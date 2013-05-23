Microsoft, Windows Phone için geliştirilen YouTube uygulamasını güncelledi

Hatırlayacağınız üzere Google, Microsoft'un yenilenen YouTube uygulamasını Windows Phone Store üzerinden kaldırmasını istemişti. Bu isteğin üzerine harekete geçen Microsoft, YouTube uygulamasını yeniden güncelleyerek Google'ı rahatsız eden pürüzleri kaldırma yönünde adımlar attı.





Şirketin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Google'ın endişe duymasına neden olan kısıtlanmış video ve çevrim dışı video özelliklerinde çeşitli düzenlemelere gidildiği belirtildi. Ayrıca, uygulamanın daha iyi bir hale gelmesi için Google ile çalışmaların devam edeceğine de değinildi.

Güncellemeyle birlikte reklam desteği uygulamaya dahil edilmezken, video indirme desteğinin kaldırılan özellikler arasında yer aldığı görülüyor. Google'ın Microsoft'a verdiği sürenin dolmasıyla birlikte gelen bu güncellemenin Google'ı ne kadar memnun edeceğini ise, ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/youtube/dcbb1ac6-a89a-df11-a490-00237de2db9e