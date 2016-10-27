Türk Telekom'un satılacağı iddia ediliyor

aylık 290 milyon dolar taksitli refinansman kredisi yüzünden zora giren Oger Telekom’un satılacağı belirtiliyor. Öyle ki eylül ayında ilgili tutarı ödeyemeyerek sıkıntılı bir sürece girdiği, bankaların ise borca karşılık hisselere el koyabileceği söylenmişti. Türk Telekom ise bugün yayınladığı açıklamayla tartışmalara Türkiye’deki borçlarını kapatmak için çektiğitaksitli refinansman kredisi yüzünden zora giren’un satılacağı belirtiliyor. Öyle ki eylül ayında ilgili tutarı ödeyemeyerek sıkıntılı bir sürece girdiği, bankaların ise borca karşılık hisselere el koyabileceği söylenmişti. Türk Telekom ise bugün yayınladığı açıklamayla tartışmalara açıklık getirdi.

Bloomberg News’te yer alan ve iki farklı kaynağa dayandırılan habere göre Lübnanlı Hariri ailesinin, 4.75 milyar dolarlık kredinin geri ödenmesi noktasında temerrüte düşmemek için Türk Telekom'daki paylarının satışıyla ilgili üç şirket ile görüştüğü iddia ediliyor.

Oger Telekom son ödeme tarihinin uzatılmasını istiyor

4.75 milyar dolarlık kredinin geri ödemesi için çözüm yolu aramaya devam eden Oger Telekom, ekim ayı ödemesi için alacaklıların son ödeme tarihinde esneklik göstermelerini bekliyor. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hariri ailesi geri ödeme için hisse satışı gibi alternatif seçenekleri değerlendiriyor ve aralık ayına kadar süre uzatımı istiyor.

Ülkemizin en büyük şirketlerinden Türk Telekom'un yüzde 55'i, 2005 Kasım ayında yaklaşık 6 milyar 550 milyon dolar karşılığında Lübnanlı Hariri ailesinin şirketi Oger Telekom'a satılmıştı. Özelleştirmeyle birlikte oluşan ortaklık kararınca Oger Telekom’un hisse oranı yüzde 55, Hazine’nin yüzde 30 ve kalan yüzde 15'lik bölüm ise halka açık.