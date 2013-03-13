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Microsoft, Windows Phone 9 çalışmalarına Nokia, HTC ve Qualcomm ile başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, Windows Phone 9 çalışmalarına Nokia, HTC ve Qualcomm ile başladı

 Microsoft'un hem masaüstü hem de mobil işletim sistemine önemli yenilikler sunacağı ve ortak bir uygulama mağazası konsepti geliştireceği pek çok kez dile getirilen Blue güncellemesi için yıl sonları işaret edilirken, test mühendislerinin profil bilgilerinde de son çalışmalar ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Daha önce iş ilanlarında Blue izlerine rastlanırken, bu kez çalışanların profil bilgilerine de bu detaylar yanısımış durumda.

Bir kısım çalışanların profil bilgilerine göre Microsoft Windows 9 için test sürecine Nokia, HTC ve Qualcomm cihazları ile başlamış durumda. Ancak bilgilerde Windows 9 ismine yer verilmesi ya yanlışlık ya da Microsoft'un her iki platformu da Windows 9 olarak adlandırması ihtimali şeklinde yorumlanıyor. Kesin olan mühendisin Windows Phone ekibinde olduğu.

Diğer bir çalışan ise bir aydır XAP uygulama kurulum dosyalarının Windows mağazasından WP9 işletim sistemine aktarılmasını denediklerini belirtiyor. Bu da her iki platform için ortak uygulama mağazası ihtimalini güçlendiriyor.

Bing iş reklamında ortaya çıkan bilgiler ise Bing modern uygulamasının Windows 9 ve Internet Explorer 11 için önemli yenilikler sunacak şekilde optimize edilmesini tanımlıyor. Internet Explorer 11 sürümünün Blue veya Windows 9 işletim sistemi ile sunulacağı bir süredir dile getiriliyordu. Üç bilgi de Microsoft içerisinde Windows 9 ve Windows Phone 9 isimlerinin kesin bir şekilde telaffuz edilmeye başladığını gösteriyor.

Ancak Microsoft'un güncellemeleri Blue adıyla vereceğine dair görüşler ağırlıktaydı. Profil bilgilerine bakıldığında ise Blue kavramının genel bir konsepte işaret ettiği ve özelde Windows 9 ve Windows Phone 9 şeklinde ayrıldığı anlaşılıyor. Blue güncellemesi ile ilgili Microsoft'tan kesin bir açıklama gelmezken, tahminler yaz aylarında tüketici önizleme sürümlerinin dapıtılmaya başlanacağı yönünde.


http://msftkitchen.com/windows-phone-9-testing-begins-also-windows-9-gets-a-mention-from-microsoft Yorum Yaz
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Gopluumit 6 yıl en beğenilen
Atıp tutanlar her eko sisteme çamur attınız Wp Serisinide aynısını yapıyorsunuz. Fakat gün gelecek yeni modelleri çıksa şusu nasıl olcak busu nasıl olacak diye günlerce forum takip edeceksiniz. Fanlık yaparak bir şey yaptığınız sanıyorsanız zaten yanılıyorsunuz. Yapılacak tüm yenilikler diğer eko sistemdeki bunalmıış sıkılmış yenilik isteyen kullanıcıları çekecektir ve bariz bir şekilde çekiyor. :)
Atıp tutanlar her eko sisteme çamur attınız Wp Serisinide aynısını yapıyorsunuz. Fakat gün gelecek yeni modelleri çıksa şusu nasıl olcak busu nasıl olacak diye ...
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aziz77 6 yıl
wp 8 sekiz kullandım,çok srabil ve hızlı(htc 8s)fakat sadece iki ekran canlı kutucuklar insanı bezdiriyor sıkıyor,android ve apple den sonra çabuk sıkıldım.Ama gerçekten hızlıydı,market olayıda kötü angry birds bile parayla..
wp 8 sekiz kullandım,çok srabil ve hızlı(htc 8s)fakat sadece iki ekran canlı kutucuklar insanı bezdiriyor sıkıyor,android ve apple den sonra çabuk sıkıldım.Ama ...
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SystemApps 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

SystemApps
windows phone platformunda mis gibi gelecek kokuyor.şimdi atıp tutanlar acaba bu platformu gerçekten gördüklerinde ne yapacaklar merak ediyorum doğrusu :)

Arkadaş senin yaşın genç sanırım. Profiline de girilemediğinden dolayı bakamıyorum ama zaten profilini gizleyenler genelde öyle oluyorlar.

