PlayStation 5 Pro'nun fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı

PS5 Pro fiyatı ve çıkış tarihi
Yeni bir rapor Sony’nin PS5 Pro’yu gösterişli bir etkinlikte tanıtmayacağını, PlayStation.Blog sayfası üzerinden duyuracağını söylüyor. PlayStation 5 Pro, temel konsol gibi iki versiyonla gelecek. Konsol, 2 TB NVMe SSD ile gelmeyecek. PlayStation 5 Pro dijital sürüm fiyatı 600 dolar olacak. PS5 Pro diskli versiyonun fiyatı ise 700 dolar olacak.
PlayStation 5 Pro’nun 9 Eylül’de tanıtılacağı, 6 Aralık 2024’te satışa sunulacağı söyleniyor.
PlayStation 5 Pro özellikleri (beklenen)
PS5 Pro’nun CPU’su PS5 ile aynı olacak ancak yüksek CPU frekans moduyla farklılık yaratacak. GPU’nun daha hızlı işleme ve daha yüksek kaliteli ışın izleme sağlayacağı söyleniyor; Standart PS5, 10.28 teraflop sunarken PlayStation 5 Pro, 33.5 teraflop sunacak. Pro modelin PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling (PSSR) olarak adlandırılan bir upscaling/antialiasing çözümüne, özel makine öğrenimi mimarisine, yapay zeka hızlandırıcısına ve 1TB depolama alanına sahip olacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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