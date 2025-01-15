Nintendo Switch 2 için ilk performans rakamları paylaşıldı
Sızdırılan verilere göre, Nintendo Switch 2, 561 MHz GPU saat hızı ile 1.71 TFLOPS işlem gücüne sahip olacak. Docked modda ise bu değerin 1000 MHz ile 3.1 TFLOPS'a ulaşacağı belirtiliyor. Kıyaslamak adına 2021'de piyasaya sürülen GeForce RTX 3060 GPU'nun 12 TFLOPS işlem gücü sunduğunu hatırlatalım.
Ancak masaüstü bir GPU ile taşınabilir bir konsolu kıyaslamak anlamlı değil. Daha uygun bir karşılaştırma olan Xbox Series S, 4 TFLOPS işlem gücüyle tanıtılmıştı. Tabi ki iki cihaz arasındaki farkın çok büyük olmadığı söylenebilir. Ancak Switch 2'nin Nvidia GPU ile tanıtılacağını belirtmekte fayda var. Keza Switch 2’nin Nvidia Tegra 239 yongası, sekiz çekirdekli bir CPU ve 2048 CUDA çekirdeğine sahip Ampere tabanlı bir GPU içeriyor.
En önemli özelliği ise DLSS Süper Çözünürlük ve Ray Reconstruction desteği olacak. Tabi ki Ray Reconstruction özelliği, cihazın sınırlı GPU gücü düşünüldüğünde geliştiriciler tarafından çok fazla tercih edilmeyebilir. Ancak DLSS SR, performansı artırmada kritik bir rol oynayacak. Ayrıca son bilgilere göre konsolun geriye dönük uyumluluğu doğrulandı. Bu da mevcut Switch oyunlarıyla geniş bir kütüphane ile tanıtılacağı anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil