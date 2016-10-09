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Microsoft Surface ailesine üçüncü cihaz kategorisi geliyor

Bugüne kadar sadece taşınabilir bir bilgisayar konsepti ile tanıdığımız Microsoft Surface ailesi yavaş yavaş çapını genişletiyor. Şimdi bir hepsi-bir-arada sistemi gündemde.
2 yıl
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Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un Windows 8 ile birlikte başladığı donanım programı Surface, yıllardır en beğenilen ürün ailelerinden birisi olma özelliğini sürdürüyor. Bugüne kadar iki farklı konseptte gördüğümüz Surface ailesine üçüncü bir kategori daha eklenmek üzere.

Etkinlik

26 Ekim tarihinde yapılacak Surface etkinliği için Microsoft davetiyeleri dağıtmaya başladı. Etkinlikte Surface 5 serisi ve Surface Book 2 modelinin tanıtılması bekleniyordu. Kaynaklara göre Microsoft yeni bir hepsi-bir-arada bilgisayar modeli tanıtmaya hazırlanıyor.

Surface markası taşınabilir ve ikisi bir arada tarzı cihazlar için ortaya çıkmıştı. Bugüne kadar da taşınabilirlik odaklı olmayı korumuştu. Hepsi-bir-arada Surface bilgisayarı ise konseptin artık sınırların dışına taşacağını gösteriyor. Elbette bilgisayar dünyası sadece taşınabilir sistemlerden ibaret değil. Microsoft da bunun farkında.

Yeni Surface modelinin çok ince yapıda olacağı ve iMac serisine rakip olacağı ifade ediliyor. Bir süre önce internete düşen ve Surface adını taşıyan klavye/fare seti görselleri, iddialara en büyük delili teşkil ediyor. Intel Kaby Lake işlemciler ile donatılacağı ifade edilen modelde muhtemelen 4K çözünürlükte ekran yer alacak. Bu bakımdan fiyatının epey yüksek olacağını söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Yeni MacBook modelleri için 27 Ekim sesleri"

Etkinlikte ayrıca Microsoft’un Windows 10 için gelecek yıl kullanıma sunacağı 2 büyük güncelleme ile de bilgi vermesi bekleniyor. Bilindiği gibi Redstone güncellemesinin 3 parça olacağı gündeme gelmiş ve ilk parçası bir süre önce indirmeye sunulmuştu. Gelecek yıl da kalan iki güncelleme verilecek. 

 

http://wccftech.com/microsoft-invites-october-26-surface-event/ Yorum Yaz
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Yine apple'dan yüksek fiyatlandırmayla satacağı için yine tutmayacak


Bu arada apple'a benzeyelim derken o tasarım özürlü mouse'u da kopyalamışlar ama kullanışlılık açısından rezalet olduğunu keşke birileri microsoft mühendislerine söyleseymiş.
Yine apple'dan yüksek fiyatlandırmayla satacağı için yine tutmayacakBu arada apple'a benzeyelim derken o tasarım özürlü mouse'u da kopya...
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brshr 2 yıl
Sadece ağzımızı açıp bakmak zorunda kaldığımız, Tükiyede resmi satışı olmayan ürün ailesi. Ne yapak!
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ishguzar 2 yıl
Türkiye'de satılmadıktan sonra hiçbir önemi yok. Microsoft beni bile herşeyinden soğuttu.
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shadowtr 2 yıl
Mikisoft yakında dünyadan elini eteğini çekecek
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seref35 2 yıl
Surface book 2 insani fiyatlarla gtx 1060 veya 1070 koyarak satsalar parasını hakedecek
ama şuan alım için fazla pahalı.
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Yine apple'dan yüksek fiyatlandırmayla satacağı için yine tutmayacak


Bu arada apple'a benzeyelim derken o tasarım özürlü mouse'u da kopyalamışlar ama kullanışlılık açısından rezalet olduğunu keşke birileri microsoft mühendislerine söyleseymiş.
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acbold 2 yıl
Fiyatlandırmalar ve sınıflandırmalar aynı şekilde olacaksa satış rakamları yerinde sayacaktır. Daha uygun fiyatlı surface modelleri satılsa rakip anlamında kimseyi bırakmayacak başarılı bir ürün.
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