37 yaşında olduğum ve senden büyük olduğumu düşündüğümden dolayı sana sadece şunu söyleyeyim:

Sen Microsoft'u tanımıyorsun. Tanısan, onun her an her şeyi bırakabileceğini, desteğini çekebileceğini hatta kurmuş olduğu 25-50 kişilik takımları bile hiç sormadan etmeden dağıtabildiğini, bunları daha önce defaaaaaaaaaaalarca yaptığını, insanları kısıtlamayı sevdiğini ve çok paragöz bir şirket olduğunu bilirdin.

Bak sana bilmediğin birkaç şey söyleyeyim:
Bu Microsoft Windows Phone 8 i yeni çıkartmasına rağmen 1920*1080 çözünürlüğünde çıkartmadı.

Bu Microsoft, kablosuz klavyelerinde USB ye takılan alınıcının belirli bir süre sonra bozulduğunu bile bile, para kazanmaya devam etmek için tüm Dünyada bu ürünü halen satmaya devam ediyor ve yurtdışında bir ülkede adına açılan davayı kaybetti ve tüm USB alıcıları sorgusuz sualsiz birebir yenisini vermek suretiyle garanti dahilinde değiştiriyor. Peki garanti bittikten sonra? (Yurtdışında garanti 1 yıl) ? Garanti bittikten sonra parasını verip yeni USB alırsınız diyor -ki o da bozulacak.

Bu Microsoft, ben Go.. Bilgisayar'da çalışırken bize gelip "Bize Windows Lisanssız olarak sattığınız bilgisayarların faturalarının kesildiği müşterilerin adlarını ve adreslerini verin" diyen Microsoft.

Pardon. MicroFOS...

O yüzden , bize Microsoft'u anlatma. Biz Microsoft'u biliyoruz. Merak etme. İndir, Pirates Of The Silicon Walley ' i izle, gör neymiş MicroFOSSS...

yaş baş iş aş hiç önemli değil... burada düşünceler konuşur şahsiyetler ve özellikleri değil.öncelikle bunu belirtmek istedim...

bahsettiğin şeyler tüm şirketlerde olabilir.ne olduğu kesin olmayan içi boş söylentiler de olabilir bunu asla bilemeyiz.zira belli markalar hakkında bin tane idda atılıyorsa ortaya 10 tanesi ancak doğrudur...

windows phonenin 1080p desteklememesi neyi kanıtlarki?4-5 inç ekranda full hd şuanda çokmu gerekli?tabletde zaten windows rt windows 8 var.istersen 4k koy...

çevre birimlerini konusunda ben a4tech aldımda ne oldu? çift tıklama tuşu program yüklemeden ayarlarını yapmadan çalışmıyor.hatta 1 sene dolmadan bozuldu ve kendim tamir ettim. ayrıca microsoft gibi bir dev klavyeden mausedan mı zengin oldu?


kısaca microsoftun ne yapıp ettiği beni ilgilendirmiyor.ben stratjiye bakarım başarıya bakarım kalitesine bakarım.çünkü ben bir tüketiciyim.çok şükürki microsoft var...ve bu mesajı mis gibi windows 8den yazıyorum...
OverClocK1ngSystemAppswindows phone platformunda mis gibi gelecek kokuyor.şimdi atıp tutanlar acaba bu platformu g...
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Mr. Jingles 6 yıl
İşletim sisteminden anlıyoruz. Konuya ilk mesajımda ne demişim okumadan yazmamak lazım. Çünkü çekirdek yapısından dolayı Microsoft istese de güncelleyemezdi. Ama Microsoft'un eski ürünlerini güncellememesine çok iyi bir bahane oldu bu. Zira aynı çekirdek altyapısı olsa bile WP7 WP8'e güncellenmeyecekti. Çünkü bunun örneğini WP7'ye güncellenmeyen ama WP7 ile aynı çekirdek yapısına ve donanımına sahip WM6.5 ile gördük. Çünkü Microsoft bunu yapsa yeni çıkardığı WP7 cihazları satamayacaktı. Bunu bildiği için de aynı çekirdeğe, altyapıya ve donanımları kullanmasına rağmen WM6.5 kullanıcılarına unutamayacakları bir kazık atmıştır. WP7.8 ile WP8 özellikleri kazanmış bir anlamı yok. WP8 için yazılan bir uygulama WP7'de çalışıyor mu? Geçiniz efenim geçiniz.

