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Türk Telekom'un satılacağı iddia ediliyor

Son günlerde hakkında çıkan borç haberleriyle gündeme gelen Türk Telekom’un ana hissedarı Oger Telekom'un satışı için üç farklı şirketin ilgilendiği ve görüşmelerin başladığı iddia ediliyor.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Türkiye’deki borçlarını kapatmak için çektiği aylık 290 milyon dolar taksitli refinansman kredisi yüzünden zora giren Oger Telekom’un satılacağı belirtiliyor. Öyle ki eylül ayında ilgili tutarı ödeyemeyerek sıkıntılı bir sürece girdiği, bankaların ise borca karşılık hisselere el koyabileceği söylenmişti. Türk Telekom ise bugün yayınladığı açıklamayla tartışmalara açıklık getirdi.
Bloomberg News’te yer alan ve iki farklı kaynağa dayandırılan habere göre Lübnanlı Hariri ailesinin, 4.75 milyar dolarlık kredinin geri ödenmesi noktasında temerrüte düşmemek için Türk Telekom'daki paylarının satışıyla ilgili üç şirket ile görüştüğü iddia ediliyor.

Oger Telekom son ödeme tarihinin uzatılmasını istiyor 

4.75 milyar dolarlık kredinin geri ödemesi için çözüm yolu aramaya devam eden Oger Telekom, ekim ayı ödemesi için alacaklıların son ödeme tarihinde esneklik göstermelerini bekliyor. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hariri ailesi geri ödeme için hisse satışı gibi alternatif seçenekleri değerlendiriyor ve aralık ayına kadar süre uzatımı istiyor.
Ülkemizin en büyük şirketlerinden Türk Telekom'un yüzde 55'i, 2005 Kasım ayında yaklaşık 6 milyar 550 milyon dolar karşılığında Lübnanlı Hariri ailesinin şirketi Oger Telekom'a satılmıştı. Özelleştirmeyle birlikte oluşan ortaklık kararınca Oger Telekom’un hisse oranı yüzde 55, Hazine’nin yüzde 30 ve kalan yüzde 15'lik bölüm ise halka açık.

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XibalbaTM 2 yıl en beğenilen
Ne kadar uzuldum anlatamam
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Mr.Data 2 yıl
Milletin o kadar ahını aldınız az bile olmuş
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Neyinkafasi 2 yıl
Batacağınız ve devletleşeceğiniz günü görmek isterim.

Şimdi gidip taahhütsüz internet almaya kalksam, sadece 96 lira bağlantı ücreti ve 75gb adil kullanımlı paket için aylık 90 lira ücret + 15 lira yalın internet hattı bilmem nesi ücreti + 10 lira devre hazırlama ücreti ödüyorsunuz.İnşallah batarsınız. Türk.net gibi firmaların büyüyüp kendilerini geliştirmeleri,bunlar gibi tekel olmaya niyetlilerin batması dileği ile.
Batacağınız ve devletleşeceğiniz günü görmek isterim.Şimdi gidip taahhütsüz internet almaya kalksam, sadece 96 lira bağlantı ücreti ve 75gb adil ku...
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B J K 2 yıl
Türk Telekom'un borcunu ödeyemeyecek durumda olduğuna inanmıyorum. Ali Cengiz oyunu var gibi. Çıkar kokusu...
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IamxMSFT 2 yıl
Umarim tamamen satmazlar oger e ya da kabul etmezler borc erteleme isini.hemen bir ihale ile akk kademeli olarak kaldirilmasi sartiyla avrupali amerikali veya japon bir sirkete devredilir.yoksa devlete kalirsa akk ler daha da duser.
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okan_cehapelioglu 2 yıl
2002 yılında Türk Telekomda staj yapıyordum şu 56 k modemlerin olduğu zamanlar yıl sonu Türk telekom çalışanların yılın özetinin sunulduğu kalınca kaliteli bi dergi dağıtırdı banada verdiler dergide Türk Telekomun yıllık karı yapılan yatırımlar vs herşey yazıyordu ve yıllık kâr net 1.3 kat trilyondu düşünün internetin sadece çok küçük bir kesim tarafından kullanıldığı 2002 zamanı bu gelir
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mcrew 2 yıl okan_cehapelioglu
Türk Telekom 2005'ten beri ortalama 3 milyar Türk lirası kar ediyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

