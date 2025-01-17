Sony Playstation 6'dan ilk bilgiler paylaşıldı: X3D işlemci ve daha fazlası

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Tam Boyutta Gör Sony'nin PlayStation 6 için AMD ile çalışmaya devam edeceği artık neredeyse kesinleşmiş durumda. Bildiğiniz gibi PlayStation 5, son çıkan PS5 Pro ile birlikte belki de son iki yılına giriş yaptı. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Playstation 6 hakkında ilk bilgiler paylaşıldı. Yeni nesil konsolun AMD Zen 5 X3D işlemci, grafik tarafında ise AMD'nin RDNA mimarisinden UDNA'ya geçiş yapacağı konuşuluyor.

Zen 5, 3D V-Cache ve UDNA

Sony, PlayStation 6 için hazırlıklara şimdiden başladı. Daha önceki sızıntılar, şirketin yaklaşık bir yıldır sistem üzerinde çalıştığını ancak donanım konusunda nihai kararların henüz alınmadığını gösteriyordu. Son bilgilere göre ise Sony, PlayStation 6’da AMD’nin Zen 5 işlemcisi ve X3D önbellek teknolojisini kullanacak. Bilmeyenler için bu teknoloji, 3D yığın bellek yöntemiyle daha hızlı veri erişimi sağlıyor. Böylelikle oyun performansında önemli bir artış elde ediliyor.

Grafik tarafında ise en dikkat çeken gelişme, PlayStation 6 için UDNA mimarisine sahip bir GPU iddiası. Kaçıranlar için AMD'nin RDNA mimarisi, PS5 ve PS5 Pro’da kullanıldı ve RDNA 4 ile masaüstü kartlarına veda etmeye hazırlanıyor. Yeni nesil UDNA mimarisi ise, konsollara özel optimize edilmiş bir grafik altyapısı sunabilir. Bu da, daha verimli ışın izleme, gelişmiş AI destekli grafik işleme ve enerji verimlilik anlamına geliyor.

Şu an için PS6 hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Öte yandan, Microsoft’un yeni nesil Xbox için nasıl bir yol izleyeceği henüz netleşmiş değil. Sony’nin 3D önbellek teknolojisini kullanacağına dair söylentiler güçlenirken, aynı durumun Xbox için geçerli olup olmayacağı bilinmiyor. Eğer Microsoft, bu teknolojiyi benimsemezse, PlayStation 6'nın işlemci tarafında rakibine kıyasla ciddi bir avantaj elde etmesi mümkün.

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Playstation 6'nın çıkış tarihine gelirsek, farklı iddialar var. Bazı sızıntılar 2026’yı işaret etse de, Microsoft’un FTC davasında yeni nesil konsollar için 2028 yılına vurgu yapılmıştı. Dolayısıyla Sony, hem daha güçlü hem de daha olgun bir donanım yelpazesi için 2027-2028 dönemini bekleyebilir.

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Sony Playstation 6 için ilk bilgiler paylaşıldı! Rakipsiz olacak