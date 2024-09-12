PlayStation 5 ve PS5 Pro arasındaki farklar neler?

PS5 Pro, standart PS5'e göre üç temel performans iyileştirmesi sunuyor. Öncelikle, daha güçlü bir GPU ile donatılan PS5 Pro, daha hızlı işlem gücü ve daha kısa render süreleri vadediyor. Bunun yanında, gelişmiş ray tracing teknolojisi sayesinde oyunlardaki ışıklandırmalar ve yansımalar daha gerçekçi hale geliyor. Ayrıca, yeni PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) yükseltici ile görüntü kalitesinden ödün vermeden yüksek kare hızları mümkün oluyor.
Gelişmiş ışın izleme
PS5 Pro'nun bir diğer dikkat çeken yeniliği, Wi-Fi 7 desteği. Bu, oyun indirme ve güncelleme hızlarında fark yaratabilir ancak yalnızca ev ağınızın Wi-Fi 7’yi desteklemesi durumunda. Şu an için Wi-Fi 7 kullanıcılar için pek fark yaratmayacak. Hatta PlayStation Portal'da da bir fayda sağlamayacak zira bu el cihazı Wi-Fi 5 ile sınırlı.
Fiziksel farklılıklar
PS5 Pro’nun fiziksel donanımındaki en büyük değişiklik, yeni GPU'su ve buna bağlı olarak yeniden tasarlanmış soğutma sistemi. Tasarım olarak PS5 Pro, orijinal PS5 gibi uzun ve yüksek olacak ancak Slim modelindeki incelikle harmanlanmış bir tasarıma sahip. Konsolun çıkarılabilir yan plakalarındaki yeni yüzgeç tasarımı dikkat çekerken, Sony'nin bu plakalar için özelleştirilebilir versiyonları daha sonra satışa sunacağı belirtiliyor.
Fiyatlandırma
Bu, PS5 Slim Disc Edition'ın 479,99 £ / 499,99 $ / 549,99 € ve Digital Edition'ın 389,99 £ / 449,99 $ / 449,99 € fiyatından çok daha yüksek. Bu model standart olarak bir disk sürücüsüne de sahip değil ve dediğimiz gibi ayrı olarak 99,99 £ / 79,99 $ / 119,99 € karşılığın dasatılıyor.
Peki PS5 Pro kimler için?
Sony ikinci kez “Pro” olarak adlandırılan bir konsol piyasaya sürüyor. 2016 yılında PS4 Pro'nun piyasaya sürülmesi genel olarak olumlu karşılanmıştı. O dönem PS4 Pro, orijinal PS4'ün 400 dolarlık fiyatıyla aynı fiyata çıkmıştı. Bugün ise durum farklı; Slim modelde ciddi bir fiyat indirimi yapılmazken, PS5 Pro'nun fiyatı oldukça yüksek. Disk sürücüsüyle birlikte toplamda 780 dolara kadar çıkabiliyor.
Haliyle bu yüksek fiyat durumu cihazın tüketici ölçeğini küçültüyor. Ancak halen PS4 neslinde olanlar bu konsola direkt geçiş yapabilir. Bununla birlikte ileriye dönük olarak mevcut PS5 kullanıcıları da yeni konsola geçiş yapmayı düşünebilir. Sony, PS4 Pro’dan yaklaşık 4 yıl sonra PS5’i tanıtmıştı. Kabaca yeni bir konsol nesli için önümüzde 3 ila 4 yıl bulunuyor. Bu süreçte GTA 6’nın da çıkacağı düşünülürse yüksek fiyata rağmen geçiş çok da mantıksız görünmüyor.
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.