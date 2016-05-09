Microsoft Surface Book 2 iddiaları

Geçen yıl Surface tablet serisinin yanına eklenen Microsoft’un ayrılabilir klavyeli Surface Book tablet modeli oldukça büyük ilgi görmüştü. İkisi bir arada olarak nitelendirilen bu kategorinin giderek büyümesi, Microsoft’un da devam modeli için çalışmalarını hızlandırmasına neden oldu.

Microsoft Surface Book modeli hali hazırda lüks kategori içerisinde yer alıyor. 13 inçlik 3000x2000 piksel çözünürlükte ekran, Intel Skylake işlemci, 16GB’a kadar RAM, 1TB’a kadar SSD, 12 saate kadar kullanım ömrü gibi özellikler 1500$ başlangıç etiketi ile sunuluyordu. Surface Book, MacBook Pro serisinin doğrudan rakibi durumunda.

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Gelen bilgilere göre, Surface Book 2 modeli çıtayı biraz daha yukarı çıkaracak. Ekran çözünürlüğünün 4K olması beklenirken, daha iyi performans sunan Intel Kaby Lake işlemcilerden gücünü alacak. Ayrıca USB Type-C bağlantı girişinin de olacağı ifade ediliyor.

Geçen yıl ilk nesil Surface Book modeli Ekim ayında tanıtılmıştı. Muhtemelen Surface Book 2 modeli de yılın ikinci yarısında piyasada olacak. Fiyat konusunda ise ilk nesilden belki bir miktar daha fazla başlangıç fiyatı görebiliriz.