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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Windows Phone için 'We're in' lokasyon paylaşım uygulamasını yayınladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un mobil işletim sistemi Windows Phone 7'ye 500'den fazla yenilik getiren Mango güncellemesi yüklü telefonlar için geri sayım devam ediyor. İlk Mango telefonu Fujitsu IS12T için ön siparişler başladı. Windows Phone yüklü Nokia modelleri de Ekim ayından sonra tanıtılacak.
Uygulama mağazası MarketPlace’deki uygulamaların sayısı ise 30 000’i geçmiş durumda. 

Microsoft mobil platformunu iddialı uygulamalarla da desteklemeye devam ediyor. Perşembe günü Bing ekibi tarafından geliştirilen "We're in" uygulamasının tanıtımı yapıldı. Lokasyon tabanlı Foursquare ve Latitude uygulamalarına benzeyen  “We’re in” pek çok yönden onlardan ayrılıyor.

Uygulamanın mantığı çok basit. Belirlenmiş bir zamanda arkadaşlarınıza lokasyonlarını paylaşacağı bir davet atıyorsunuz. Ardından gelen cevaplara göre konumlar güncelleniyor. 

Örneğin bir restoranda randevulaştığınız bir grup arkadaşınızla konumunuzu paylaşarak onların nerede olduğunu öğrenmek isterseniz uygulama ile hızlı bir etkinlik oluşturuyorsunuz. Arkadaşlarınız kabul ettiğinde resimleri ve konumları Bing haritalarında görünüyor. Herhangi gecikme yaşayan arkadaşınız hemen güncelleme yapıyor ve etkinlik içerisinde haberiniz oluyor.

Litatude hizmetinin aksine konumunu paylaşmakta endişe yaşayan kullanıcı istediği an grubu terkedebiliyor. Etkinliğin süresi dolduğunda da konum bilgileri otomatik olarak kapanıyor.
Uygulama hali hazırda Zune Marketplace’den indirilebilir durumda. Microsoft uygulamayı ilerleyen zamanlarda diğer platformlara da uyarlayacak.

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cartographer 8 yıl
Bence çok güzel bir uygulama, Latitude'e benziyor ama gizlilik açısından çok daha avantajlı görünüyor. Fikir olarak ise Foursquare'den farklı zaten.
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mr.respect 8 yıl
İndirilebiliyormuş. Kullanan varmı?
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Şahi_13 8 yıl
oo mic' foursquare kıskanılmış hemen ( :
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Batuist 8 yıl
microsoft telefonlarındaki standart bu uygulamayı kullanacakların başını ağrıtmaz..
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OvernightSensation 8 yıl
her ne kadar microsoftu strateji olarak sevmesemde bu işi başaracak gibi görünüyor asıl bomba windows 8 de olursa olur yoksa olmaz çünkü en iddaalı 8de konuştu framework tasarısı mobil ve pcyi birleştirme gibi bakacağız heyecanla bekliyoruz.
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