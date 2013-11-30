Microsoft, Surface 2 ile iPad'e karşı savaş açtı

Yakın zamanda Surface 2 tabletleriyle kullanıcıların karşısına bir kez daha çıkan Microsoft, ilk nesilde izlediği "iPad'e karşı reklam" stratejisini 2.nesil Surface'lerle birlikte daha agresifleştiriyor.

Black Friday ile başlayan ve Noel'e kadar sürecek olan ABD'nin tatil dönemi için hazırlanan yeni reklamlarda Microsoft, Surface 2 ile iPad'i birebir olarak kıyaslıyor. Microsoft, reklam serisi ile ilgili yaptığı açıklama şu satırlara yer verdi:

"Tatil sezonu geldi çattı ve birçoğumuz; ailelerimize, sevdiklerimize ve kendimize hangi cihazları almalıyız sorusunu yöneltiyoruz. Alternatifleri değerlendirirken; tablette neler yapmak istediğiniz konusunda düşünmelisiniz. Surface, tablette üretkenlik ve daha fazlasını isteyen insanlar için tasarlandı."

Microsoft'un yayınladığı reklamların ilkinde Surface'in eller serbest şekilde kullanılması ön plana çıkartılıyor. Bu özelliğin, özellikle mutfakta yemek hazırlarken, çok önemli kolaylık sağlayacağı vurgulandığı reklamda, iPad'e taş ise son bölümde geliyor: "iPad'deki uygulamalar, aynı eller serbest özelliğini sunamıyor."

Yayınlanan diğer reklamda ise iPad'in yıllardır sunması beklenen "çoklu kullanıcı desteğine" sahip olmaması vurgulanıyor. "Suface, birden fazla kullanıcı hesabını destekler, iPad ise desteklemez." cümlesiyle başlayan reklamda Surface'in kullanıcı hesaplarına göre farklı farklı özelleştirilebileceğine dikkat çekilirken; son bölümde iPad'in sadece tek bir hesapla kullanılmak zorunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Microsoft'un reklamlarına konu ettiği 2.nesil Surface'ler, geçtiğimiz 24 Eylül'de 449 ve 899 dolarlık (Surface 2 Pro) fiyat etiketleriyle satışa sunulmuştu.