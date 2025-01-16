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    Nintendo Switch 2 resmen duyuruldu: İşte tasarımı ve beklenen tarih

    Oyun dünyasının heyecanla beklediği Nintendo Switch 2, kısa bir tanıtım videosuyla nihayet duyuruldu. Peki ikinci nesil el konsolu neler sunuyor veya ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...
    Nintendo Switch 2 resmen duyuruldu: İşte beklenen tarih Tam Boyutta Gör
    Yıllardır süregelen spekülasyonlar, söylentiler ve tartışmalı sızıntıların ardından Nintendo Switch 2 nihayet resmi olarak tanıtıldı. Nintendo, sosyal medya hesabı ve YouTube kanalı aracılığıyla yaptığı duyuruda ikinci nesil el konsolu için yeni bir tanıtım videosu paylaştı. Tüm detaylar Nisan ayında geliyor.

    Devasa ekran ve daha fazlası

    İki dakikalık tanıtım videosu, Nintendo Switch 2'nin hem tasarımı hem de sunduğu yeniliklerle ilgili birçok detay içeriyor. Buna göre orijinal modelden daha büyük bir gövdeye ve siyah bir tasarıma sahip. Ayrıca Joy-Con kontrolcüler, daha önceki sızıntılarda da doğrulandığı gibi manyetik bir bağlantı sistemi ile konsola sabitleniyor. 

    Nintendo Switch 2 resmen duyuruldu: İşte beklenen tarih Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Nintendo, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına SL ve SR tuşlarını da büyütmüş. Üst bölümde ise yeni bir USB-C portunu görüyoruz. Yuvarlak hatlara sahip yeni dok istasyonu da tasarımda yapılan değişiklikler arasında. Son olarak tanıtım videosunda göze çarpan en önemli detaylardan biri, yeni bir Mario Kart oyunu oldu.

    Ancak kütüphanenin bununla sınırlı olmayacağını söyleyelim. 2024'ün sonlarında Nintendo, bir sonraki konsolunun Switch oyunlarını ile uyumlu olacağını ve Nintendo Account sistemini kullanacağını doğrulamıştı. 

    Nintendo Switch 2 resmen duyuruldu: İşte beklenen tarih Tam Boyutta Gör
    Nintendo, Switch 2 duyurusunda yeni konsol için bir çıkış tarihi veya fiyat açıklamadı, ancak 2025 çıkış aralığını doğruladı. Ayrıca Switch 2 hakkında daha fazla detayın 2 Nisan'da düzenlenecek özel bir Nintendo Direct etkinliğinde açıklanacağı paylaşıldı.

    Nintendo Switch 2 beklenen özellikler

    Nintendo Switch 2'nin teknik özellikleri ve yenilikleri hakkında herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Ancak sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı.

    Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.

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    2025 Yılın Otomobili ödülü Renault 5'in oldu

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    DaRK_KniGHT_ 1 saat önce

    Xiaomi 12 Lite NE diye bir telefon yok :D

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    KKM 2 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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