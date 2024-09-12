Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PlayStation 5 ve PS5 Pro arasındaki farklar neler?

    Sony, yeni PlayStation 5 Pro modelini kısa bir süre önce tanıttı. Yeni PS5 Pro, sahip olduğu iyileştirmelerden ziyade fiyatıyla gündemde. Peki PlayStation 5 ve PS5 Pro arasındaki farklar neler?
    PlayStation 5 ve PS5 Pro arasındaki farklar neler? Tam Boyutta Gör
    Sony'nin merakla beklenen PlayStation 5 Pro konsolu nihayet resmi olarak tanıtıldı. Peki, 700 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çeken bu yeni cihaz, mevcut PS5'ten yüzde 40 daha pahalı olmasına rağmen parasının hakkını veriyor mu? İşte PS5 ve PS5 Pro karşılaştırması:

    Grafik performansı

    PS5 Pro, standart PS5'e göre üç temel performans iyileştirmesi sunuyor. Öncelikle, daha güçlü bir GPU ile donatılan PS5 Pro, daha hızlı işlem gücü ve daha kısa render süreleri vadediyor. Bunun yanında, gelişmiş ray tracing teknolojisi sayesinde oyunlardaki ışıklandırmalar ve yansımalar daha gerçekçi hale geliyor. Ayrıca, yeni PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) yükseltici ile görüntü kalitesinden ödün vermeden yüksek kare hızları mümkün oluyor.

    PlayStation 5 ve PS5 Pro arasındaki farklar neler? Tam Boyutta Gör
    PS5 Pro’nun en dikkat çeken yönü ise GPU’su. ony'ye göre, PS5 Pro'nun GPU'su yüzde 67 daha fazla işlem birimi ve yüzde 28 daha hızlı bellek sunarak, yüzde 45 daha hızlı render yapabiliyor. Bunlar güzel değerler ama…
    PlayStation 5 ve PS5 Pro arasındaki farklar neler? Tam Boyutta Gör
    Öte yandan CPU ve depolama hızları değişmediği için oyunların yükleme sürelerinde büyük bir farkın olması beklenmiyor. Dolayısyla PS5 Pro yükseltmesi 4K çözünürlükte 60 FPS veya daha yüksek performans sağlayacak olsa da, oyunları başlatma hızında kayda değer bir gelişme sunmayacak.
    PlayStation 5 ve PS5 Pro arasındaki farklar neler? Tam Boyutta Gör
    Mevcut PS5 kullanıcıları için en büyük yenilik, PS5 Pro ile performans ve görsel kalite arasında seçim yapma zorunluluğunun ortadan kalkması. Standart PS5’te, birçok oyun ya kare hızını (performans modu) ya da daha iyi grafik kalitesini (fidelity modu) tercih etmeyi gerektiriyordu. Ancak Sony, PS5 Pro’da 8K vurgusu da yaptı. Eğer 8K'da oyun oynamak bir kez daha kare hızından ödün vermek anlamına geliyorsa - ki öyle olacağı kesin – seçim zorunluluğu ileride gelebilir. Peki bu önemli mi? Çok da değil, zira 8K TV’ler çok az bir kullanıcı kitlesine sahip.

    Gelişmiş ışın izleme

    PlayStation 5 ve PS5 Pro arasındaki farklar neler? Tam Boyutta Gör
    Ray tracing veya ışın izleme, PS5'in lansmanından beri desteklenen bir özellik olmasına rağmen, PS5 Pro bu teknolojiyi bir adım ileri taşıyarak daha dinamik yansımalar ve ışık kırılmaları sunacak. Özellikle grafik açısından iddialı oyunlar daha göz alıcı görünebilir. Bununla birlikte artık PSSR adındaki yapay zeka güdümlü yükseltici de bulunuyor. Nvidia'nın DLSS teknolojisine benzer şekilde çalışan bu özellik, görüntüleri ekranınızda daha iyi ölçeklendirmek için makine öğrenimini kullanıyor ve böylelikle detayları iyileştiriyor.

    PS5 Pro'nun bir diğer dikkat çeken yeniliği, Wi-Fi 7 desteği. Bu, oyun indirme ve güncelleme hızlarında fark yaratabilir ancak yalnızca ev ağınızın Wi-Fi 7’yi desteklemesi durumunda. Şu an için Wi-Fi 7 kullanıcılar için pek fark yaratmayacak. Hatta PlayStation Portal'da da bir fayda sağlamayacak zira bu el cihazı Wi-Fi 5 ile sınırlı.

