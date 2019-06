Microsoft, Spartan tarayıcısı ile ilgili yeni bilgiler paylaştı

Microsoft'un yeni tarayıcısı Spartan merakla beklenirken yazılım devi geçtiğimiz günlerde tarayıcıya ait yeni görselleri paylaşmıştı . Bu kez ise resmi blog üzerinden tarayıcının yeni bazı detayları kullanıcılarla paylaşıldı.

Paylaşılan ilk detay "Do Not Track" özelliğini kapalı gelecek olması. Do Not Track özelliğinin işlevi ise web sitelerinin kullanıcı hakkında bilgi edinmesinin önüne geçmek. Dileyen kullanıcılar kapalı olan bu özelliği yeniden açabilecekler. Bu özelliği açmayan kullanıcılar ise kendi profillerine göre reklamlar veya içeriklerle karşılaşacaklar.

Bunun dışında yeni tarayıcı ile ilgili paylaşılan bir diğer detay ise indirme yöneticisi oldu. 10051 yapı numarasına sahip Windows 10 ön izleme sürümünde gelecek indirme yöneticisi Spartan tarayıcısı aracılığıyla yaptığımız indirmeleri kolay bir şekilde takip etmemize yardımcı olacak. Tıpkı tarayıcı gibi basit ve kullanışlı bir arayüze sahip olacağı söylenen özellik ile ilgili detaylar ise henüz paylaşılmadı.