Microsoft, Xbox 360'ın dünya çapındaki satış rakamını açıkladı

Microsoft, popüler oyun konsolu Xbox 360'ın dünya çapında 70 milyonluk satış rakamına ulaştığını açıkladı.Bu satış rakamıyla önemli bir başarı elde eden cihaz, Xbox'ın 25 milyonluk satış rakamını da fazlasıyla geride bırakmış durumda.





ABD sınırları içerisinde uzun bir süre boyunca en çok satan oyun konsolu olma başarısını da gösteren cihazın, 1.7 milyonluk satışını Microsoft'un sonuçlarını açıkladığı 2013'ün ilk çeyreğinde gerçekleştirdi. Ancak, bu rakam bir yıl öncesinin aynı döneminde gerçekleştirilen 2.2 milyonluk satış rakamının gerisinde kaldı.





Xbox 360, 70 milyonluk satış rakamıyla en çok satan konsollar arasında ikinci sıraya yerleşirken, Haziran 2012'de 95.56 milyonluk satış rakamına ulaşmış olan Nintendo Wii birinci sırada, Mart 2012'de 63.9 milyonluk satış rakamına ulaşmış olan PlayStation 3'te üçüncü sırada yer almış durumda.

http://www.eurogamer.net/articles/2012-10-19-microsoft-has-sold-70-million-xbox-360s