WP7'nin başarısızlığını pazarlara bağlamanın mantığı yok. Sen bunu söylersen N9 için söyleyecek kelime bulamazsın. WP7 kendi anavatınında bile satamayıp pazar payı dipte olan bir işletim sistemiydi. Avrupa ülkelerine gelmedi mi? Geldi. Başarılı oldu mu? Hayır. Nokia'nın çuval dolusu paralar harcayıp dünya çapında reklamlar, tanıtımlar ve etkinlikler yaptığı Lumia 800 ve Lumia 900'e karşı, hiç reklam yapmayıp tek kuruş bile harcamadığı, WP7 cihazları satsın diye Elop'un Amerika, Avrupa ve birçok pazarda sattırmadığı N9 onca engellemeye rağmen Lumia 800'den de Lumia 900'den de daha fazla satarak geleceğin MeeGo'da olduğunu Elop'un suratına tokat gibi çarpmıştır. N9 sıfır reklam ile dünyanın en çok satan telefonu olmuştur. N9'a yapılanlar Lumia 800 ve 900'e yapılmış olsaydı 100 bini bile geçemezlerdi.
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Mr. Jingles 6 yıl
@OverClocK1ng söylediklerine harfiyen katılıyorum. Kendi söyleyeceklerime geçeyim.

Önünüzde WM6.5 ve WP7 gibi kullanıcılarına attığı kazıklar varken nasıl olur da Microsoft'u savunurlar anlamam. WP7'yi çıkarıp WM6.5 cihazları güncellemeyip desteğini çekip kullanıcıları mağdur edip ortada bırakan kim? Microsoft. WP7 için yepyeni deyip cihazları satan, daha sonra WP8'i çıkarıp yine aynı şeyi yapıp WP7 kullanıcılarını ...ilmiş gibi ortada bırakan kim? Microsoft. Apple 4 yıl önce çıkardığı iPhone 3Gs'e bugün hala destek veriyorken daha yaşına girmemiş cihazları (L800, L900) ölüme terkedip desteğini kesen kim? Microsoft. Tüketicileri kandırmak amacıyla yalandan bir WP7.8 güncellemesi vererek tüketicileri aptal yerine koyan kim? Microsoft. Kalkıp da kimse bana WP8 ile çekirdek yapısı değişti demesin bir yerimle gülerim. O zaman bende WM6.5 ve WP7 örneğini veririm. WM6.5 cihazlar çekirdek yapıları ve donanımları itibariyle WP7 cihazlarla aynı olmalarına rağmen Microsoft bu cihazları WP7'ye güncellemedi. Ateistler?!? :) WP9 çıktığında da WP8 kullanıcılarını ortada bırakıp yeni kazığını atar. Bu böyle gider, bazıları da tüketici olduğunu unutup avukatlık yaparak Microsoft'u burada savunur. Lan mal oğlu mal tüketicisin işte, seni kazıklayıp mağdur eden firmayı hangi akla mantıkla savunuyorsun gerizekalı mısın nesin? (Sözüm meclisten dışarı, herhangi birini hedef alıp söylemiyorum, hani vardır ya böyle tipler sözüm onlara).

Hatırlayın, WP8 çıkmadan önce ortaya Microsoft içinden sızan bir söylenti çıktı. Söylenti aslında doğruydu. WP7 cihazların WP8 güncellemesi almayacağı söylentisi çıktı. E bu piyasada milyonlarca WP7 cihazın satılmaması demek oluyordu ve Microsoft bu cihazları satmak için her türlü yalancılığa ve sahtekârlığa başvurabilecek bir firmaydı. Ne yaptı, utanmadan kameraların karşısına çıkıp milyonlarca tüketicinin gözlerinin içine baka baka yalan söyledi. Tüm WP7 cihazlar WP8 güncellemesi alacaktır, iddialar gerçek dışıdır dedi. Kullanıcılar da buna inanıp WP7.5 cihazları aldılar. Microsoft artık satabildiği kadar WP7 cihazı sattıktan sonra tükürdüğünü yalarcasına WP7 cihazlar WP8 güncellemesi almayacak deyince milyonlarca tüketiciyi mağdur ederek ne kadar yalancı ve üç kağıtçı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu kazığı yiyen biri tekrar WP cihaz alır mı çok merak ediyorum. :)

Microsoft WP9'u çıkarırken de WP8 cihazları ortada bırakırsa hiç şaşırmam. Microsoft bunu her yeni sistem öncesi yaptı. Bunda da yapar. WP7 tüketicilerini WP7.8 ile aptal yerine koyduğu gibi WP8 tüketicilerine de WP8.9 ile aynı muameleyi yaparsa hiç şaşırmam.
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oktayakgoz 6 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci

@OverClocK1ng söylediklerine harfiyen katılıyorum. Kendi söyleyeceklerime geçeyim.

