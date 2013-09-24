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Microsoft SkyDrive servisine 200GB'lık depolama seçeneği eklendi

5 yıl
543
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1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft SkyDrive servisine 200GB'lık depolama seçeneği eklendi
Microsoft'un popüler bulut depolama servisi SkyDrive, 200GB'lık depolama seçeneğine kavuştu.
Windows 8.1 işletim sisteminin içerisinde gömülü olarak geleceği açıklanan SkyDrive, Microsoft tarafından hayata geçirilen 200GB'lık depolama planı için kullanıcılardan yıllık 100$ ücret talep ediyor. Benzer alanda faaliyet gösteren rakiplerinden Dropbox 200GB'lık depolama için aylık 16,60$ (Yıllık 199.20$) isterken, Google ise 200GB'lık depolama için aylık 9,99$  (Yıllık 120$) talep ediyor. 
Her türlü veri için SkyDrive servisine oldukça büyük bir depolama seçeneği ekleyen Microsoft'un konu hakkında hazırladığı ve daha çok fotoğraf depolama üzerine durduğu kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://blogs.windows.com/skydrive/b/skydrive/archive/2013/09/23/skydrive_2700_s-new-200-gb-plan_3a00_-enough-storage-for-a-photo-every-hour-from-birth-to-graduation.aspx Yorum Yaz
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Psydia 5 yıl
Bunun icin acayip hizli internet lazim ama neredee..
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