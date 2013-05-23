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Microsoft, Windows Phone için geliştirilen YouTube uygulamasını güncelledi

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft, Windows Phone için geliştirilen YouTube uygulamasını güncelledi
Hatırlayacağınız üzere Google, Microsoft'un yenilenen YouTube uygulamasını Windows Phone Store üzerinden kaldırmasını istemişti. Bu isteğin üzerine harekete geçen Microsoft, YouTube uygulamasını yeniden güncelleyerek Google'ı rahatsız eden pürüzleri kaldırma yönünde adımlar attı.

Şirketin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Google'ın endişe duymasına neden olan kısıtlanmış video ve çevrim dışı video özelliklerinde çeşitli düzenlemelere gidildiği belirtildi. Ayrıca, uygulamanın daha iyi bir hale gelmesi için Google ile çalışmaların devam edeceğine de değinildi.
Güncellemeyle birlikte reklam desteği uygulamaya dahil edilmezken, video indirme desteğinin kaldırılan özellikler arasında yer aldığı görülüyor. Google'ın Microsoft'a verdiği sürenin dolmasıyla birlikte gelen bu güncellemenin Google'ı ne kadar memnun edeceğini ise, ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/youtube/dcbb1ac6-a89a-df11-a490-00237de2db9e Yorum Yaz
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hawloo 6 yıl en beğenilen
Ben o video indirip çevrim dışı izleme özelliğini çok sevdim ve güncellemiyorum
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THESTER 6 yıl
Google Windows Phone a destek vermemekle buyuk hata yapti bi suru windows phone kullanicisi su an google dan nefret etme asamasinda...
1 Yanıt Yanıtla +5
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K.PAŞALI 6 yıl
Demin yüklüydü uygulama telefona reset attım indirmeye çalışıyorum indirmiyor ne oldu bu uygulamaya
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flexii_87 6 yıl
Bende guncellemiyorum ahahaa :D
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carter 6 yıl
Korku ne yapıyor.
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THESTER 6 yıl
Google Windows Phone a destek vermemekle buyuk hata yapti bi suru windows phone kullanicisi su an google dan nefret etme asamasinda...
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ulasates 6 yıl
Okuduğum bir habere göre uygulamayı güncellenmesek bile bir süre sonra uygulama video indirememeye başlayacak. Tabi dayandığı yere kadar kâr..
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ZenithSoole 6 yıl
İşte Google böyle bir çirkefsin...Tamam reklam tamam da indirme niye sana acı veriyor.PAYLAŞMA YOK MEDYA KİTAPLIĞINA KAYDEDİLMİYOR SADECE UYGULAMADAN ÇEVRİMDIŞI İZLEME GİBİ...
Güncellemedim.Hem reklamsız kullanacağım onlar para kazanamasınlar ben de indireceğim
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DH Misafiri 6 yıl
Download özelliğini kaldıracaklarını bildiğim için bugün gelen güncellemeyi yapmamıştım, iyi kide hemen sazanlık yapmamışım :)
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hawloo 6 yıl en beğenilen
Ben o video indirip çevrim dışı izleme özelliğini çok sevdim ve güncellemiyorum
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