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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 sahipleri bu yazdan itibaren konsolun dahili hafızasını yükseltebilecek

    Bloomberg'in son raporuna göre PlayStation 5'in dahili hafızasını arttırabilmek için Sony çalışmalara başladı. Bu yazdan itibaren dahili hafıza arttırılabilecek.
    26 Şubat 2021, 16:30 (Güncellendi, 10 sa.)
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PS5 sahipleri bu yazdan itibaren konsolun dahili hafızasını yükseltebilecek
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    Yeni nesil konsollar geçtiğimiz aylarda yayınlandı. Her ne kadar konsollar birçok geliştirme ile birlikte gelse de depolama alanında oyuncular ne yazık ki hayal kırıklığına uğradı. Özellikle Xbox Series S ve PlayStation 5 sahipleri depolama konusunda ilerde sıkıntı çekebilir. Ancak Sony bu duruma el atıyor gibi gözüküyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar PlayStation 5 çıkışında depolama için harici SSD desteklemeyecek

    Ayrıca Bkz. "Xbox Series X kontrolcüsünün fiyatı düşürüldü: 699 TL"

    PlayStation 5'in depolama alanı 825 GB ancak bunun kullanılabilir kısmı yalnızca 667 GB. Call of Duty gibi büyük yer isteyen oyunları düşündüğümüzde bu alan çok hızlı bir şekilde dolabilir. Ne yazık ki bu alanı yükseltmenin bir yolu da şu an için yok ancak bu yazdan itibaren yükseltme yapılabilecek gibi duruyor. 

    Bloomberg'de yayınlanan son rapora göre bu yaz gelecek olan bir destek ile birlikte kullanıcılar PlayStation 5'lerinin içerisine yeni depolama birimi ekleyebilecek. Ayrıca dahili depolamayı yükseltmek için gelecek olan bu destek tek başına değil, konsolun aşırı ısınmasını önlemek için yükset soğutma sunan fan hızının kilidini açan bir güncelleme ile birlikte gelecek. 

    Geçtiğimiz süreçte zaten Sony yetkilileri dahili depolamayı yükseltebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini açıklamıştı.  



    https://www.eurogamer.net/articles/2021-02-26-sony-reportedly-set-to-open-up-ps5-for-internal-storage-this-summer Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Rachsuchtig 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen .V.
    Tetiklendim çünkü sırf bir konsola bok atıp diğerini övmek için yalan söylüyorsun. Tetiklendim çünkü konsol için yalan söyleyen yarın daha önemli hususlarda da yalan söyler.
    Tetiklendim çünkü sırf bir konsola bok atıp diğerini övmek için yalan söylüyorsun. Tetiklendim çünkü konsol için yalan söyleyen yarın daha önemli hususlarda da ...
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yetersiz hafızalı konsola para bayılıyon sonra gidiyon bir de SSD için para bayılıyon. Sony sen ne güzel çakalsın öyle. SSD'lerin fiyatları ne olacak acaba.
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    manesnuc (Fırat Küçük) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ana konsolun bari 1tb hafızası olsaydı da bunlarla herkes uğraşmak zorunda kalmadaydı. 800 küsür gb konsol diyorsun kullanılabilir alan sistem dosyasından ötürü azalıyor. Genel olarak depolamaları böyle pazarlamalarına tav oluyorum. 120 gb ssd, 112 gb kullanılanilir alan. Ne güzel valla, herkes alıştı gibi artık bu duruma ama hala aklım almıyor. Bana 112 gb desen bilerek alsam. Konsola oyun kuruyoruz 1 tb oluyor yine 800 küsür gb 👏🏼
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    *GameOver* (Durukan ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    ram ssd filanda eklersen ztn pc oluyo işte d:SADASDSA
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cihaz kasım ayında çıktı. Ölme eşşeğim yaz gelsin.

    Allah'tan cihaz piyasada bulunmuyor da bu konu o kadar gündeme gelemiyor. Yoksa büyük geyik dönerdi.
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    H huseyincarnege (huseyin murteza) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    ÖNCE konsolu bulabilelim sonra parasını sonra hafızasını düşünürüz :)
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    abarisa (baris aydin) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nereye takiyorsun sanki konsol var da! Hiç
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    PEEEHHHHSSSS 5 BE OYUNLARIN YANINDA MI VERİYORSUNUZ SSD Yİ
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    . .V. 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Nereye takacaklar? Detaylı incelemedim, slot var mı bu cihazda. Belleği cihazın yanına koyduğunda, içine taktığın eğreti iş olur. Xbox baştan iyi yaptı, eski memory cardlar gibi tak çıkar yuva yaptı, akıllıca oldu.
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    KalemKolik (kadir ) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) .V.
    Ekstra yuva var içinde cihazın.
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    Rachsuchtig 12 sa. ( Mesaj Silindi ) .V.
    Gerçekten çok detaylı incelemişsin. Detaylıca uzaktan kutusuna mi baktın? Yuva var konsolda
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    petitcoeur 11 sa. ( Mesaj Silindi ) .V.
    PS5'in ki daha kullanıcı dostu. Yüksek hızlı bir m2 slotulu ssd yi kapağını kaldırıp cihazın yerleştirebiliyorsunuz. Bir anakarta yerleştirir gibi. Xbox'In sunduğu çözüm ise özel girişli, bunun için farklı daha yüksek fiyatlarda Xbox uyuml adı altında satılan çözümlere yönelmeniz gerekiyor.
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    WeDneS (Ercan ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar çalışıyor
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