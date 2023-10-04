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    Microsoft OneDrive tepeden tırnağa yenilendi: Yeni tasarım, yapay zeka ve fazlası

    Microsoft OneDrive'ı yeni bir tasarım, AI Copilot entegrasyonu ve daha fazlasıyla elden geçiriyor. OneDrive'ın en son sürümü daha akıllı, daha hızlı ve sezgisel bir kullanım sunuyor.
    Microsoft OneDrive tepeden tırnağa yenilendi Tam Boyutta Gör
    Tüketiciler ve işletmeler için trilyonlarca dosyaya ev sahipliği yapan OneDrive'a her gün 2 milyar dosya ekleniyor. Microsoft şimdi, web'de, Windows'ta ve Microsoft'un çeşitli Office uygulamalarında dosyaları yönetmeyi ve kullanmayı çok daha iyi hale getirecek birçok yaşam kalitesi iyileştirmesi ile birlikte işletmeler için OneDrive'da çalışma deneyiminin çoğunu elden geçiriyor. İşte OneDrive 3.0 ile gelenler:

    OneDrive'ın çehresi değişti

    Microsoft, ana OneDrive web uygulamasını yeni Fluent tasarımıyla elden geçiriyor. Windows 11 arayüzü ve Office uygulamalarında yapılan son değişikliklerle daha yakından eşleşen bu tasarım, en son Dosya Gezgini tasarım güncellemelerine de uyum sağlıyor. Artık Dosya Gezgini'nde olduğu gibi üst kısımda yapay zeka destekli "Sizin için" bölümü bulunuyor.

    Microsoft OneDrive tepeden tırnağa yenilendi Tam Boyutta Gör
    İş gününüz için önemli olan dosyalar burada hemen ortaya çıkıyor ve OneDrive, Teams veya başka bir yerde olsalar da burada görünebiliyorlar. Microsoft, OneDrive'ı tüm dosyalarınızı bulmak ve yönetmek için tek durak noktası haline getirmek istiyor diyebiliriz.

    Bu güncellenmiş web görünümü, artık Teams üzerinden, e-postalar aracılığıyla ve Office belgelerinin sizinle paylaşıldığı diğer yollarla paylaşılan tüm dosyaları içeren yenilenmiş bir Paylaşılan görünümü de içeriyor. İş arkadaşlarınızla bir grup dosya üzerinde çalışıyorsanız, bunu çok daha kolay hale getirmek için yeni bir Kişiler görünümü de var. Sadece yüzlerini veya adlarını bularak iş arkadaşlarınızla birlikte üzerinde çalıştığınız dosyalara odaklanabilirsiniz. Ayrıca bu görünümü ada göre filtreleyebilir veya yakın çalıştığınız iş arkadaşlarınızı en üste sabitleyebilirsiniz. Ayrıca artık klasörlerinizin renklerini de seçebiliyorsunuz ve iş arkadaşlarınızla paylaştığınızda onlar da renk seçimini görebiliyorlar.

    Sık kullanılanlar geldi

    Microsoft OneDrive tepeden tırnağa yenilendi Tam Boyutta Gör
    Belki de en kullanışlı eklenti, Windows 11, web üzerindeki OneDrive ve başka yerlerde dolaşacak OneDrive dosyalarını sık kullanılanlara ekleme özelliği diyebiliriz. Yani Windows 11'deki Dosya Gezgini'nde bir OneDrive klasörünü sık kullanılanlara eklerseniz, bu klasörü web'deki OneDrive'da sık kullanılanlar listesinde bulabileceksiniz.

    OneDrive'daki arama deneyimi de yapay zeka özellikleriyle elden geçiriliyor ve Microsoft'un bulut depolama hizmetinde sakladığınız resimlerde arkadaşlarınızı ve ailenizi bulmanızı kolaylaştırıyor. Bu özellikler bu aydan itibaren sınırlı sayıda tüketici ile test edilecek ve 2024'ün başlarında genel kullanıma sunulacak.

    Microsoft OneDrive tepeden tırnağa yenilendi Tam Boyutta Gör
    Microsoft ayrıca OneDrive'da dosya oluşturmayı da iyileştirdi. Önümüzdeki yaz sunumlar ve diğer belgeler için şablon önerileri listesi içeren "yeni ekle" düğmesi getiriliyor. Bu düğmenin üzerine gelince önzileme yapılabiliyor.

    OneDrive'ın kullanımı da çok daha hızlı hale geliyor ve çevrimdışı desteği geliştiriliyor. Microsoft, web üzerinde OneDrive'ın anında sıralama, gelişmiş kaydırma ve gelişmiş çevrimdışı destek ile iki kat daha hızlı başlatıldığını söylüyor. Yakında OneDrive'ı internet bağlantısı olmadan tarayıcıda çalıştırmanız mümkün olacak. Files On-Demand, dosyaları çevrimdışı kullanılabilir olarak işaretleyebilmeniz için tarayıcı sürümüne de geliyor.

    Kurumsal tarafa da değişiklik var

    Microsoft OneDrive tepeden tırnağa yenilendi Tam Boyutta Gör
    Birçok OneDrive kurumsal kullanıcısının istediği şeylerden biri de web üzerindeki OneDrive'dan herhangi bir belgeyi yerel masaüstü uygulamalarında açabilmekti. Microsoft bu özelliği Aralık ayında CAD dosyaları veya PDF'ler gibi şeyleri açabilme özelliği ile birlikte ekliyor. Microsoft ayrıca tüm fotoğraf ve video varlıklarını tek bir konumda barındıran yeni bir medya görünümü de ekliyor. Bu yeni OneDrive deneyimi yakında Microsoft Teams'in dosyalar bölümünde ve Outlook'un dosya gezinme bölümünde de kullanılabilecek. Microsoft, Outlook görünümündeki yeni OneDrive'ın Aralık ayında kullanıma sunulmasını bekliyor.

    Microsoft ayrıca Aralık ayında Microsoft 365 Copilot lisansına sahip herkes için Copilot AI sistemini OneDrive'a entegre etmeyi planlıyor. Copilot, sizin ve iş arkadaşlarınızın üzerinde çalıştığı belgeler için bir telafi özelliği gibi günlük bir dosya özeti sunacak. Bu, dosyalarda yapılan önemli değişikliklerin bir listesini ve yeni yorumlara bir özet sağlayacak. Microsoft, bu özetleri bağlam ve alaka düzeyine göre akıllı bir şekilde düzenleyeceğini söylüyor. OneDrive'daki arayüz değişikliklerinin çoğunu bugün onedrive.com adresinden deneyebilirsiniz. Daha fazlası ise ilerleyen aylarda kullanıma alınacak.

    Kaynakça https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-onedrive-blog/unveiling-the-next-generation-of-onedrive/ba-p/3935612 https://www.theverge.com/2023/10/3/23901682/microsoft-onedrive-new-design-copilot-offline-features
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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