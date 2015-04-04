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Microsoft, Windows için Kinect üretimini durdurdu

4 yıl
4,5b
1
2
Çevre Birimleri
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft, Windows için Kinect üretimini durdurdu

Oyun konsolu ile birlikte Kinect teknolojisini kullanıcılar ile buluşturan Microsoft, daha sonra bu teknolojiyi bilgisayar kullanıcıları için de ayrı bir aparat hazırlayarak satışa sunmuştu.

Takip etmeyen kullanıcılar için kısaca hatırlatmak gerekirse bu teknoloji sahip olduğu kamera ve sensörler ile birlikte kurduğunuz odayı 3 boyutlu olarak tarayabiliyor. Kullanıcıları da bu oda içinde 3 boyutlu olarak tarayabilen Kinect bu şekilde kontrolcü kullanmadan, hareket ve sesler ile oyun oynama, komut verme gibi eylemleri gerçekleştirmemize imkan sunuyordu.
Bugün ise Kinect for Windows v2 sensörünün üretimini durdurduğunu açıklayan şirket üretimin durdurulmasının sebebinin talepler olmadığını belirtti. Taleplerden memnun gözüken şirketin üretimi durdurma kararı almasındaki başlıca neden Xbox One Kinect sensörlerinin Windows adaptörler ile birlikte bilgisayara bağlanabiliyor olması. Bu durumda Xbox One Kinect sensörünü alan bir kullanıcı Windows adaptörünü de satın alarak aynı deneyimi yine bilgisayarında yaşayabilecek.

Aslına bakacak olursak iki şekilde de aynı ürüne sahip olmanın saçma olacağını düşünen Microsoft, bilgisayar kullanıcılarından Kinect sensörü ile birlikte ekstra bir adaptör alarak bu teknolojiyi kullanmalarını istiyor. Daha önce Kinect for Windows V2 sensörü Avrupa'da 199 Euro fiyatla satılabiliyordu. Bugün itibariyle ise ülkemizde Kinect for Xbox One (579 TL) ve Windows için Kinect Adaptörü (179 TL) satın almak isteyen kullanıcılar 748 TL ödeme yaparak aynı deneyimi yaşayabilecekler.

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aybaham 3 yıl
Hololense bunun sebebi olabilir ekibi ve yatirimi o tarafa kaydiracaktir
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Spirit_Rises 4 yıl
Fiyatlara gel ya sacma sapan bir urun bir de ustune 760tl ben almiyim kalsin
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