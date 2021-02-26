PS5 sahipleri bu yazdan itibaren konsolun dahili hafızasını yükseltebilecek

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Yeni nesil konsollar geçtiğimiz aylarda yayınlandı. Her ne kadar konsollar birçok geliştirme ile birlikte gelse de depolama alanında oyuncular ne yazık ki hayal kırıklığına uğradı. Özellikle Xbox Series S ve PlayStation 5 sahipleri depolama konusunda ilerde sıkıntı çekebilir. Ancak Sony bu duruma el atıyor gibi gözüküyor.

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PlayStation 5'in depolama alanı 825 GB ancak bunun kullanılabilir kısmı yalnızca 667 GB. Call of Duty gibi büyük yer isteyen oyunları düşündüğümüzde bu alan çok hızlı bir şekilde dolabilir. Ne yazık ki bu alanı yükseltmenin bir yolu da şu an için yok ancak bu yazdan itibaren yükseltme yapılabilecek gibi duruyor.

Bloomberg'de yayınlanan son rapora göre bu yaz gelecek olan bir destek ile birlikte kullanıcılar PlayStation 5'lerinin içerisine yeni depolama birimi ekleyebilecek. Ayrıca dahili depolamayı yükseltmek için gelecek olan bu destek tek başına değil, konsolun aşırı ısınmasını önlemek için yükset soğutma sunan fan hızının kilidini açan bir güncelleme ile birlikte gelecek.

Geçtiğimiz süreçte zaten Sony yetkilileri dahili depolamayı yükseltebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini açıklamıştı.

https://www.eurogamer.net/articles/2021-02-26-sony-reportedly-set-to-open-up-ps5-for-internal-storage-this-summer

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