sadece 2015 yılında çok büyük bir düşüş yaşadı karlılık oranında
avea da sürekli zarar ediyor.
koca şirketi yönetmekten acizler. Muhtemelen devlet bu adamlara işsizlik düşsün diye çok eleman çalıştırın diye baskı yapıyor. Elemanları da ağırlıklı torpilli alıyorlar. Aşırı derece de gereksiz üst düzey yönetici olduğu da söyleniyor. Onlar da dünyanın parasını alıyordur. Niteliksiz bir sürü eleman ve üst düzey yönetici, medya ve basını susturmak için en izlenmeyen kanala bile dünyanın reklamını veriyorlar. Ondan sonra da böyle oluyor malesef
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mustifb 2 yıl
Öncelikle yanlış olan bir bilgiyi düzeltmek gerekiyor, Türk Telekom zarar etmiyor tam aksine son yılların en büyük karını yapmaktadır. Asıl iflas eden firma Oger Telecomünication A.Ş'ye bağlı Oger İnşaat. Oger Telekomünikasyon'da son yıllarda zora giren ve "bilgi sattığı" gerekçesiyle İran, Fas, Cezayir gibi ülkelerden çıkarılmış bir şirket şu anda sadece Arap yarımadasında faaliyet gösteriyor. Telecom alanında da zayıfladığı için Oger şu anda zor zamanlar geçiriyor bu yüzden şu anda batmasada eninde sonunda mutlaka batacaktır çünkü Arap ülkelerinde de rekabet etmekte zorlanıyor. Şu anda Oger borçların ertelenmesini istedi, kabul edilir mi bilinmiyor şirketinde Saudi Telecom'a tamamıyla satılması gündemde ve görüşmeler halen sürüyor. Çünkü Suudi Kraliyeti'de eski parlak ekonomisine sahip değil.
Peki Türk Telekom devlete geçerse daha iyi hizmet verir mi? Hayır. Çünkü devlet internetin kapatılmasını istiyor ve doğuda bunu uygulamaya başladılar. Ve bu kurum devlette ikende %20-30 yatırım yapmıyordu. Örneğin 2004 yılında sadece %0.4 yatırım yapmıştı. Şu anki yatırım miktarı da %2-3 arasında. Sonuç olarak ilk önce PTT ardından Türk Telekom olarak ele alırsak ülkede telefon ancak 90'ların sonunda her haneye girebildi. Devlet tam bakırları döşedi ohh parasını yeriz diye düşünürken dünyada ADSL - İnternet hizmeti yayılmaya başladı. Birde fiber belası çıktı bu kadar fiberi kim yapacak derken çareyi özelleştirmekte buldu ama yanlış yere özelleştirildi. Şimdi yada daha sonra yeniden özelleştireleceği kesin ancak bu Türk yada Arap değil mümkünse Avrupa''lı, Japon olmalıdır. Tabii Türk Telekom'u şu anda bir Avrupa'lı firma yönetse daha iyi olurmuydu? Hiç cevap veremeyeceğimiz bir soru çünkü bu birazda faaliyet gösterdiği ülkeye bağlı. Örnek; Vodafone.
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Bilgisayar Bağımlısı 2 yıl
Sevinen arkadaşlar ne yazık ki Oger'in zarar etmesi demek zararını olabildiğince Türk Telekom'dan karşılaması demek. AKK, seviyelerinin düşmesi, 'a kadar hızların olabildiğince düşük hızlarda tutularak maliyetin kuruşu kuruşuna azaltılmaya çalışılması yaşanabilir.

Kısacası herkese geçmiş olsun Telekom'un taşınmazlarını satarlar, alt yapı maliyetini kısarlar bir şekilde. Türk Telekom zarar edemez. İmkanı yok. Adamlar Telekom inanılmaz kâr ettiğinden Ronaldoyu,Acunu oynatıyorlar reklamlarda.
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tezekos 2 yıl
Batmasını dört gözle bekliyoruz
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fantomasds 2 yıl
Tüm kurumların devletin elinde olduğu sosyalist sistem verimsizliği yüzünden çöktü, Örnek Sovyet Sosyelist Cumhuriyetler Birliği. (S.S.C.B.) Mesela Lada her şeyin tek fabrikada üretildiği bir otobildi. Lastiği camı farı motoru, kapartası kumaşı koltuğu. Tam da bu forumdaki vatandaşların istediği gibi %100 yerli. Ne oldu. Rekabet edemedi battı. General Motors satın aldı. Kapitalist sistem kâr edebildiği noktada verimli. Kâr yoksa o alanda kılını kıpırdatmıyor. (Yaygın hastalıklara çare bulunurken "kalp hastalıkları, kanser gibi" nadir görülen hastalıkları incelemiyor bile.) Şimdi devlet ne yapmalı? Tüm kurumları yeniden bünyesine alsa, verimsizlik insan faktörü nedeniyle had safhada olacak. 657 devlet memuru kanunu personeli zırh gibi koruyor, bu personele iş yaptıramıyorsun. Hükümetler değişince yönetim değişir ancak alt tabaka çalışanlar hep aynı kalır. 657 niye değişemiyor? Memurlar da ciddi bir oy deposu o nedenle ister iktidar ister muhalefet kimse ciddi şekilde 657 yasasını değiştirmek istemez. Şimdi bir değişim söylentileri var ancak yeterli olacağını zannetmiyorum. Özelleştirilirken ( kullanım hakkı kiralanırken) çok ciddi maddeler koyulamaz mı? Her yıl şu kadar yatırım yapacaksın, karın ancak yatırımın 10da 1i olacak v.s. v.s. O zamanda özel sektörden hiç bir talip çıkmaz bu işe. Özel sektördekiler der kendince "Ne diye kendimi yoracağım, ya paramı faize yatırırım yada inşaat sektörüne girerim. Ne diye risk alayım.". Bu konular bugünden yarına çözülebilecek konular değil.
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lterlemez 2 yıl
Spacenet, size kesinlikle katılıyorum. Hatta, Bilgi Toplumu Stratejik Planı Taslaklarından bir tanesinde, (okuyanlar bilir) "Özel şirketlerin, alt yapı (fiber) kurma maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle verimli kurulamadığı, kursa bile şirketlerde yüksek maliyete sebep olduğu gözlemlenmiştir. Bu yüzden alt yapının devlet tarafından kurulması gerekliliği" gibi bir ibare vardı. Dünya üzerinde bunu yapabilen zaten bir elin parmağını geçmiyor ki, onlar bile bir-on şirket falan bir araya gelerek bunu yapıyor. Şimdi bu alt yapıyı devlet kuracak, nasıl kuracak tabi ki vergilerimizle. E, ondan sonra şirketlere kiralayacak (tamam vergilerimizi bir şekilde geri alacak) ama olan son kullanıcılara olacak. Şirket, kimden çıkartacak o parayı? Ayrıca sormazlar mı adama, "sen alt yapı maliyetlerinden kurtulmak, daha iyi kurmak için özelleştirmedin mi bu kamu kurumunu" diye? Özelleştirildiği ilk günden bu yana, Kamuyu Bilgilendirme Platformunda yayınlanan yıllık kar bilgilerine bakın, bir de yatırım oranına bakın bakalım. Sonra da bir sorun, bu karlar nereye gidiyor diye....
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ÖmErenay 2 yıl
AKN saçmalığını kaldıracak, saydam bir şekilde yatırım yapabilecek biri olsun da kimin aldığı önemli değil. Beş para etmez internet bağlantısına 60+ lira vermeye alıştık, öyle bir şirket alsın zam yapsa da umurumda olmaz.
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kubilayyy 2 yıl
daha beter olunnnnnn......amin
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Achievement Hunter 2 yıl
Bu kadar insanın üzerinden kazandığı haram paralar bir yerlerden çıkıyor demekki.
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mcrew 2 yıl
şu an oger telekom'un ödeyemediği borç devlete peşin olarak verdiği özelleştirme parasının taksidi
bu saatten sonra devletin Turk Telekom'u, Thy modelindeki gibi kendi işletmesi lazım
alt yapıyı o kanalları da belli bir geçiş ücreti karşısında diğer telekom şirketlerine kiralamalı
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tural.i 2 yıl
Acun alsın :)
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