Önünüzde WM6.5 ve WP7 gibi kullanıcılarına attığı kazıklar varken nasıl olur da Microsoft'u savunurlar anlamam. WP7'yi çıkarıp WM6.5 cihazları güncellemeyip desteğini çekip kullanıcıları mağdur edip ortada bırakan kim? Microsoft. WP7 için yepyeni deyip cihazları satan, daha sonra WP8'i çıkarıp yine aynı şeyi yapıp WP7 kullanıcılarını ...ilmiş gibi ortada bırakan kim? Microsoft. Apple 4 yıl önce çıkardığı iPhone 3Gs'e bugün hala destek veriyorken daha yaşına girmemiş cihazları (L800, L900) ölüme terkedip desteğini kesen kim? Microsoft. Tüketicileri kandırmak amacıyla yalandan bir WP7.8 güncellemesi vererek tüketicileri aptal yerine koyan kim? Microsoft. Kalkıp da kimse bana WP8 ile çekirdek yapısı değişti demesin bir yerimle gülerim. O zaman bende WM6.5 ve WP7 örneğini veririm. WM6.5 cihazlar çekirdek yapıları ve donanımları itibariyle WP7 cihazlarla aynı olmalarına rağmen Microsoft bu cihazları WP7'ye güncellemedi. Ateistler?!? :) WP9 çıktığında da WP8 kullanıcılarını ortada bırakıp yeni kazığını atar. Bu böyle gider, bazıları da tüketici olduğunu unutup avukatlık yaparak Microsoft'u burada savunur. Lan mal oğlu mal tüketicisin işte, seni kazıklayıp mağdur eden firmayı hangi akla mantıkla savunuyorsun gerizekalı mısın nesin? (Sözüm meclisten dışarı, herhangi birini hedef alıp söylemiyorum, hani vardır ya böyle tipler sözüm onlara).

Hatırlayın, WP8 çıkmadan önce ortaya Microsoft içinden sızan bir söylenti çıktı. Söylenti aslında doğruydu. WP7 cihazların WP8 güncellemesi almayacağı söylentisi çıktı. E bu piyasada milyonlarca WP7 cihazın satılmaması demek oluyordu ve Microsoft bu cihazları satmak için her türlü yalancılığa ve sahtekârlığa başvurabilecek bir firmaydı. Ne yaptı, utanmadan kameraların karşısına çıkıp milyonlarca tüketicinin gözlerinin içine baka baka yalan söyledi. Tüm WP7 cihazlar WP8 güncellemesi alacaktır, iddialar gerçek dışıdır dedi. Kullanıcılar da buna inanıp WP7.5 cihazları aldılar. Microsoft artık satabildiği kadar WP7 cihazı sattıktan sonra tükürdüğünü yalarcasına WP7 cihazlar WP8 güncellemesi almayacak deyince milyonlarca tüketiciyi mağdur ederek ne kadar yalancı ve üç kağıtçı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu kazığı yiyen biri tekrar WP cihaz alır mı çok merak ediyorum. :)

Microsoft WP9'u çıkarırken de WP8 cihazları ortada bırakırsa hiç şaşırmam. Microsoft bunu her yeni sistem öncesi yaptı. Bunda da yapar. WP7 tüketicilerini WP7.8 ile aptal yerine koyduğu gibi WP8 tüketicilerine de WP8.9 ile aynı muameleyi yaparsa hiç şaşırmam.


wm ye destek verilmesini mi bekliyordunuz ?

sizin dediğiniz xp ye neden destek verilmiyor gibi bir şey oldu. apple ile kıyaslama yapmışsınız fakat 2000 li yılların işletim sistemini desteklemelerini beklemekde bence insafsızlık olmuş. l800 ve l900 için ne derseniz kabul
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SystemApps 6 yıl
windows phone platformunda mis gibi gelecek kokuyor.şimdi atıp tutanlar acaba bu platformu gerçekten gördüklerinde ne yapacaklar merak ediyorum doğrusu :)
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OverClocK1ng 6 yıl SystemApps
SystemApps
windows phone platformunda mis gibi gelecek kokuyor.şimdi atıp tutanlar acaba bu platformu gerçekten gördüklerinde ne yapacaklar merak ediyorum doğrusu :)

Arkadaş senin yaşın genç sanırım. Profiline de girilemediğinden dolayı bakamıyorum ama zaten profilini gizleyenler genelde öyle oluyorlar.

37 yaşında olduğum ve senden büyük olduğumu düşündüğümden dolayı sana sadece şunu söyleyeyim:

Sen Microsoft'u tanımıyorsun. Tanısan, onun her an her şeyi bırakabileceğini, desteğini çekebileceğini hatta kurmuş olduğu 25-50 kişilik takımları bile hiç sormadan etmeden dağıtabildiğini, bunları daha önce defaaaaaaaaaaalarca yaptığını, insanları kısıtlamayı sevdiğini ve çok paragöz bir şirket olduğunu bilirdin.

