Microsoft OneDrive tepeden tırnağa yenilendi: Yeni tasarım, yapay zeka ve fazlası

OneDrive'ın çehresi değişti
Microsoft, ana OneDrive web uygulamasını yeni Fluent tasarımıyla elden geçiriyor. Windows 11 arayüzü ve Office uygulamalarında yapılan son değişikliklerle daha yakından eşleşen bu tasarım, en son Dosya Gezgini tasarım güncellemelerine de uyum sağlıyor. Artık Dosya Gezgini'nde olduğu gibi üst kısımda yapay zeka destekli "Sizin için" bölümü bulunuyor.
Bu güncellenmiş web görünümü, artık Teams üzerinden, e-postalar aracılığıyla ve Office belgelerinin sizinle paylaşıldığı diğer yollarla paylaşılan tüm dosyaları içeren yenilenmiş bir Paylaşılan görünümü de içeriyor. İş arkadaşlarınızla bir grup dosya üzerinde çalışıyorsanız, bunu çok daha kolay hale getirmek için yeni bir Kişiler görünümü de var. Sadece yüzlerini veya adlarını bularak iş arkadaşlarınızla birlikte üzerinde çalıştığınız dosyalara odaklanabilirsiniz. Ayrıca bu görünümü ada göre filtreleyebilir veya yakın çalıştığınız iş arkadaşlarınızı en üste sabitleyebilirsiniz. Ayrıca artık klasörlerinizin renklerini de seçebiliyorsunuz ve iş arkadaşlarınızla paylaştığınızda onlar da renk seçimini görebiliyorlar.
Sık kullanılanlar geldi
OneDrive'daki arama deneyimi de yapay zeka özellikleriyle elden geçiriliyor ve Microsoft'un bulut depolama hizmetinde sakladığınız resimlerde arkadaşlarınızı ve ailenizi bulmanızı kolaylaştırıyor. Bu özellikler bu aydan itibaren sınırlı sayıda tüketici ile test edilecek ve 2024'ün başlarında genel kullanıma sunulacak.
OneDrive'ın kullanımı da çok daha hızlı hale geliyor ve çevrimdışı desteği geliştiriliyor. Microsoft, web üzerinde OneDrive'ın anında sıralama, gelişmiş kaydırma ve gelişmiş çevrimdışı destek ile iki kat daha hızlı başlatıldığını söylüyor. Yakında OneDrive'ı internet bağlantısı olmadan tarayıcıda çalıştırmanız mümkün olacak. Files On-Demand, dosyaları çevrimdışı kullanılabilir olarak işaretleyebilmeniz için tarayıcı sürümüne de geliyor.
Kurumsal tarafa da değişiklik var
Microsoft ayrıca Aralık ayında Microsoft 365 Copilot lisansına sahip herkes için Copilot AI sistemini OneDrive'a entegre etmeyi planlıyor. Copilot, sizin ve iş arkadaşlarınızın üzerinde çalıştığı belgeler için bir telafi özelliği gibi günlük bir dosya özeti sunacak. Bu, dosyalarda yapılan önemli değişikliklerin bir listesini ve yeni yorumlara bir özet sağlayacak. Microsoft, bu özetleri bağlam ve alaka düzeyine göre akıllı bir şekilde düzenleyeceğini söylüyor. OneDrive'daki arayüz değişikliklerinin çoğunu bugün onedrive.com adresinden deneyebilirsiniz. Daha fazlası ise ilerleyen aylarda kullanıma alınacak.Kaynakça https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-onedrive-blog/unveiling-the-next-generation-of-onedrive/ba-p/3935612 https://www.theverge.com/2023/10/3/23901682/microsoft-onedrive-new-design-copilot-offline-features Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.