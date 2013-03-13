Microsoft, Windows Phone 9 çalışmalarına Nokia, HTC ve Qualcomm ile başladı





Microsoft'un hem masaüstü hem de mobil işletim sistemine önemli yenilikler sunacağı ve ortak bir uygulama mağazası konsepti geliştireceği pek çok kez dile getirilen Blue güncellemesi için yıl sonları işaret edilirken, test mühendislerinin profil bilgilerinde de son çalışmalar ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.





Daha önce iş ilanlarında Blue izlerine rastlanırken, bu kez çalışanların profil bilgilerine de bu detaylar yanısımış durumda.





Bir kısım çalışanların profil bilgilerine göre Microsoft Windows 9 için test sürecine Nokia, HTC ve Qualcomm cihazları ile başlamış durumda. Ancak bilgilerde Windows 9 ismine yer verilmesi ya yanlışlık ya da Microsoft'un her iki platformu da Windows 9 olarak adlandırması ihtimali şeklinde yorumlanıyor. Kesin olan mühendisin Windows Phone ekibinde olduğu.





Diğer bir çalışan ise bir aydır XAP uygulama kurulum dosyalarının Windows mağazasından WP9 işletim sistemine aktarılmasını denediklerini belirtiyor. Bu da her iki platform için ortak uygulama mağazası ihtimalini güçlendiriyor.





Bing iş reklamında ortaya çıkan bilgiler ise Bing modern uygulamasının Windows 9 ve Internet Explorer 11 için önemli yenilikler sunacak şekilde optimize edilmesini tanımlıyor. Internet Explorer 11 sürümünün Blue veya Windows 9 işletim sistemi ile sunulacağı bir süredir dile getiriliyordu. Üç bilgi de Microsoft içerisinde Windows 9 ve Windows Phone 9 isimlerinin kesin bir şekilde telaffuz edilmeye başladığını gösteriyor.





Ancak Microsoft'un güncellemeleri Blue adıyla vereceğine dair görüşler ağırlıktaydı. Profil bilgilerine bakıldığında ise Blue kavramının genel bir konsepte işaret ettiği ve özelde Windows 9 ve Windows Phone 9 şeklinde ayrıldığı anlaşılıyor. Blue güncellemesi ile ilgili Microsoft'tan kesin bir açıklama gelmezken, tahminler yaz aylarında tüketici önizleme sürümlerinin dapıtılmaya başlanacağı yönünde.





http://msftkitchen.com/windows-phone-9-testing-begins-also-windows-9-gets-a-mention-from-microsoft