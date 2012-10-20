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Microsoft, Xbox 360'ın dünya çapındaki satış rakamını açıkladı

6 yıl
2,7b
1
19
Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft, popüler oyun konsolu Xbox 360'ın dünya çapında 70 milyonluk satış rakamına ulaştığını açıkladı.Bu satış rakamıyla önemli bir başarı elde eden cihaz, Xbox'ın 25 milyonluk satış rakamını da fazlasıyla geride bırakmış durumda.

ABD sınırları içerisinde uzun bir süre boyunca en çok satan oyun konsolu olma başarısını da gösteren cihazın, 1.7 milyonluk satışını Microsoft'un sonuçlarını açıkladığı 2013'ün ilk çeyreğinde gerçekleştirdi. Ancak, bu rakam bir yıl öncesinin aynı döneminde gerçekleştirilen 2.2 milyonluk satış rakamının gerisinde kaldı.

Xbox 360, 70 milyonluk satış rakamıyla en çok satan konsollar arasında ikinci sıraya yerleşirken, Haziran 2012'de 95.56 milyonluk satış rakamına ulaşmış olan Nintendo Wii birinci sırada, Mart 2012'de 63.9 milyonluk satış rakamına ulaşmış olan PlayStation 3'te üçüncü sırada yer almış durumda.

http://www.eurogamer.net/articles/2012-10-19-microsoft-has-sold-70-million-xbox-360s Yorum Yaz
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BERAGORN 6 yıl en beğenilen
Wii birinci, içinde Pokemon barındırmayan bir NINTENDO nasıl bu kadar satar hiç anlamam...
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FERFEROS 6 yıl
.Hector.
Ps3ü birinci sananlar,malesef sadece ülkemizde hadi pes atalım dediklerinde devreye giriyor ps3 ama yurtdışında en çok tercih edilen konsol yine tartışmasız xbox.

Katılıyorum.Ülkemizde Xbox'ın ne olduğunu bilmeyen çok kişi var.
.Hector.Ps3ü birinci sananlar,malesef sadece ülkemizde hadi pes atalım dediklerinde devreye giriyor ps3 ama yurtdışında en çok tercih edilen ko...
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1963bursa 6 yıl
Avrupa
Wii=31.9m, xbox360=21.7m, PS3=26.3m
Japonya
Wii=12.6m, xbox360=1.5m, PS3=8.5m
Amerika
Wii=43.2m, xbox360=38.6m, PS3=24.0m
Toplam Satış
Wii=96.7m, xbox360=68.9m, PS3=67.2m vgchartz.com/...
AvrupaWii=31.9m, xbox360=21.7m, PS3=26.3mJaponyaWii=12.6m, xbox360=1.5m, PS3=8.5mAmerikaWii=43.2m, xbox360=38.6m, PS3=24.0mToplam Satış...
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nurettinaz 6 yıl
Xbox şu an piyasadaki en iyi oyun konsolu ve buna rağmen fiyatı sadece eski mirasını yiyen ve büyük bir iyileştirmeye ihtiyacı olan ps den çok daha ucuz. Eğer sizde artık bilgisayarda oyun oynamaktan sıkılmışsanız veya artık büyüdüm her şeyi kendisi için üretilmiş şeylerde yaparak daha çok zevk allıyorum diyenlerdenseniz ve ps mi xbox mı ikilemi sizi zorluyorsa düşünmeden gidin bir xbox alın derim.
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DH Misafiri 6 yıl
XBOX dünyada sadece Amerika'da PS3'ü geçmiş durumda.O 70 milyonluk rakamın yarısı belki de daha fazlası Amerika satışlarından geliyor.Dünyanın diğer her yerinde PS3 XBOX360'dan fazla satmıştır.Nintendo'nun kitlesi daha farklı o ayrı bir kulvarda.PS3'ün bir yıl sonra piyasaya çıktığını da unutmayalım.Merak edenler kim hangi kıtada ne kadar satmış linkten bakabilirler: en.wikipedia.org/...
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TaLeNDiL 6 yıl
.Hector.
Ps3ü birinci sananlar,malesef sadece ülkemizde hadi pes atalım dediklerinde devreye giriyor ps3 ama yurtdışında en çok tercih edilen konsol yine tartışmasız xbox.

Xbox satışta birinci ancak grafik kalitelerine ve hıza bakarsan ps3 çok daha ileri teknoloji bir konsol. Ki zaten yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 1 sene daha geç çıkmıştı. Satış rakamları tamamen pazarlamayla alakalı bir olay. Wii de 3 konsol arasında en düşük konfigürasyonlara sahip olan olsa da uzak doğuda herkes onu tercih ediyor.
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lordakrep 6 yıl
nintendoyu wii yi alanlar ne amaçla alıyolar çözemedim gitti
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pspsexer 6 yıl
MİCROSOFT 360 IN 2. EL FİYATLARINI AÇIKLASA TAM UYARDI...NEYSE...İLK ÜRETİMİ BAL GİBİ SORUNLU OLAN BU CİHAZI BİZE SATABİLDİĞİ İÇİN KUTLUYORUM...BİLL AMCA İNSAFA GELSEDE MADEM TONLA PARA KAZANDI CİHAZLARI ELLERİNDE PATLAYAN GARİBANLARA YENİ CİHAZ VERSE..KIRMAK YOK AMA
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BERK BEY 6 yıl
Turkıye nufusu kadar:D
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HydroAcidX 6 yıl
Bütün konsollar hakettiği sırayı almış.
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1963bursa 6 yıl
Avrupa
Wii=31.9m, xbox360=21.7m, PS3=26.3m
Japonya
Wii=12.6m, xbox360=1.5m, PS3=8.5m
Amerika
Wii=43.2m, xbox360=38.6m, PS3=24.0m
Toplam Satış
Wii=96.7m, xbox360=68.9m, PS3=67.2m vgchartz.com/...
Yanıtla +4
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FERFEROS 6 yıl
.Hector.
Ps3ü birinci sananlar,malesef sadece ülkemizde hadi pes atalım dediklerinde devreye giriyor ps3 ama yurtdışında en çok tercih edilen konsol yine tartışmasız xbox.

Katılıyorum.Ülkemizde Xbox'ın ne olduğunu bilmeyen çok kişi var.
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.Hector. 6 yıl
Ps3'ü birinci sananlar,malesef sadece ülkemizde hadi pes atalım dediklerinde devreye giriyor ps3 ama yurtdışında en çok tercih edilen konsol yine tartışmasız xbox.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Amerika'da en çok XBOX satar.
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savinelli 6 yıl
Bence kopya oyunları elde etmenin kolaylığı göz önüne alındığında en cok satan olmadığına bile şaşırdım. Hem de kinect in henüz dişe dokunur bir rakibi bile hala yokken..
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Bukalemun 6 yıl
Dünya nüfusu ve aktif gelişmiş ülkeler açısından bakarsak , PC ler her ev de olsa bile 70 MİLYON 4 YILDA düşük !
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