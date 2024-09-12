PlayStation 5 ve PS5 Pro arasındaki farklar neler?

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Tam Boyutta Gör Sony'nin merakla beklenen PlayStation 5 Pro konsolu nihayet resmi olarak tanıtıldı. Peki, 700 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çeken bu yeni cihaz, mevcut PS5'ten yüzde 40 daha pahalı olmasına rağmen parasının hakkını veriyor mu? İşte PS5 ve PS5 Pro karşılaştırması:

Grafik performansı

PS5 Pro, standart PS5'e göre üç temel performans iyileştirmesi sunuyor. Öncelikle, daha güçlü bir GPU ile donatılan PS5 Pro, daha hızlı işlem gücü ve daha kısa render süreleri vadediyor. Bunun yanında, gelişmiş ray tracing teknolojisi sayesinde oyunlardaki ışıklandırmalar ve yansımalar daha gerçekçi hale geliyor. Ayrıca, yeni PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) yükseltici ile görüntü kalitesinden ödün vermeden yüksek kare hızları mümkün oluyor.

Tam Boyutta Gör PS5 Pro’nun en dikkat çeken yönü ise GPU’su. ony'ye göre, PS5 Pro'nun GPU'su yüzde 67 daha fazla işlem birimi ve yüzde 28 daha hızlı bellek sunarak, yüzde 45 daha hızlı render yapabiliyor. Bunlar güzel değerler ama…

Tam Boyutta Gör Öte yandan CPU ve depolama hızları değişmediği için oyunların yükleme sürelerinde büyük bir farkın olması beklenmiyor. Dolayısyla PS5 Pro yükseltmesi 4K çözünürlükte 60 FPS veya daha yüksek performans sağlayacak olsa da, oyunları başlatma hızında kayda değer bir gelişme sunmayacak.

Tam Boyutta Gör Mevcut PS5 kullanıcıları için en büyük yenilik, PS5 Pro ile performans ve görsel kalite arasında seçim yapma zorunluluğunun ortadan kalkması. Standart PS5’te, birçok oyun ya kare hızını (performans modu) ya da daha iyi grafik kalitesini (fidelity modu) tercih etmeyi gerektiriyordu. Ancak Sony, PS5 Pro’da 8K vurgusu da yaptı. Eğer 8K'da oyun oynamak bir kez daha kare hızından ödün vermek anlamına geliyorsa - ki öyle olacağı kesin – seçim zorunluluğu ileride gelebilir. Peki bu önemli mi? Çok da değil, zira 8K TV’ler çok az bir kullanıcı kitlesine sahip.

Gelişmiş ışın izleme

Tam Boyutta Gör Ray tracing veya ışın izleme, PS5'in lansmanından beri desteklenen bir özellik olmasına rağmen, PS5 Pro bu teknolojiyi bir adım ileri taşıyarak daha dinamik yansımalar ve ışık kırılmaları sunacak. Özellikle grafik açısından iddialı oyunlar daha göz alıcı görünebilir. Bununla birlikte artık PSSR adındaki yapay zeka güdümlü yükseltici de bulunuyor. Nvidia'nın DLSS teknolojisine benzer şekilde çalışan bu özellik, görüntüleri ekranınızda daha iyi ölçeklendirmek için makine öğrenimini kullanıyor ve böylelikle detayları iyileştiriyor.

PS5 Pro'nun bir diğer dikkat çeken yeniliği, Wi-Fi 7 desteği. Bu, oyun indirme ve güncelleme hızlarında fark yaratabilir ancak yalnızca ev ağınızın Wi-Fi 7’yi desteklemesi durumunda. Şu an için Wi-Fi 7 kullanıcılar için pek fark yaratmayacak. Hatta PlayStation Portal'da da bir fayda sağlamayacak zira bu el cihazı Wi-Fi 5 ile sınırlı.

