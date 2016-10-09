Microsoft Surface ailesine üçüncü cihaz kategorisi geliyor

Microsoft’un Windows 8 ile birlikte başladığı donanım programı Surface, yıllardır en beğenilen ürün ailelerinden birisi olma özelliğini sürdürüyor. Bugüne kadar iki farklı konseptte gördüğümüz Surface ailesine üçüncü bir kategori daha eklenmek üzere.

Etkinlik

26 Ekim tarihinde yapılacak Surface etkinliği için Microsoft davetiyeleri dağıtmaya başladı. Etkinlikte Surface 5 serisi ve Surface Book 2 modelinin tanıtılması bekleniyordu. Kaynaklara göre Microsoft yeni bir hepsi-bir-arada bilgisayar modeli tanıtmaya hazırlanıyor.

Surface markası taşınabilir ve ikisi bir arada tarzı cihazlar için ortaya çıkmıştı. Bugüne kadar da taşınabilirlik odaklı olmayı korumuştu. Hepsi-bir-arada Surface bilgisayarı ise konseptin artık sınırların dışına taşacağını gösteriyor. Elbette bilgisayar dünyası sadece taşınabilir sistemlerden ibaret değil. Microsoft da bunun farkında.

Yeni Surface modelinin çok ince yapıda olacağı ve iMac serisine rakip olacağı ifade ediliyor. Bir süre önce internete düşen ve Surface adını taşıyan klavye/fare seti görselleri, iddialara en büyük delili teşkil ediyor. Intel Kaby Lake işlemciler ile donatılacağı ifade edilen modelde muhtemelen 4K çözünürlükte ekran yer alacak. Bu bakımdan fiyatının epey yüksek olacağını söyleyebiliriz.

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Etkinlikte ayrıca Microsoft’un Windows 10 için gelecek yıl kullanıma sunacağı 2 büyük güncelleme ile de bilgi vermesi bekleniyor. Bilindiği gibi Redstone güncellemesinin 3 parça olacağı gündeme gelmiş ve ilk parçası bir süre önce indirmeye sunulmuştu. Gelecek yıl da kalan iki güncelleme verilecek.