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    Microsoft'un Game Pass öncesi planları sızdı: Xbox’ın fişini çekiyordu

    Microsoft, Game Pass için satın aldığı ZeniMax Media (Bethesda) ve Activision Blizzard öncesinde Xbox'ı kapatmayı düşündü. Peki günümüzde durum nasıl? İşte detaylar...
    Microsoft'un Game Pass öncesi planları sızdı: Xbox bitiyordu! Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un oyun bölümü, uzun süredir beklenen performansı gösteremiyor ve özellikle bulut abonelikleri konusunda hedeflerin gerisinde. Geçtiğimiz saatlerde ise, Microsoft'un Game Pass öncesi planları ortaya çıktı. CEO Satya Nadella, Xbox’ın geleceğini büyük oyun stüdyoları ve Game Pass hizmetine bağlamış.

    Xbox neredeyse kapanıyormuş

    Information’dan gelen rapora göre Microsoft CEO’su Satya Nadella, 2021 yılında Xbox bölümünü kapatma seçeneğini değerlendiriyordu. Ancak bunun yerine, oyun sektöründe büyük yankı uyandıran iki dev satın alıma yöneldi. İlk olarak 2021’de ZeniMax Media’yı (Bethesda) 7 milyar dolara bünyesine katan Microsoft, 2023 yılında 75,4 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla Activision Blizzard’ı satın aldı.

    Bu hamlelerin temel amacı ise, Game Pass aboneliklerini hızla artırarak platformu büyütmekti. Öyle ki, Game Pass’in 2030 yılına kadar 100 milyon aboneye (mevcut abone sayısının üç katı) ve şirket için yıllık %40 büyüme oranına ulaşması hedefleniyordu. Ancak Game Pass, iç hedeflerin gerisinde kaldı ve 2023 itibarıyla Microsoft, bulut abonelik verilerini paylaşmayı bıraktı. 

    Üstelik iki yıl üst üste hedeflerin tutturulamaması nedeniyle Nadella’nın maaş paketiyle bağlantılı olan bu büyüme hedefleri de kaldırılmış durumda. Günümüzde ise yatırımcılar, Game Pass’i yüksek riskli ve belirsiz bir iş modeli olarak görmeye devam ediyor.

    Ayrıca Microsoft, oyun geliştiricilerini Azure bulut servislerine çekmekte de başarısız oldu. Hatta Activision Blizzard bile Google ve Amazon gibi rakip firmaların sunucularını kullanmaya devam ediyor. Microsoft, Xbox markasını büyütmek için büyük yatırımlar yapmaya devam etse de, Game Pass stratejisinin uzun vadede nasıl şekilleneceği merak konusu.

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    lordoftheorg 1 saat önce

    Keşke bunu yapacaklarına 2 heykel yapsalardı

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