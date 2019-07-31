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Microsoft, Windows 10 Hesap Makinesi uygulamasına gelen yenilikleri duyurdu

Yazılım devi Microsoft, açık kaynaklı yaptığı Windows 10 Hesap Makinesi uygulamasına gelen yeni özellikleri duyurdu. Şirketin yakında kullanıma sunacağı yenilikler haberimizde.
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İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft, bu yılın başlarında Windows 10 Hesap Makinesi uygulamasını açık kaynaklı yaptı ve kullanıcıları işletim sistemine dahil edilen bu önemli aracın geliştirilmesine katkıda bulunmaya davet etti. Gelen haberler ise bu gelişmenin ilk meyvelerini verdiği yönünde.

İki yeni özellik kazandı

Microsoft, Windows 10 Hesap Makinesi'ne gelen birkaç yeniliği kullanıcılarına duyurdu. Artık Hesap Makinesi uygulamasını çalıştırırsanız, pencereyi her zaman üstte tutabileceksiniz. Böylece ekranda çalışan diğer uygulamaların hesap makinesinin görünmesini engelleyemeyecek. Ek olarak, Hesap Makinesi uygulaması ana arayüzünde basit bir düğme ile başlatabileceğiniz bir mini mod alıyor.

Bu mini mod, uygulamanın arayüzünü küçültüyor ve yalnızca ekrandaki temel özellikleri koruyor. Bu sayede de birden fazla uygulamayla çalışıyorsanız, Hesap Makinesi'ni görmek daha kolay bir hale geliyor. Microsoft, Hesap Makinesi uygulamasının bu iki yeni özelliğinin tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda herhangi bir tarih vermedi. Ancak önümüzdeki haftalarda gelecek güncelleme ile tüm kullanıcılara dağıtılması bekleniyor.

https://twitter.com/dgrochocki/status/1156287638191525888 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
khrmndgn 1 sa.
Her zaman diyorum çalıntı işletim sistemi ancak bu kadar olur. Fikir, tasarım, grafik özürlüsü Microsoft ancak bu kadar yapabiliyor kabullenin yada başka sistemlere geçin. Sizi Windows almaya zorlayan mı var ?
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ertech26 2 sa.
100 senedir KDE de bununan birşeyi yenilik olarak göstermek bravo...
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Blasterreal 3 sa.
ööööffffff çoookkkk böyüüükkk yenilik
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The Hollow 3 sa.
Microsoft yavaşta olsa yeni ve güzel adımlar atıyor. Bu arada muhalif mode açık kalmış arkadaşlar. Bu yorumlar ne böyle...
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sadrag 3 sa.
La bende adam gibi grafik falan çizmeye başladı sandım. Ekranın üstünde kalmasını sağlamak için mi açık kaynak koda döndürdüler.. Iyiymiş..
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smart1978 3 sa.
Sonunda :)
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sonofmana 3 sa.
Bu gelişme çağ atlatır
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ALKaraca 3 sa.
Vay be ne yenilik ama
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Cute Hentai 3 sa.
Bu yeniliği kim hesap ettiyse bayadır bekleniyordu. Tebrikler, hayırlı işler olsun. 🤪
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