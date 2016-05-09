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Microsoft Surface Book 2 iddiaları

Microsoft’un MacBook Pro ile doğrudan rekabete giriştiği Surface Book ikisi bir arada ayrılabilir klavyeli tablet modeli, bu yılın ikinci yarısında ikinci nesli ile karşımıza çıkacak.
3 yıl
4b
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11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl Surface tablet serisinin yanına eklenen Microsoft’un ayrılabilir klavyeli Surface Book tablet modeli oldukça büyük ilgi görmüştü. İkisi bir arada olarak nitelendirilen bu kategorinin giderek büyümesi, Microsoft’un da devam modeli için çalışmalarını hızlandırmasına neden oldu.

Microsoft Surface Book modeli hali hazırda lüks kategori içerisinde yer alıyor. 13 inçlik 3000x2000 piksel çözünürlükte ekran, Intel Skylake işlemci, 16GB’a kadar RAM, 1TB’a kadar SSD, 12 saate kadar kullanım ömrü gibi özellikler 1500$ başlangıç etiketi ile sunuluyordu. Surface Book, MacBook Pro serisinin doğrudan rakibi durumunda.

Ayrıca Bkz. "Asus, oyuncu dizüstü segmentinde lider"

Gelen bilgilere göre, Surface Book 2 modeli çıtayı biraz daha yukarı çıkaracak. Ekran çözünürlüğünün 4K olması beklenirken, daha iyi performans sunan Intel Kaby Lake işlemcilerden gücünü alacak. Ayrıca USB Type-C bağlantı girişinin de olacağı ifade ediliyor.

Geçen yıl ilk nesil Surface Book modeli Ekim ayında tanıtılmıştı. Muhtemelen Surface Book 2 modeli de yılın ikinci yarısında piyasada olacak. Fiyat konusunda ise ilk nesilden belki bir miktar daha fazla başlangıç fiyatı görebiliriz. 

 

http://www.phonearena.com/news/Rumor-Microsoft-Surface-Book-2-coming-detachable-said-to-appear-as-soon-as-next-month_id80879 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
1BilimAdamı 3 yıl en beğenilen FlyingUnderpants
FlyingUnderpants
13'' nasıl da niş bir market oluverdi. O küçük ekrana bakarak insanlar nasıl mutlu oluyor anlamıyorum, acaip kullanışsız. Bütün ultrabookların en azından bir modeli 15'' gelmeli.

Sizin gibiler yüzünden şuan piyasa tepsi gibi telefonlarla devasa laptoplarla dolu ,şahsen laptopta en ideal boyutu 13-14 inç arası telefondada 4.3- 4.7 olarak görüyorum
FlyingUnderpants13'' nasıl da niş bir market oluverdi. O küçük ekrana bakarak insanlar nasıl mutlu oluyor anlamıyorum, acaip kullanışsız. Bütü...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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FlyingUnderpants 3 yıl
13'' nasıl da niş bir market oluverdi. O küçük ekrana bakarak insanlar nasıl mutlu oluyor anlamıyorum, acaip kullanışsız. Bütün ultrabookların en azından bir modeli 15'' gelmeli.
13'' nasıl da niş bir market oluverdi. O küçük ekrana bakarak insanlar nasıl mutlu oluyor anlamıyorum, acaip kullanışsız. Bütün ultrabookların en azından bir mo...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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eulogy 3 yıl
Benim ise anlamadığım nokta ;
13" tamam.
Hafiflik tamam.
Neden inceltmeye çalışıyonuz arkadaşım. İğrenç iğrenç tasarımlar.
Boyut ve ağırlık itibariyle kompakt zaten, iyice abanarak inceltmenin anlamı ne.
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DubSteq 3 yıl
15" isteyen gider laptop kullanır. İkisi bir arada sistemden bahsediyoruz burda. Taşınabilirlik ön planda olmalı. Bende 11,6" lik 2si1 arada kullanıyorum gayet memnunum.
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selhamnes 3 yıl
Bunun içine birde GTX 1070m koymazlar mı?
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neo01470 3 yıl
O değilde görselde Windows XP var :))
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Tugrul_512bit 3 yıl
Açık hava sinemasına gittikten sonra, evdeki bilgisayar ekranı istediği kadar büyük olsun aynı etkiyi yaratmaz.
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FlyingUnderpants 3 yıl
13'' nasıl da niş bir market oluverdi. O küçük ekrana bakarak insanlar nasıl mutlu oluyor anlamıyorum, acaip kullanışsız. Bütün ultrabookların en azından bir modeli 15'' gelmeli.
1 Yanıt Yanıtla +9
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1BilimAdamı 3 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants
13'' nasıl da niş bir market oluverdi. O küçük ekrana bakarak insanlar nasıl mutlu oluyor anlamıyorum, acaip kullanışsız. Bütün ultrabookların en azından bir modeli 15'' gelmeli.

Sizin gibiler yüzünden şuan piyasa tepsi gibi telefonlarla devasa laptoplarla dolu ,şahsen laptopta en ideal boyutu 13-14 inç arası telefondada 4.3- 4.7 olarak görüyorum
2 Yanıt Yanıtla +12
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