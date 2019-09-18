Microsoft Store, Windows 10 için yeni bir temaya sahip oldu

Microsoft, Store üzerindeki tema kütüphanesini genişletmek için ‘Japanese Landscapes’ adıyla yeni bir Windows 10 temasını kullanıma sundu. Paketin içerisinde 15 yüksek çözünürlüklü duvar kağıdı yer alıyor.

Mağazadaki açıklamada yer alanlar tam olarak şöyle:

“Japonya’nın manzaralarını bu 15 resim içeren, Windows 10 Temalar uygulaması için ücretsiz paketle kutlayın. Tüm görseller sadece duvar kağıdı olarak kullanım içindir.”

buradan ulaşarak indirdikten sonra Başlat > Ayarlar > Kişiselleştirme > Temalar ekranına giderek indirdiğiniz temayı seçerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Microsoft Store’daki temayaindirdikten sonraekranına giderek indirdiğiniz temayı seçerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

https://www.microsoft.com/store/productId/9N397LZFQ44N