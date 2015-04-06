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Microsoft, Spartan tarayıcısı ile ilgili yeni bilgiler paylaştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,2b
1
14
Tarayıcılar
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft, Spartan tarayıcısı ile ilgili yeni bilgiler paylaştı
Microsoft'un yeni tarayıcısı Spartan merakla beklenirken yazılım devi geçtiğimiz günlerde tarayıcıya ait yeni görselleri paylaşmıştı.  Bu kez ise resmi blog üzerinden tarayıcının yeni bazı detayları kullanıcılarla paylaşıldı.

Paylaşılan ilk detay "Do Not Track" özelliğini kapalı gelecek olması. Do Not Track özelliğinin işlevi ise web sitelerinin kullanıcı hakkında bilgi edinmesinin önüne geçmek. Dileyen kullanıcılar kapalı olan bu özelliği yeniden açabilecekler. Bu özelliği açmayan kullanıcılar ise kendi profillerine göre reklamlar veya içeriklerle karşılaşacaklar.
Bunun dışında yeni tarayıcı ile ilgili paylaşılan bir diğer detay ise indirme yöneticisi oldu. 10051 yapı numarasına sahip Windows 10 ön izleme sürümünde gelecek indirme yöneticisi Spartan tarayıcısı aracılığıyla yaptığımız indirmeleri kolay bir şekilde takip etmemize yardımcı olacak. Tıpkı tarayıcı gibi basit ve kullanışlı bir arayüze sahip olacağı söylenen özellik ile ilgili detaylar ise henüz paylaşılmadı.

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GNCsysTM 4 yıl
windows 10 üzerinde kullanıyorum. hantal olması bir yana pencere küçüldüğünde ortalıktan kayboluyor. ie şu hali ile daha iyi.
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Bozo Luluk 4 yıl
Microsoft, yeni kurulan bir bilgisayara firefox indirebilmemiz için iyi çalışıyor gerçekten

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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar bu tarayıcı IE alt yapısı kullandığı sürece bir halta yaramaz.
Webkit HTML5 yapısını çok iyi çalıştırıyor. 2. ise Firefox bunu çok iyi yapıyor. Firefox Webkit kullanmadan bunu iyi yapıyor. Açık kaynak her zaman en iyidir.
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fsh77 4 yıl
Amma sallamıssınız tabiki yeni yapı adamlar salak bir siz biliyorsunuz :) acık sabredin bu surumdekiler deneme ve hata toplamak icin yeni motoru ile spartan yakında gelicek.
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smart1978 4 yıl
10049 u kullanmaktayim 1 haftadan beri .
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bkaakco 4 yıl
İnternet Exlorer'ın arayüzü yenilenmiş, modifiye edilmiş halinden başka bir şey değil. Tarayıcı tespiti yapan sitelere Spartan ile girdiğinizde IE 12 kullanıyorsunuz diye yazı çıkıyor zaten, oradan bile belli. İşin ilginç tarafı, Windows 10'da IE 12 olmamasına rağmen hem IE 11 hem de Spartan ile bu tür sitelere girdiğinizde IE 12 yazıyor.
Ayrıca sayfa yüklemelerinden de belli aynı motoru kullandıkları, Trident'in adını değiştirmişler, yeni bir motor değil kesinlikle. Şu an için en iyisi Chrome ve Opera gibi Chromium tabanlı tarayıcılarda kullanılan Blink motoru.
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oduranli 4 yıl bkaakco
:) IE 12 diye cikmasi gayet normal hocam. Spartan yeni duyurulan bisey ancak IE12 Windows 10 ile beraber gelecegi tahmin edildiginden siteler versiyon kodlamalarini IE12 olarak algiliyor. Yoksa gercekten IE tabanli mi veya yepyeni sifirdan bir browser mi bilmiyoruz henuz. Hele bir ciksin incelensin milllet incigini cincigini yazar zaten :)
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DH Misafiri 4 yıl
Windows 10 build 10049 sürümünü yüklemeden haber yapan editörün dramı.
Arkadaşlar 10049 ile spartan geldi haberiniz olsun :)
infom@n
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Okisht 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Windows 10 build 10049 sürümünü yüklemeden haber yapan editörün dramı.
Arkadaşlar 10049 ile spartan geldi haberiniz olsun :)
infom@n

Merhaba, haberi dikkatli okursanız zaten o cümlede spartan'ın değil yeni bir indirme yöneticisinin geleceğinden bahsediliyor.
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DraGonS 4 yıl
firefox eklentileriyle tek başına hepsini solluyor açıkçası benim gözümde.
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GuitarxtanbuL 4 yıl
Chrome U bu dalda durdurmak kalay değil Firefox artık cebelleşiyor resmen yandex var artık. Geç kaldı yandex çıkmadan önce bi ihtimal tutulabilirdi win 8 ile direk entegre gelirse olabilir
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Batuist 4 yıl
internette reklam mı var 8)
adblockplus kullanıcısının abartılı durumu...
:))
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Masquerade89 4 yıl
gayet iyi tarayıcı ieye göre reklamlar can sıkıyor birde youtube videolarını tam ekran yapamadım bir türlü
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