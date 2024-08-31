PlayStation 5 Pro'nun fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Oyuncular Sony’nin PlayStation 5 Pro’nun tanıtımını GTA 6 çıkışına denk getireceğini düşünürken, son sızıntılar PS5 Pro’nun yakında tanıtılacağını söylüyor. Konsolun tasarımının ardından model, fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. PlayStation 5 Pro, diskli ve dijital sürüm olmak üzere iki seçenekle gelecek ve Pro olmayan versiyona göre 100 dolar daha pahalı olacak.

PlayStation 5 Pro tasarımı sızdı: PS5 Pro çıkış tarihi çok yakın 2 gün önce eklendi

PS5 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

Yeni bir rapor Sony’nin PS5 Pro’yu gösterişli bir etkinlikte tanıtmayacağını, PlayStation.Blog sayfası üzerinden duyuracağını söylüyor. PlayStation 5 Pro, temel konsol gibi iki versiyonla gelecek. Konsol, 2 TB NVMe SSD ile gelmeyecek. PlayStation 5 Pro dijital sürüm fiyatı 600 dolar olacak. PS5 Pro diskli versiyonun fiyatı ise 700 dolar olacak.

PlayStation 5 Pro’nun 9 Eylül’de tanıtılacağı, 6 Aralık 2024’te satışa sunulacağı söyleniyor.

PlayStation 5 Pro özellikleri (beklenen)

PS5 Pro’nun CPU’su PS5 ile aynı olacak ancak yüksek CPU frekans moduyla farklılık yaratacak. GPU’nun daha hızlı işleme ve daha yüksek kaliteli ışın izleme sağlayacağı söyleniyor; Standart PS5, 10.28 teraflop sunarken PlayStation 5 Pro, 33.5 teraflop sunacak. Pro modelin PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling (PSSR) olarak adlandırılan bir upscaling/antialiasing çözümüne, özel makine öğrenimi mimarisine, yapay zeka hızlandırıcısına ve 1TB depolama alanına sahip olacağı söyleniyor.

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PS5 Pro'nun fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı