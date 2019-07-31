Microsoft, Windows 10 Hesap Makinesi uygulamasına gelen yenilikleri duyurdu

Teknoloji Editörü
Microsoft, bu yılın başlarında Windows 10 Hesap Makinesi uygulamasını açık kaynaklı yaptı ve kullanıcıları işletim sistemine dahil edilen bu önemli aracın geliştirilmesine katkıda bulunmaya davet etti. Gelen haberler ise bu gelişmenin ilk meyvelerini verdiği yönünde.
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İki yeni özellik kazandıMicrosoft, Windows 10 Hesap Makinesi'ne gelen birkaç yeniliği kullanıcılarına duyurdu. Artık Hesap Makinesi uygulamasını çalıştırırsanız, pencereyi her zaman üstte tutabileceksiniz. Böylece ekranda çalışan diğer uygulamaların hesap makinesinin görünmesini engelleyemeyecek. Ek olarak, Hesap Makinesi uygulaması ana arayüzünde basit bir düğme ile başlatabileceğiniz bir mini mod alıyor.
Bu mini mod, uygulamanın arayüzünü küçültüyor ve yalnızca ekrandaki temel özellikleri koruyor. Bu sayede de birden fazla uygulamayla çalışıyorsanız, Hesap Makinesi'ni görmek daha kolay bir hale geliyor. Microsoft, Hesap Makinesi uygulamasının bu iki yeni özelliğinin tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda herhangi bir tarih vermedi. Ancak önümüzdeki haftalarda gelecek güncelleme ile tüm kullanıcılara dağıtılması bekleniyor.
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