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    Artık Google aramalarında videoların belirli bölümlerini de bulabileceksiniz

    Google arama motorunda yaptığı yeni bir düzenleme ile YouTube videolarının içerisinde arama teriminizle ilgili zaman noktalarını da sonuçlarda göstermeye başlayacak.
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bugün Google üzerinde bir konu ile ilgili arama yaptığınız zaman sonuçlarda videolara da yer verildiğini görüyoruz. Bununla birlikte video, aradığımız konu haricinde farklı konulara da yer veriyorsa bu kez videoyu belki de tümüyle izlememiz gerekebiliyor.

    Daha kolay gezinti

    Google yaptığı yeni bir algoritma yeniliğiyle artık YouTube videolarının belirli bölümlerinin arama sonuçlarında gösterilmesini sağlıyor. Örneğin bir Nasıl Yapılır videosunda aradığınız terim ile ilgili zaman noktasına gidebiliyorsunuz.

    Ayrıca Bkz. "HP yazıcıları siz farkında olmadan veri gönderiyor "

    Bunun için YouTube içerik üreticilerinin videolarına zaman noktalarını ve bu noktadaki ilgili etiketleri belirlemesi gerekiyor. Aksi takdirde yine videonun tamamını izlemek zorunda kalıyorsunuz. Bununla birlikte bu çözümün çok tutulacağı ve üreticilere de yarayacağı aşikar.

    Zaman noktası desteği ilk olarak YouTube videolarını dahil eden İngilizce dilindeki aramalarda erişime açılacak. Sonrasında desteğin giderek genişlemesi bekleniyor. Bununla birlikte zaman noktalarının yanında videolarda yapılandırılmış verilerin de yer alması için Google çalışmalarını sürdürüyor. CBS Sports ve NDTV gibi ortaklarla yapılan çalışmalar ile videolarda istediğiniz noktaya hızlıca atlayabileceksiniz.

     


    https://www.engadget.com/2019/09/17/google-search-video-moments/ Yorum Yaz
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