Fiziksel farklılıklar

PS5 Pro’nun fiziksel donanımındaki en büyük değişiklik, yeni GPU'su ve buna bağlı olarak yeniden tasarlanmış soğutma sistemi. Tasarım olarak PS5 Pro, orijinal PS5 gibi uzun ve yüksek olacak ancak Slim modelindeki incelikle harmanlanmış bir tasarıma sahip. Konsolun çıkarılabilir yan plakalarındaki yeni yüzgeç tasarımı dikkat çekerken, Sony'nin bu plakalar için özelleştirilebilir versiyonları daha sonra satışa sunacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Ancak, PS5 Pro'nun en belirgin fiziksel farklılığı, dahili bir disk sürücüsünün olmaması. Sony, tıpkı Slim modelde olduğu gibi, modüler bir disk sürücüsünü ayrı olarak 79,99 dolara satışa sunuyor. Hatta bu sürücü şimdiden stok dışı kalmış durumda. Bununla birlikte, M.2 yuvasının korunmuş olması, daha hızlı depolama eklemek isteyenler için önemli bir avantaj.

Tam Boyutta Gör USB bağlantı noktalarında da bazı değişiklikler var. PS5 Pro, USB-C'ye geçişi hızlandırırken toplamda dört adet USB bağlantı noktası sunuyor: Ön tarafta iki USB-C, arka tarafta ise bir USB-C ve bir USB-A bağlantı noktası bulunuyor. Port sayısı artmamış olsa da USB-C’lerin sayısı artmış. Öte yandan her birinin Pro'da ne kadar hızlı olduğunu bilmiyoruz, ancak hem orijinal PS5 hem de slim modelde üç SuperSpeed 10Gbps bağlantı noktası ve bir daha yavaş bağlantı noktası yer alıyordu. Bu durum korunabilir.

Tam Boyutta Gör PS5 Pro'nun bir diğer hayal kırıklığı yaratan yönü ise DualSense kontrol cihazının değişmemiş olması. Beyaz DualSense kontrol cihazı, analog çubuklarındaki potansiyometre bazlı tasarım nedeniyle zamanla drift sorunları yaşayabiliyor. Pro model Hall Effect’e geçmek için bir fırsat olabilirdi ancak değerlendirilmedi.

Fiyatlandırma

Tam Boyutta Gör Sony, PS5 Pro 7 Kasım'da piyasaya çıktığında PS5 Pro için 699,99 £ / 699,99 $ / 799,99 € gibi yüksek bir fiyat talep edecek. (ön siparişler 26 Eylül'de başlıyor).

PS5 Pro için belirlenen fiyat tüm dünyada tepkilere yol açtı 16 sa. önce eklendi

Bu, PS5 Slim Disc Edition'ın 479,99 £ / 499,99 $ / 549,99 € ve Digital Edition'ın 389,99 £ / 449,99 $ / 449,99 € fiyatından çok daha yüksek. Bu model standart olarak bir disk sürücüsüne de sahip değil ve dediğimiz gibi ayrı olarak 99,99 £ / 79,99 $ / 119,99 € karşılığın dasatılıyor.

Peki PS5 Pro kimler için?

Sony ikinci kez “Pro” olarak adlandırılan bir konsol piyasaya sürüyor. 2016 yılında PS4 Pro'nun piyasaya sürülmesi genel olarak olumlu karşılanmıştı. O dönem PS4 Pro, orijinal PS4'ün 400 dolarlık fiyatıyla aynı fiyata çıkmıştı. Bugün ise durum farklı; Slim modelde ciddi bir fiyat indirimi yapılmazken, PS5 Pro'nun fiyatı oldukça yüksek. Disk sürücüsüyle birlikte toplamda 780 dolara kadar çıkabiliyor.

Haliyle bu yüksek fiyat durumu cihazın tüketici ölçeğini küçültüyor. Ancak halen PS4 neslinde olanlar bu konsola direkt geçiş yapabilir. Bununla birlikte ileriye dönük olarak mevcut PS5 kullanıcıları da yeni konsola geçiş yapmayı düşünebilir. Sony, PS4 Pro’dan yaklaşık 4 yıl sonra PS5’i tanıtmıştı. Kabaca yeni bir konsol nesli için önümüzde 3 ila 4 yıl bulunuyor. Bu süreçte GTA 6’nın da çıkacağı düşünülürse yüksek fiyata rağmen geçiş çok da mantıksız görünmüyor.

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