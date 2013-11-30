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Microsoft, Surface 2 ile iPad'e karşı savaş açtı

5 yıl
1,7b
1
69
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Yakın zamanda Surface 2 tabletleriyle kullanıcıların karşısına bir kez daha çıkan Microsoft, ilk nesilde izlediği "iPad'e karşı reklam" stratejisini 2.nesil Surface'lerle birlikte daha agresifleştiriyor.

Black Friday ile başlayan ve Noel'e kadar sürecek olan ABD'nin tatil dönemi için hazırlanan yeni reklamlarda Microsoft, Surface 2 ile iPad'i birebir olarak kıyaslıyor. Microsoft, reklam serisi ile ilgili yaptığı açıklama şu satırlara yer verdi:

"Tatil sezonu geldi çattı ve birçoğumuz; ailelerimize, sevdiklerimize ve kendimize hangi cihazları almalıyız sorusunu yöneltiyoruz. Alternatifleri değerlendirirken; tablette neler yapmak istediğiniz konusunda düşünmelisiniz. Surface, tablette üretkenlik ve daha fazlasını isteyen insanlar için tasarlandı."

Microsoft'un yayınladığı reklamların ilkinde Surface'in eller serbest şekilde kullanılması ön plana çıkartılıyor. Bu özelliğin, özellikle mutfakta yemek hazırlarken, çok önemli kolaylık sağlayacağı vurgulandığı reklamda, iPad'e taş ise son bölümde geliyor: "iPad'deki uygulamalar, aynı eller serbest özelliğini sunamıyor."

Yayınlanan diğer reklamda ise iPad'in yıllardır sunması beklenen "çoklu kullanıcı desteğine" sahip olmaması vurgulanıyor. "Suface, birden fazla kullanıcı hesabını destekler, iPad ise desteklemez." cümlesiyle başlayan reklamda Surface'in kullanıcı hesaplarına göre farklı farklı özelleştirilebileceğine dikkat çekilirken; son bölümde iPad'in sadece tek bir hesapla kullanılmak zorunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Microsoft'un reklamlarına konu ettiği 2.nesil Surface'ler, geçtiğimiz 24 Eylül'de 449 ve 899 dolarlık (Surface 2 Pro) fiyat etiketleriyle satışa sunulmuştu.


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JiggySaw 5 yıl en beğenilen
Masterbronze12
Biri tablet diğeri ise bilgisayar tablet arası hibrit bir cihaz. Microsoft tablet pazarını halen anlayamamış. Böyle bir cihazı isteyen bir kitle olabilir ama hiç kimse ultrabook yada laptop u varken bunu almaz. Size katacağı hiç bir şey yok. Taşınabilirliği bir laptop ile aynı derecede. Zaten laptoplarda dokunmatik ekran var artık klavyeside bundan kat kat daha iyi laptopların zaten. Surface ne tablet ne laptop arada kalmış bir cihaz. Note serisi gibi yeni bir kategori yaratabilirmi hiç zannetmiyorum. Note cep telefonunun taşınabiliriğini tabletin büyük ekranı ile birleştiren bir cihaz. (Her ne kadar bir tablet kadar olmasada bir telefona göre büyük bir ekranı var). Surface ise dandik klavyesi olan bir laptop gibi. Ekranı çok büyük oyun oynamak için rahat değil. Taşınabirlirlik kötü. iPadde ki kullanım rahatlığı kesinlikle yok. Fiyatını düşündüğümüzde o kadar parayı buna vereceğinize ya gerçek bir tablet alın yada ultrabook alın bence.

Monster oyuncu laptopum var, 3.5kg, Surface Pro'm var 0.7kg, laptopun şarj adaptörü tabletten ağır, ikisinin taşınılabilirliği kıyaslanamaz bile :). Öğrenciyim, artık okula laptop yerine Surface Pro'mu götürüyorum. Bir laptop ile yapıp Surface Pro ile yapamadığınız birşey yok, Bilgisayar Mühendisliği okuyorum, Visual Studio mu kurup rahat rahat kod yazabiliyorum, Microsoft Office ile diğer işlerimi halledebiliyorum. Surface Pro'nun yanında gelen manyetik kalem ile OneNote'ta rahatlıkla ders notlarımı tutabiliyorum, PDF'leri, PPT'leri kalem ile editleyebiliyor, okuduğum yerlerin yanına not alabiliyorum. iPhone 4S kullanıcısıyım, etrafımda birçok iPad kullanıcısı var, benim telefonda yapamadığım onların tablette yapabildiği hiçbir şey yok. Surface Pro'nun fiyatı tabiki daha pahalı ama yapabildikleri ile fiyatını rahatlıkla çıkarıyor.
Masterbronze12Biri tablet diğeri ise bilgisayar tablet arası hibrit bir cihaz. Microsoft tablet pazarını halen anlayamamış. Böyle bir cihazı is...
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iARDAs 5 yıl
Surface Pro tablet değil sırf arkadaşlar.

Full bir laptop ayrıca.

Surface RT sırf tablet gibi olan.