Bak sana bilmediğin birkaç şey söyleyeyim:
Bu Microsoft Windows Phone 8 i yeni çıkartmasına rağmen 1920*1080 çözünürlüğünde çıkartmadı.

Bu Microsoft, kablosuz klavyelerinde USB ye takılan alınıcının belirli bir süre sonra bozulduğunu bile bile, para kazanmaya devam etmek için tüm Dünyada bu ürünü halen satmaya devam ediyor ve yurtdışında bir ülkede adına açılan davayı kaybetti ve tüm USB alıcıları sorgusuz sualsiz birebir yenisini vermek suretiyle garanti dahilinde değiştiriyor. Peki garanti bittikten sonra? (Yurtdışında garanti 1 yıl) ? Garanti bittikten sonra parasını verip yeni USB alırsınız diyor -ki o da bozulacak.

Bu Microsoft, ben Go.. Bilgisayar'da çalışırken bize gelip "Bize Windows Lisanssız olarak sattığınız bilgisayarların faturalarının kesildiği müşterilerin adlarını ve adreslerini verin" diyen Microsoft.

Pardon. MicroFOS...

O yüzden , bize Microsoft'u anlatma. Biz Microsoft'u biliyoruz. Merak etme. İndir, Pirates Of The Silicon Walley ' i izle, gör neymiş MicroFOSSS...
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haymatloshan 6 yıl
Sürüm atlarken,alttakileri tamamen yok sayarsa Windows kaybeder,ama bu sefer 3 platformu da birleştirme gayretinde,mobile ağırlık vermeye çalışırken topuğuna sıkmaz diye düşünüyorum.
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ibo4fun 6 yıl
Konuyu gorunce Aklima Eski Windows yazilimlari geldi.

Win6 varken 6.5 a gecebiliyordu
Ama win 7 veya 7.5 alanlar 8e gecemedi
1200-1600 lira verenler win9 a gecemezse kahrolurlar.
-ikinci el yariya duser.

Ios az ram ile is yapiyor 4S 512mb gibi ve onda bile ios 6 var
-Android orjinal yada custom ozel romlarla yukselebiliyor 1GB ram ve 1qhz islemci varsa
Ama window yazilimlarinda versiyon yukseltme atlama olmuyor
Gecmis orneklerine bakin.

Sayet microsoft akillandi vicdan sahibi olduysa 1GB ram olan Lumia 820-920-Htc 8x 9 a gecebilirdiger 512mb ram liler bunu dusuk ram bahanesiyle yapamazlar
Htc 8S-Lumia 620
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Beklenen oldu
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OverClocK1ng 6 yıl
Hadi bakalım. O atıp tutan Nokia'cı arkadaşlarımı göreceğim. Tarih tekerrürden ibarettir. Microsoft aynı WP7.5 ta yaptığı gibi WP9 u çıkartıp WP8 i ortada bırakacak yine dımdızlak...
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oktayakgoz 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Hadi bakalım. O atıp tutan Nokia'cı arkadaşlarımı göreceğim. Tarih tekerrürden ibarettir. Microsoft aynı WP7.5 ta yaptığı gibi WP9 u çıkartıp WP8 i ortada bırakacak yine dımdızlak...

hayat devam ediyor o dediği olursa apple e geçeriz
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aziz77 6 yıl
wp 8 sekiz kullandım,çok srabil ve hızlı(htc 8s)fakat sadece iki ekran canlı kutucuklar insanı bezdiriyor sıkıyor,android ve apple den sonra çabuk sıkıldım.Ama gerçekten hızlıydı,market olayıda kötü angry birds bile parayla..
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hawloo 6 yıl
swat882
Orijinalden alıntı: carnador
Orijinalden alıntı: swat882 win 8 phone zaten tutmadı bu da tutmayacak
Sercan satış rakamlarından haberin yok mu ?
Yani tamam birkac milyon satmis olabilir lumia ile birlikte ama sadece heves iste.... Cok eksik bir isletim sistemi ve arayuzu hic estetik ve kullanisli degil bence

Kullanış açısından en iyi si bence istediğin her şeyi istediğin şekilde büyüklükde masaüstüne taşıyabiliyorsun. Ben öyle yaptım yan menüyü kullanmıyorum.
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Fırat.Duran 6 yıl
Eksizksiz çıkacaksa neden olmasın?
Baksınlar ios androide nasıl özellikler var ona göre teknoloji ve yazılımı geliştirsin.
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