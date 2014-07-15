Microsoft Windows 8'in gidişatından memnun değil





Yaklaşık iki yıl önce piyasaya çıkmasına rağmen Windows 8 ve Windows 8.1 halen istenen kullanım seviyesine çıkabilmiş değil ve bu da Microsoft'u rahatsız ediyor. Windows ekosistemi genel olarak yüzde 90 kullanım oranına sahip olsa da halen Windows 7, Windows XP gibi eski sürümleri yüksek kullanım oranına sahip.





Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Windows 8/8.1 sürümleri toplamda global olarak yüzde 14 kullanım oranına sahip ve bunun yüzde 30 üzerine çıkması gerekiyor. Microsoft ekosistemin geleceğini Windows 8 ve sonrası olarak belirlemiş. Bu bakımdan yüzde 14 rakamını tüm ekosistemin kullanım oranı olarak görüyor ve buna göre tedbir almak istiyor.





Microsoft operasyon şefi Kevin Turner, dünya değiştiği için kendileri ve ortakları olarak daha rekabetçi bir anlayış benimsemeleri gerektiğini ifade ederken Windows 8 ürünlerini farklılaştırarak yavaş da olsa yüzde 30 kullanım oranına çıkabileceklerine inanıyor.





Bilgisayar pazarında Windows işletim sisteminin büyük hakimiyeti olsa da mobil cihaz pazarında oyuncular çok farklı. 2000'li yılların başında elektronik cihaz pazarında Microsoft büyük bir pay sahibiydi. Ancak şu anda mobil cihaz segmentinin etkisiyle hakim oyuncular değişmiş durumda.





Microsoft'un önünde eskisinden daha büyük fırsatlar mevcut. Ancak mevcut işleyişe bakarak bazı konuların yeniden ele alınması gerekiyor. Böylece Microsoft elektronik cihaz pazarında eski payını yeniden ele alabilecek.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-says-Windows-is-on-just-14-of-devices-needs-to-rethink-its-business_id58193