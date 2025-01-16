Nintendo Switch 2 resmen duyuruldu: İşte tasarımı ve beklenen tarih

Devasa ekran ve daha fazlası
İki dakikalık tanıtım videosu, Nintendo Switch 2'nin hem tasarımı hem de sunduğu yeniliklerle ilgili birçok detay içeriyor. Buna göre orijinal modelden daha büyük bir gövdeye ve siyah bir tasarıma sahip. Ayrıca Joy-Con kontrolcüler, daha önceki sızıntılarda da doğrulandığı gibi manyetik bir bağlantı sistemi ile konsola sabitleniyor.
Ancak kütüphanenin bununla sınırlı olmayacağını söyleyelim. 2024'ün sonlarında Nintendo, bir sonraki konsolunun Switch oyunlarını ile uyumlu olacağını ve Nintendo Account sistemini kullanacağını doğrulamıştı.
Nintendo Switch 2 beklenen özellikler
Nintendo Switch 2'nin teknik özellikleri ve yenilikleri hakkında herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Ancak sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı.
Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi 12 Lite NE diye bir telefon yok :D
rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil