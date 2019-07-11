Microsoft, Windows 10'da parolasız oturum açma seçeneğini test ediyor

Microsoft en son Windows 10 Insider Önizleme sürümüne (yapı 18396) parolasız oturum açma seçeneği ekledi. Böylelikle tüm Microsoft hesaplarında parolasız oturum açmak mümkün olacak.

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Güncelleme şu anda Fast Ring'deki Insider kullanıcılarına sunuldu. Yeni ayarı etkinleştirmek için Ayarlar -> Hesaplar -> Oturum açma seçenekleri menüsünde yer alan "Cihazınızı parolasız yapın" bölümünü "açık" hale getirmek gerekiyor.

Sınırlı sayıda kullanıcıya sunuldu

Parolasız oturum açma seçeneği etkinleştirmek, Windows 10 cihazınızdaki tüm Microsoft hesaplarını Windows Hello yüz tanıma, parmak izi algılama veya PIN kodu ile modern kimlik doğrulamasına geçirecek.

Yeni özellik aşamalı olarak dağıtıldığı için bazı kullanıcılar göremeyebilir. Parolasız oturum açma deneyiminden şu an için sadece sınırlı sayıda kişi faydalanabiliyor. Microsoft bu seçeneği önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunmaya devam edeceğini söyledi.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2019/07/10/announcing-windows-10-insider-preview-build-18936/#9wCuwKpYxZjuBQVm.97