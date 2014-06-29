"Microsoft, Surface markasını Lumia markasına dönüştürüyor"





Microsoft'un Nokia'nın mobil cihaz bölümünü satın alması ile birlikte elinde aynı sınıfa hitap eden ancak iki farklı markaya sahip tablet modelleri mevcut hale geldi. Microsoft'un akıllı telefonlar için isim değişikliğine giderken tabletleri de unutmayacağı iddia edildi.





Firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Nokia by Microsoft şeklinde isimlendirilecek akıllı telefonların yanında tüm tablet ürünleri Lumia markası altında toplanacak.





Microsoft'un daha önce internete sızan yeni isimlendirme haritasında Nokia tanımlamasının 31 Aralık 2015 tarihine kadar Lumia cihazlarında, 2024 yılına kadar ise Asha cihazlarında kullanılacağı ortaya çıkmıştı. Ancak tablet konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktaydı.





Microsoft'un Nokia markasını bırakmamak istememesinin en büyük sebebi olarak markanın ABD dışında güçlü bir tanınırlığının olması gösteriliyor. Farklı bir marka değişikliğine giden Microsoft ürünlerini anlatmakta güçlük çekebilir.





Ayrıca One Microsoft konsepti için çalışmalarını sürdüren Microsoft'un mobil cihazlarını birbirinden farklı isimler altında bulundurmak istemediği de belirtiliyor. Firmadan şimdilik herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

http://www.zdnet.com/microsoft-rumored-to-be-planning-to-replace-surface-branding-with-lumia-7000031028/