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    Anlık Bildirim

    Büyük iddia! Nintendo Switch 2 bu hafta tanıtılabilir

    Güvenilir kaynaklara dayandırılan yeni bir rapora göre Nintendo'nun uzunca bir süredir merakla beklenen Switch 2 konsolu bu hafta tanıtılabilir. Bu tanıtımın donanım odaklı olması bekleniyor.
    Büyük iddia! Nintendo Switch 2 bu hafta tanıtılabilir Tam Boyutta Gör
    Video oyun dünyasında ve Switch 2’yi bekleyenler arasında heyecan doruklarda. Zira Nintendo’nun uzun süredir beklenen yeni nesil konsolu Switch 2’nin bu hafta tanıtılacağı iddia ediliyor. Güvenilir kaynaklardan biri olan Podcast Nate the Hate, Nintendo’nun 16 Ocak Perşembe günü Switch 2’yi bir tanıtım fragmanıyla duyurmayı planladığını öne sürdü.

    Gözler 16 Ocak'ta

    Paylaşılan bilgilere göre, bu ilk tanıtım tamamen konsolun donanım özelliklerine odaklanacak. Tanıtım videosunda, konsolda çalışan bir oyun görüntüsü yer alabilir; ancak yazılımlara dair detaylı bir bilgi verilmesi beklenmiyor. Nintendo’nun yazılım temelli tanıtımının Şubat sonu veya Mart başında yapabileceği belirtiliyor.

    Bu yaklaşım, Nintendo’nun orijinal Switch konsolunun tanıtımına benzer bir planı takip edeceğine işaret ediyor. Switch, ilk olarak 2016 yılında donanım odaklı bir fragmanla duyurulmuş, ardından oyunların ve çıkış tarihinin açıklandığı kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirilmişti.

    Switch 2’nin Mayıs veya Haziran 2025’te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca, lansman döneminde yeni bir Mario Kart oyununun, yıl sonuna doğru ise bir 3D Mario oyununun oyuncularla buluşacağı konuşuluyor. Üçüncü parti oyunlar arasında ise Final Fantasy 7 Remake, Assassin’s Creed Mirage ve Metal Gear Solid Delta gibi büyük yapımlar yer alabilir.

    Switch 2, son dönemde birçok sızıntının odak noktası haline geldi. CES 2025’te ortaya çıkan bazı aksesuar üreticilerinin iddialarına göre, Switch 2’nin Joy-Con kontrolleri biraz daha büyük olacak ve manyetik bir bağlantı sistemine sahip olacak. Ayrıca, Nvidia tarafından desteklenen güçlü bir donanım altyapısı sunacağı söyleniyor.

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    KKM 16 saat önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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