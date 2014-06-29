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"Microsoft, Surface markasını Lumia markasına dönüştürüyor"

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Nokia'nın mobil cihaz bölümünü satın alması ile birlikte elinde aynı sınıfa hitap eden ancak iki farklı markaya sahip tablet modelleri mevcut hale geldi. Microsoft'un akıllı telefonlar için isim değişikliğine giderken tabletleri de unutmayacağı iddia edildi. 

Firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Nokia by Microsoft şeklinde isimlendirilecek akıllı telefonların yanında tüm tablet ürünleri Lumia markası altında toplanacak. 

Microsoft'un daha önce internete sızan yeni isimlendirme haritasında Nokia tanımlamasının 31 Aralık 2015 tarihine kadar Lumia cihazlarında, 2024 yılına kadar ise Asha cihazlarında kullanılacağı ortaya çıkmıştı. Ancak tablet konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktaydı.

Microsoft'un Nokia markasını bırakmamak istememesinin en büyük sebebi olarak markanın ABD dışında güçlü bir tanınırlığının olması gösteriliyor. Farklı bir marka değişikliğine giden Microsoft ürünlerini anlatmakta güçlük çekebilir. 

Ayrıca One Microsoft konsepti için çalışmalarını sürdüren Microsoft'un mobil cihazlarını birbirinden farklı isimler altında bulundurmak istemediği de belirtiliyor. Firmadan şimdilik herhangi bir resmi açıklama gelmedi. 

http://www.zdnet.com/microsoft-rumored-to-be-planning-to-replace-surface-branding-with-lumia-7000031028/ Yorum Yaz
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Elsa 4 yıl en beğenilen
Ati gibi bir efsane zamanla nasıl AMD olduysa Nokia da Microsoft olacaktır
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__BadblooD__ 4 yıl
Böyle düşünen bir ben varım galiba
ama surface ismi daha çok yakışıyordu o cihazlara bence. Tablet formunda, bütün windows olanaklarını sunan, üretkenliği üst düzey bir cihaza lumia ismi verildiğinde sanki tüketim odaklı, iş adamlarına veya profesyonellere hitap etmeyen bir cihaz gibi geliyor kulağa. Tabi donanım ve işlevsellik olarak değişiklik olacağından değil tabi sadece kulağa öyle geliyor.
Böyle düşünen bir ben varım galibaama surface ismi daha çok yakışıyordu o cihazlara bence. Tablet formunda, bütün windows olanaklarını sunan, ür...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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Bay H 4 yıl
Firmaya yakın dediğiniz kaynak sızıntı lideri evleaks
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tropik17 4 yıl
Peki Lumia olunca Türkiye ye gelecek mi?
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QuexSeeL 4 yıl
Bence telefonda Lumia, tablette ise Surface ismi ile devam etmesi daha güzel olurdu.
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wolfestein 4 yıl
Microsoft'un Nokia projesi elinde patlayacak
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hukuksever 4 yıl
lumia ve surface olarak 2 ayrı koldan devam etmeliydi. mesela iphone ve ipad gibi
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okan_cehapelioglu 4 yıl
microsoftun nokia projesi elinde patlar
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ozmenakif 4 yıl
"Microsoft'un Nokia markasını bırakmamak
istememesinin" ???
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The Tenth Doctor 4 yıl
Benim aklıma takılan, Nokia XXX by Microsoft mu gibi bir isimlendirme mi olacak?
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Paroksetin 4 yıl The Tenth Doctor
The Tenth Doctor

Benim aklıma takılan, Nokia XXX by Microsoft mu gibi bir isimlendirme mi olacak?

Tabi ki kaba bir şekilde bütün bir yazı tek şerit gibi olmayacaktır.Tasarımı bozmamak için uygun bir şekilde ayarlamasını yaparlar nasılsa.Böyle bir değişiklik yapan firma onuda düşünür yani.
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Basteryus 4 yıl The Tenth Doctor
Önde yine Nokia yazısı devam eder, arkada alt tarafa da "by Microsoft" veya "Nokia by Microsoft" diye yazılır muhtemelen

Model isimleri de Lumia XXX olarak kalır heralde
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matmuhendisi 4 yıl
Hayirli olsun.
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Basteryus 4 yıl
İyi oldu böyle, "Nokia by Microsoft" gayet makul bi seçim bence
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1BilimAdamı 4 yıl
Lumia telefon olarak kalmalıydı
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FireSwords 4 yıl
"bırakmamak istememesinin"

Çeviri çok güzel
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