    Fiziksel farklılıklar

    PS5 Pro’nun fiziksel donanımındaki en büyük değişiklik, yeni GPU'su ve buna bağlı olarak yeniden tasarlanmış soğutma sistemi. Tasarım olarak PS5 Pro, orijinal PS5 gibi uzun ve yüksek olacak ancak Slim modelindeki incelikle harmanlanmış bir tasarıma sahip. Konsolun çıkarılabilir yan plakalarındaki yeni yüzgeç tasarımı dikkat çekerken, Sony'nin bu plakalar için özelleştirilebilir versiyonları daha sonra satışa sunacağı belirtiliyor.

    PlayStation 5 ve PS5 Pro arasındaki farklar neler? Tam Boyutta Gör
    Ancak, PS5 Pro'nun en belirgin fiziksel farklılığı, dahili bir disk sürücüsünün olmaması. Sony, tıpkı Slim modelde olduğu gibi, modüler bir disk sürücüsünü ayrı olarak 79,99 dolara satışa sunuyor. Hatta bu sürücü şimdiden stok dışı kalmış durumda. Bununla birlikte, M.2 yuvasının korunmuş olması, daha hızlı depolama eklemek isteyenler için önemli bir avantaj.
    PlayStation 5 ve PS5 Pro arasındaki farklar neler? Tam Boyutta Gör
    USB bağlantı noktalarında da bazı değişiklikler var. PS5 Pro, USB-C'ye geçişi hızlandırırken toplamda dört adet USB bağlantı noktası sunuyor: Ön tarafta iki USB-C, arka tarafta ise bir USB-C ve bir USB-A bağlantı noktası bulunuyor. Port sayısı artmamış olsa da USB-C’lerin sayısı artmış. Öte yandan her birinin Pro'da ne kadar hızlı olduğunu bilmiyoruz, ancak hem orijinal PS5 hem de slim modelde üç SuperSpeed 10Gbps bağlantı noktası ve bir daha yavaş bağlantı noktası yer alıyordu. Bu durum korunabilir.
    PlayStation 5 ve PS5 Pro arasındaki farklar neler? Tam Boyutta Gör
    PS5 Pro'nun bir diğer hayal kırıklığı yaratan yönü ise DualSense kontrol cihazının değişmemiş olması. Beyaz DualSense kontrol cihazı, analog çubuklarındaki potansiyometre bazlı tasarım nedeniyle zamanla drift sorunları yaşayabiliyor. Pro model Hall Effect’e geçmek için bir fırsat olabilirdi ancak değerlendirilmedi.

    Fiyatlandırma

    PlayStation 5 ve PS5 Pro arasındaki farklar neler? Tam Boyutta Gör
    Sony, PS5 Pro 7 Kasım'da piyasaya çıktığında PS5 Pro için 699,99 £ / 699,99 $ / 799,99 € gibi yüksek bir fiyat talep edecek. (ön siparişler 26 Eylül'de başlıyor).

    Bu, PS5 Slim Disc Edition'ın 479,99 £ / 499,99 $ / 549,99 € ve Digital Edition'ın 389,99 £ / 449,99 $ / 449,99 € fiyatından çok daha yüksek. Bu model standart olarak bir disk sürücüsüne de sahip değil ve dediğimiz gibi ayrı olarak 99,99 £ / 79,99 $ / 119,99 € karşılığın dasatılıyor.

    Peki PS5 Pro kimler için?

    Sony ikinci kez “Pro” olarak adlandırılan bir konsol piyasaya sürüyor. 2016 yılında PS4 Pro'nun piyasaya sürülmesi genel olarak olumlu karşılanmıştı. O dönem PS4 Pro, orijinal PS4'ün 400 dolarlık fiyatıyla aynı fiyata çıkmıştı. Bugün ise durum farklı; Slim modelde ciddi bir fiyat indirimi yapılmazken, PS5 Pro'nun fiyatı oldukça yüksek. Disk sürücüsüyle birlikte toplamda 780 dolara kadar çıkabiliyor.

    Haliyle bu yüksek fiyat durumu cihazın tüketici ölçeğini küçültüyor. Ancak halen PS4 neslinde olanlar bu konsola direkt geçiş yapabilir. Bununla birlikte ileriye dönük olarak mevcut PS5 kullanıcıları da yeni konsola geçiş yapmayı düşünebilir. Sony, PS4 Pro’dan yaklaşık 4 yıl sonra PS5’i tanıtmıştı. Kabaca yeni bir konsol nesli için önümüzde 3 ila 4 yıl bulunuyor. Bu süreçte GTA 6’nın da çıkacağı düşünülürse yüksek fiyata rağmen geçiş çok da mantıksız görünmüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    karaköyden taksime nasıl gidilir hamam otu kullananlar yorumları egepen deceuninck yorumlar c2 tek seferlik ss alma evde olmayan sesler duymak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    TCL 30 SE
    TCL 30 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız