simgelerde her uygulamanın baş harfi ön plana çıkarılıyor. Farklı renkler ile de birbirlerinden ayrılması sağlanmış. Microsoft, yapay zeka teknolojileri ile güçlenen Office uygulamalarının tasarım noktasında da bu değişimi gösterebilmesini istediğini açıkladı. 

Microsoft Office uygulamalarının simgeleri 5 yıl aradan sonra güncellendi
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Ayrıca Bkz. "Microsoft, piyasa değeri olarak Apple'ı geçti"

Değişimler sadece ikonlarla sınırlı kalmıyor. Windows 10 için hazırlanan “Fluent Design” tasarım dili Microsoft Office programlarına da uyarlanacak. Bu yeni tasarım anlayışı şeffaflık ve sade renklere odaklanıyor.


https://www.theverge.com/2018/11/29/18117580/microsoft-office-new-icons-2018-design-features Yorum Yaz
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hiddenside 5 ay en beğenilen
Hoş
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Doanc4n 5 ay FRAPS_TR
sanırsın tasarım otoritesi
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esmerbuyucu 5 ay
2003'ten sonraki en iyi logo gibi duruyor. Basit, anlaşılır, göz yormayan.
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drjacob 4 ay
hoş ve güzel olmuş , microsoft windows 10 'dan sonra güzel şeyler yapmaya başladı
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bkaakco 4 ay
Office 365'in 1812 yani Aralık 2018 güncellemesinde halen eski simgeler var. Belki 1901'de yenilenebilir. Ancak 1903 ya da 1909'a kalma ihtimali de yüksek çünkü bunlar aynı zamanda Windows 10 güncellemelerinin de kod adları olacaktır. Bir de 1809 ile tasarıma ufak dokunuşlar yapılmıştı, üzerinden çok zaman geçmedi.
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JaxFellex 4 ay
bu güncelleme yayınlandı mı ?
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Father Torque 5 ay
Güzel olmuş, gelen haberlere göre Microsoft, Office'ten sonra Windows 10 ikonlarında da güncelleştirmeye gidecekmiş.
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orkodesouza 5 ay
anlaşılır ve göz yormayacak gibi duruyor.
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expressimo 5 ay
2007 logoları iyiydi.
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Vega 5 ay
Microsoft Authenticator uygulaması yok sanırım bunların arasında?
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DarkHellKnightX 5 ay
Fluent Design ile tasarım olayı oturacak muhtemelen ama çok yavaş ilerliyor tasarım ekibi. Google Material Design 2'yi bitirecek bunlar daha Fluent Design'ın ilk sürümünü tamamlayamadılar.
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Fenomenon 5 ay
logo olarak en güzeli 2013 bence
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Kulak Misafiri 5 ay
Sadece W harfi koysa da anlaşılır ki, her logo değişiminde böyle afilli tanıtım yapmasına gerek yok kimsenin. Daha anlaşılabilir logolar demeye gerek yok. Anlaşılmaz da olsa bür süre sonra alışıyorsun zaten. Baş harfler öne çıkmış deniyor, hemen altındaki görselden de anlaşılacağı üzere zaten hep baş harfleri öne çıkarmış.
Neyse bu tür değişimleri seviyorum. Bence gölgelendirme yapılmasaymış daha sade ve minimalist olabilirmiş. Bu da sanırım bir sonraki için sebep olarak bırakmışlar.
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