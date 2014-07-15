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Microsoft Windows 8'in gidişatından memnun değil

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft Windows 8'in gidişatından memnun değil

Yaklaşık iki yıl önce piyasaya çıkmasına rağmen Windows 8 ve Windows 8.1 halen istenen kullanım seviyesine çıkabilmiş değil ve bu da Microsoft'u rahatsız ediyor. Windows ekosistemi genel olarak yüzde 90 kullanım oranına sahip olsa da halen Windows 7, Windows XP gibi eski sürümleri yüksek kullanım oranına sahip. 

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Windows 8/8.1 sürümleri toplamda global olarak yüzde 14 kullanım oranına sahip ve bunun yüzde 30 üzerine çıkması gerekiyor. Microsoft ekosistemin geleceğini Windows 8 ve sonrası olarak belirlemiş. Bu bakımdan yüzde 14 rakamını tüm ekosistemin kullanım oranı olarak görüyor ve buna göre tedbir almak istiyor. 

Microsoft operasyon şefi Kevin Turner, dünya değiştiği için kendileri ve ortakları olarak daha rekabetçi bir anlayış benimsemeleri gerektiğini ifade ederken Windows 8 ürünlerini farklılaştırarak yavaş da olsa yüzde 30 kullanım oranına çıkabileceklerine inanıyor. 

Bilgisayar pazarında Windows işletim sisteminin büyük hakimiyeti olsa da mobil cihaz pazarında oyuncular çok farklı. 2000'li yılların başında elektronik cihaz pazarında Microsoft büyük bir pay sahibiydi. Ancak şu anda mobil cihaz segmentinin etkisiyle hakim oyuncular değişmiş durumda.

Microsoft'un önünde eskisinden daha büyük fırsatlar mevcut. Ancak mevcut işleyişe bakarak bazı konuların yeniden ele alınması gerekiyor. Böylece Microsoft elektronik cihaz pazarında eski payını yeniden ele alabilecek.  

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-says-Windows-is-on-just-14-of-devices-needs-to-rethink-its-business_id58193 Yorum Yaz
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matmuhendisi 5 yıl en beğenilen
Bedava verdinde biz mi yüklemedik Microsoft

Zaten windows yüklü aldığımız bilgisayara fazladan sistem parası veriyoruz bide onun üstüne adamlar bize güncellemeyi fahiş fiyatlarla satiyor
Bedava verdinde biz mi yüklemedik MicrosoftZaten windows yüklü aldığımız bilgisayara fazladan sistem parası veriyoruz bide onun üstüne adamlar bize...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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s_sadistic 5 yıl
Geçen haftalarda bir arkadaş elementary os yükleyin çok güzel çalışıyor yazmıştı. Merak ettim flash diske kurup bir deyeyeyim denim. İnanılmaz derecede hızlı çalışıyordu ve 190 mb ram tuttu boştayken. Hiçbir sürücü driver kurulumu istemedi. Resmen hayran kaldım. 2005 yılında aldığım bilgisayara da kurdum. Çok yüksek bir sisteme sahip değildi o bilgisayar. Ama fena çalışmadı. Takdir ettim sistemi. Sadece internete girip ufak tefek işler yapacaklar için bulunmaz bir nimet bu işletim sistemi.
Kısace paranızı kaptırmayın. İşinizi görecek olan ihtiyaçlarınıza harcayın.
Geçen haftalarda bir arkadaş elementary os yükleyin çok güzel çalışıyor yazmıştı. Merak ettim flash diske kurup bir deyeyeyim denim. İnanılmaz derecede hızlı ça...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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__BadblooD__ 5 yıl
Microsoft milleti salak sanıyor herhalde. Millete zorla şeyleri dayatarak kendi ayağına sıkıyor. Xbox one komik kısıtlamalarla geliyordu, baktılar tepki aldılar hemen geri adım. W8 ile de aynı olay, salak salak arayüzleri masaüstüne entegre etmek için milleti zorladılar sonra da niye kimse kullanmıyor diye laf yapıyorlar. W8 hala tam olarak yerleşmedi benim gözümde.
Microsoft milleti salak sanıyor herhalde. Millete zorla şeyleri dayatarak kendi ayağına sıkıyor. Xbox one komik kısıtlamalarla geliyordu, baktılar tepki ald...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Windows NT 5 yıl
Zaten isletim sistemlerinde yuklu gelmese win 8 inkullanim orani%5 lere duser. Bende 4 ay oncesine kadar 8.1 kullaniyoreum.vistaya gectim bir yerede okumustum vistanin kullanici orani 8 ve 8.1 e gore daha yuksekmis son yillarda vistaya sp2 paketi cikinca gecenlerin orani artmis xp dekiler win 7 veya 8 e gecmeyip direk vistaya geciyormus yani win 8 tutmadi bence
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karayulun 5 yıl
Windows 7 ye devam. Not olarak en fazla Professional sürüm kullanılmalıdır. Ultimate sürümünde gereksiz bileşenler var bu nedenle boşa işlem gücü harcamakta. En az home premium, en fazla professional sürüm kullanılmalıdır.
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webadel 5 yıl
Alışveriş merkezlerinde edindiğim win8 deneyiminden yola çıkarak "işim olmaz" bununla dediğim işletim sistemidir 8.
Zaten yazılımla uğraşıyorum, sürekli farklı şeyler öğrenmek bir okadar yorucuyken, birde oturup herşeye baştan başlıyormuş gibi win8 mi öğrenicem?