Surface Pro biraz daha gelişir ise harika olur.
Surface Pro tablet değil sırf arkadaşlar.Full bir laptop ayrıca.Surface RT sırf tablet gibi olan.Surface Pro biraz daha gelişi...
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bird-hunter 5 yıl
reklamları izledikten sonra iPad alasım geldi
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doctor5945 5 yıl
bu cihaz cöp pro 2 de çöp al bundan 10 kat guclu ultrabook bak keyfine amac windows uygulamalarını calıstırmaksa , koysun içine dahili intel haswell işlemcili dahili iris 5100 serisi harici nvidia gtx 780 ekran kartını 16gb ram 500gb ssd hard disk yapsın ekranı 15.6' 1080p 3 tane usb 3 ağırlığıda maksimum 2kg ve altı ile sınırlasın sessiz çalışmasını sağlasın ondan sonra işte bu diyeyim bu klasık donanım bana google nexus serisini hatırlatıyor katıksız microsoft olmuş.
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Zordion 5 yıl
Infinity Blade III oyununu cok seven bir musterisiyim, tablet alacagim kararsizim. Videodaki 2. reklami izledim. Bahsettigim oyunun iPad Air'de oldugunu gordum. Gittim iPad Air aldim.
Microsoft bosuna ugrasiyor+rakibinin reklamini kendi yapiyor.
Oyun icin tablet alacak kisi sayisi "kullanici hesaplari" icin alicak kisi sayisindan cok daha fazladir. Microsoft iPad Air reklami yapmis.
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sercantr10 5 yıl
Leptob bence bu konudan daha ayri ama her turlu iPad'i savunuyorum.Gidip microsoft'un app ini kullanmak isteyenlere bişey demiyorum.Uzun pil omru ve tonlarca app olan bir eko sistem var.(iPhone 5 ve iPad 4 kullanıcisıyım)
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emresalvation 5 yıl
üniversiteye yeni başlamış biri olsam ipad alırım oyunumu fılan güzel oynarım zevkını cıkarırım ama sonrasında kesınlıkte microsoft tablet olur. çünkü sunum yapmak bılgı paylasımı yapmak x86 tabanlı programları calıştırabılmek mühteşem. ipadda bunların hangisini yapabılırsın. ipadı olanın kesınlıkle bır pcsı olması lazım ama surfacesı olanın pcye ihtiyacı yok.
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lido 5 yıl
tutmayın küçük enişteyi
böyle başlığa böyle yorum
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JiggySaw 5 yıl
Moribito
$899a Surface alicam, ve yemeklerim x2 daha lezzetli olucak. Cok tesekkur ederim Windows.

O reklamdaki Surface 2, Surface Pro 2 değil! Fiyatı da 450$...
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Moribito 5 yıl
$899'a Surface alicam, ve yemeklerim x2 daha lezzetli olucak. Cok tesekkur ederim Windows.
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JiggySaw 5 yıl
ecura
ya apple 700dolar bu 1500 dolar kimse fiyatına bakmamıs microsoft aptal

Surface Pro 2 256GB 1300$, bu reklamda gösterilen model ise Pro değil, Surface 2 (32GB 450$), yani senin 700$ dediğin iPad'den çok daha ucuz.
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JiggySaw 5 yıl
Arkadaşlar herkes Microsoft tablet ile PC'yi karşılaştırmış demiş ama aslında öyle birşey yok, onu yapan biziz :). Adamların reklamda iPad ile karşılaştırdığı ürün Surface Pro 2 değil, Surface 2, yani ARM işlemcili, ve fiyatı da ABD'de 450$ (32GB), iPad ile kıyaslanabilir fiyatta. Surface 2 nedir, Surface Pro 2 nedir bilmiyorsanız şu linke bakabilirsiniz: microsoft.com/...
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Stop It 5 yıl
Apple daha iyi. Ne bileyim mağazası çok hoşuma gidiyor.
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alito 5 yıl
Bu çıkışlar sadece Apple'a yarar. Microsoft daha akıllıca stratejiler geliştirmeli .
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JiggySaw 5 yıl en beğenilen
Masterbronze12
Biri tablet diğeri ise bilgisayar tablet arası hibrit bir cihaz. Microsoft tablet pazarını halen anlayamamış. Böyle bir cihazı isteyen bir kitle olabilir ama hiç kimse ultrabook yada laptop u varken bunu almaz. Size katacağı hiç bir şey yok. Taşınabilirliği bir laptop ile aynı derecede. Zaten laptoplarda dokunmatik ekran var artık klavyeside bundan kat kat daha iyi laptopların zaten. Surface ne tablet ne laptop arada kalmış bir cihaz. Note serisi gibi yeni bir kategori yaratabilirmi hiç zannetmiyorum. Note cep telefonunun taşınabiliriğini tabletin büyük ekranı ile birleştiren bir cihaz. (Her ne kadar bir tablet kadar olmasada bir telefona göre büyük bir ekranı var). Surface ise dandik klavyesi olan bir laptop gibi. Ekranı çok büyük oyun oynamak için rahat değil. Taşınabirlirlik kötü. iPadde ki kullanım rahatlığı kesinlikle yok. Fiyatını düşündüğümüzde o kadar parayı buna vereceğinize ya gerçek bir tablet alın yada ultrabook alın bence.

Monster oyuncu laptopum var, 3.5kg, Surface Pro'm var 0.7kg, laptopun şarj adaptörü tabletten ağır, ikisinin taşınılabilirliği kıyaslanamaz bile :). Öğrenciyim, artık okula laptop yerine Surface Pro'mu götürüyorum. Bir laptop ile yapıp Surface Pro ile yapamadığınız birşey yok, Bilgisayar Mühendisliği okuyorum, Visual Studio mu kurup rahat rahat kod yazabiliyorum, Microsoft Office ile diğer işlerimi halledebiliyorum. Surface Pro'nun yanında gelen manyetik kalem ile OneNote'ta rahatlıkla ders notlarımı tutabiliyorum, PDF'leri, PPT'leri kalem ile editleyebiliyor, okuduğum yerlerin yanına not alabiliyorum. iPhone 4S kullanıcısıyım, etrafımda birçok iPad kullanıcısı var, benim telefonda yapamadığım onların tablette yapabildiği hiçbir şey yok. Surface Pro'nun fiyatı tabiki daha pahalı ama yapabildikleri ile fiyatını rahatlıkla çıkarıyor.
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