Microsoft, Windows 10 Hesap Makinesi uygulamasına gelen yenilikleri duyurdu

Microsoft, bu yılın başlarında Windows 10 Hesap Makinesi uygulamasını açık kaynaklı yaptı ve kullanıcıları işletim sistemine dahil edilen bu önemli aracın geliştirilmesine katkıda bulunmaya davet etti. Gelen haberler ise bu gelişmenin ilk meyvelerini verdiği yönünde.

İki yeni özellik kazandı

https://twitter.com/dgrochocki/status/1156287638191525888

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Microsoft, Windows 10 Hesap Makinesi'ne gelenkullanıcılarına duyurdu. Artık Hesap Makinesi uygulamasını çalıştırırsanız,her zaman üstte tutabileceksiniz. Böylece ekranda çalışan diğer uygulamaların hesap makinesinin görünmesini engelleyemeyecek. Ek olarak, Hesap Makinesi uygulaması ana arayüzünde basit bir düğme ile başlatabileceğiniz biralıyor.Bu mini mod, uygulamanın arayüzünüve yalnızca ekrandaki temel özellikleri koruyor. Bu sayede de birden fazla uygulamayla çalışıyorsanız, Hesap Makinesi'ni görmek dahabir hale geliyor. Microsoft, Hesap Makinesi uygulamasının bu iki yeni özelliğinin tüm kullanıcılar için ne zamansunulacağı konusunda herhangi bir tarih vermedi. Ancak önümüzdeki haftalarda gelecek güncelleme ile tüm kullanıcılarabekleniyor.