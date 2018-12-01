Microsoft Office uygulamalarının simgeleri 5 yıl aradan sonra güncellendi

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Microsoft Office uygulamaları 2013 yılından bu yana aynı simgeleri kullanıyordu. Beş yıl aradan sonra güncellenen yeni ikonlar, sade ve modern bir görünüm hedeflenerek tasarlanmış. Ek olarak Skype ve OneDrive uygulamalarının simgeleri de değiştirilmiş.

Daha anlaşılır simgeler

Her işletim sisteminde kendine yer bulan Microsoft Office uygulamalarının yeni simgeleri, Windows, iOS, Mac ve Android platformlarının tamamında kullanılacak. Bu yüzden milyonlarca kişiye ulaşan uygulamaların daha anlaşılabilir logolara sahip olması amaçlanmış. Yeni simgelerde her uygulamanın baş harfi ön plana çıkarılıyor. Farklı renkler ile de birbirlerinden ayrılması sağlanmış. Microsoft, yapay zeka teknolojileri ile güçlenen Office uygulamalarının tasarım noktasında da bu değişimi gösterebilmesini istediğini açıkladı.

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Değişimler sadece ikonlarla sınırlı kalmıyor. Windows 10 için hazırlanan “Fluent Design” tasarım dili Microsoft Office programlarına da uyarlanacak. Bu yeni tasarım anlayışı şeffaflık ve sade renklere odaklanıyor.

https://www.theverge.com/2018/11/29/18117580/microsoft-office-new-icons-2018-design-features