Bize bu alışkanlıkları sen kazandırdın microsoft, şimdi bunları unut win8 i mi öğren diyorsun? Peki yarın win14 öğren mi diyeceksin? Biz hep yabancı mı kalıcaz bu salak sistemlerine?

Yaşasın Debian / Linux
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Reul 5 yıl
uzun süredir kullanıyorum memnunum açıkcası
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arkadasx 5 yıl
Yalan oldu win8
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Zenci Forvet 5 yıl
7 iyiydi ama yeni laptopumda 8 yüklü geldi üşendiğimden 7ye geçmiyorum sırf.
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Redese 5 yıl
Kardesim win7 daha kullanisli iken win8 i kim ne yapsin microsoft o kutucuklari koymayip daha iyi seyler yapsaydi keske. arayuz cok kotu insan rahat kullanamiyor.bu benim fikrim lutfen fikrimi alintilayip elestirmeyin.
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zx6r 5 yıl
Bilgisayarı kapat tuşunu bulmam 6 ay aldı daha neresini sevelim bunun.. Hele bir menüsü var affedersin Çin keranesi gibi ne aradığımı buluyorum ne yapacağım işleme dönüyorum. Arayüzü hiç iyi değil 7 ye kurban olsunlar..
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Seaword 5 yıl zx6r
zx6r

Bilgisayarı kapat tuşunu bulmam 6 ay aldı daha neresini sevelim bunun.. Hele bir menüsü var affedersin Çin keranesi gibi ne aradığımı buluyorum ne yapacağım işleme dönüyorum. Arayüzü hiç iyi değil 7 ye kurban olsunlar..

Hocam Bi Ara Kapat Tuşunun Yerini Banada Söylermisiniz


Tasarımda Değişiklik Yapalım, Unutulmayalım Heycan Katalım Dediler, Çirkin Olan Şeyleri Bırakıp Yerine Oturan Şeyleri Değiştirdiler İşin Özeti
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Captain_Ivy 5 yıl
2014' ün orta yerinde, koskoca firmalar xp kullanıyor..
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-gg- 5 yıl
Forever XP

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Headbanger_Kerry 5 yıl
Metro arayüzü yerine klasik baslat menusunu kullan secenegi eklendigi anda millet 8.1 e abanir.
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selmand 5 yıl Headbanger_Kerry
Headbanger_Kerry

Metro arayüzü yerine klasik baslat menusunu kullan secenegi eklendigi anda millet 8.1 e abanir.

abanmaz ya , zorla beni sosyal medyaya aktarmak istiyor illa live hesabımla login olmamı istiyor. ben offline takılmak istiyorum olamazmı. neden insanlara dayatıyorsun. benm bilgisayarımı neden kişisel verilerimle ilişkilendiriyorsun. neden kişisel verilerime göz dikiyorsun?

olay bir tek başlat menüsü değil ben bunu yapdım sende paşa paşa kullanacaksın mantığı yüzünden. uefi sistemlerde biosa girme realetinden bahsetmiyorum bile.
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Biz boşuna "kim ne derse desin Epıl" demiyoruz...



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aliss 5 yıl
8.1 den çok memnunum bazı sıkıntılarını halletikten sonra tabi ben oyun oynamıyorum iş için kullanıyorum
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keskin53 5 yıl
windows 7 ye devam
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