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Microsoft, Xbox One'ın grafik işlemci hızını yükseltiyor

5 yıl
2,3b
1
104
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft, Xbox One'ın grafik işlemci hızını yükseltiyor
Yeni nesil konsol savaşları için geri sayım başladı. Yıl sonuna hem Microsoft Xbox One hem de PlayStation 4, kendi anavatanları olan Amerika ve Japonya'da pazara sunulacaklar. Her iki konsol da, AMD tarafından geliştirilen CPU ve GPU çözümlerini kullanırken, aralarında önemli farklar da yok değil. Sony tarafı konsolu oluşturan donanımsal altyapının tamamında GDDR5 bellek tercih ederek hem GPU hem de genel sistem performansını arttırırken, Microsoft tarafında ise sistem için DDR3 bellek, GPU içinse eSRAM gömülü bellek kullanımına gidiliyor. Bu açıdan bakıldığında PlayStation 4'ün genel olarak daha yüksek bantgenişliğine sahip olduğu ortada. Diğer taraftan Sony, PlayStation 4 için daha fazla paralel işlem birimine sahip olan bir grafik birimi kullanıyor ve tercih doğal olarak Japon üreticiye performans yarışında avantaj sağlıyor. Tüm bunlara ek olarak Xbox One'ın daha yüksek bir fiyat ile satılacak olması da aradaki performans farkına ek olarak daha yüksek fiyatlandırma, PlayStation 4 lehine fark yaratan unsurlar.
Microsoft cephesine baktığımızda ise, kapalı kapılar ardında Xbox One'ın performansını arttırmaya yönelik çeşitli çalışmalar yapıldığı bir süredir bilinmekte. XBox Live'dan sorumlu Microsoft başkan yardımcısı Marc Whitten, Major Nelson podcastinde çok önemli açıklamalarda bulundu. Donanım tarafında beta aşamasına ulaşan Xbox One için Microsoft, grafik işlemci hızınıda arttırıma gidiyor. PlayStation 4 ile aradaki performans farkını kapatma hedefinde olan Microsoft, 800MHz olarak belirlediği GPU hızını 853MHz'e yükseltti.  53MHz'lik frekans artışının %6,5'lik kazanım sağladığı tahmin edilirken, aradaki fark PlayStation 4'ün saf grafik gücüne yetişmeye yetecek kazanımları ise sağlayamıyor. Tabi saf işlem gücüne bağlı teorik performans farklarının gerçek dünya koşullarına nasıl yansıyacağını kestirmek şu an için güç olsa bile, hem pazarlama açısından firmalara hem de konsol oyuncular arasındaki rekabette önemli bir argüman olacağını söyleyebiliriz. Diğer taraftan konsolların birbirlerine karşı olan diğer avantajlarına baktığımızda, PlayStation 4'ün donanım ve maliyet avantajına karşı, Xbox One'ın da daha ergonomik kontrolcü, daha güçlü Kinect ve Xbox Live servislerini gösterebiliriz. Şimdi gözler Gamescom Fuarı'nda olacak bakalım, yeni konsollar adına nelerle karşılacağız.

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Selfroot 5 yıl en beğenilen Moretz
Tyler Posey

rekabet dediğin budur.

Bu çevir kazı yanmasın dır rekabet değil :)
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UltraStreetFighter 5 yıl
Overlock edilmis konsol :D
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Guest-9D2914531 5 yıl
Böyle giderse tanıtılan Xbox one ve satışa sunulan Xbox one alakasız modeller olacak
1 Yanıt Yanıtla +27
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phantom_coal 5 yıl
Ya ne upgrade i boş boş konuşmayın.
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Ata-ozkan 5 yıl
Upgrade edilebilir konsolların geçmişi

forum.donanimhaber.com/...
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FRAPS 5 yıl
ps 4 yetişebilmesi 53 mhz yetmez , 2 kat hızlandırmalılar. ama o zamanda 40 nm tarihi eser gpu yanabilir
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VESRAP 5 yıl FRAPS
FRAPS

ps 4 yetişebilmesi 53 mhz yetmez , 2 kat hızlandırmalılar. ama o zamanda 40 nm tarihi eser gpu yanabilir


Bakıyorum da yine başlamışsın faaliyetlere...
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Ata-ozkan 5 yıl
Dh mühendisleri toplanmış yine. Konsol çalışırken ses çıkarmıyormuş, geliştirici kitinde led olmadığı için adamlar açık mı kapalı mı anlayamıyorlarmış gelmişin burda 53 mhz'lik overclock makineyi bozar diyorsun. Ben bu kadar cahil, bilmeden konuşan bir kullanıcı kitlesi daha görmedim.
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Castle Bravo 5 yıl
PS4 çok daha iyi donanımı çok daha küçük kasada sunarken, 53 MHz farktan çekinmek saçma olur zaten.

Bana kalsa 1200 MHz çalıştırsınlar, PS4'ün GPU'yu yakalasın.. Mümkünse.
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Nokia Specialist 5 yıl
Xbox bence bir düz model bir de ''Xbox one ghz Edition" olarak çıkmalı
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iceman_54 5 yıl
su fx 57 de ammada cok donanima obem veriyor, yok ps4 daha guclu bilmemne... ulen ben 25 yasindayim bugune kadar cagin ilersinde of aman aman kalitede bir oyun gormedim. bilgisayarlardaki ve konsollardaki teknoloji hep oyun teknolojisinden cok ilerde... peki ama bu neden boyle yapiliyor? hic dusundunuzmu... cevabi cok basit, insandaki dogustan varolan egodan, benimki seninkini dover dusuncesinden bunu bilen yapimci sirketlerde koyuyorlar transistoru koyuyorlar transistoru... eee hanii % kaci kullaniliyor?? bence hep makina gucu olarak bakmamak lazim oynanan zevk veriyormu ona bakmak lazim.
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JustKiddingBuddy 5 yıl
iyi etmiş
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Virtual Reality 5 yıl
Erdi bey, sürekli Xbox' ın kontrolcüsü daha ergonomik diyorsunuz. Dualshock 4' ü hiç elinize aldınız mı? E3 de eline alan herkes bu sefer olmuş diyor. Ergonomisiyle, hassaslığıyla, teknolojisiyle 4 4 lük bir kol olmuş deniyor.

Hala Xbox' ın kolu övülüp duruluyor. Bence her iki konsolunda kolu ergonomik, birbirinden üstün yanları yok.
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Redunay 5 yıl
Evrim diye bi şey varmış meğer.
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DH Misafiri 5 yıl
Madem döndük tam dönelim demişler :D
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neo01470 5 yıl
Kasatka
NexeLGiuS Adamlarda gerizekalı ya.Milyonlar kazanmayı planlıyorlar ve 3k çıkarsa çıksın,artık Xbox One Slim çıkarırız orda düzeltiriz. diye düşünecek sanıyo millet. Bi konsolu beğenmezsin,diğerinin fanboyu olursun da IQ seviyenin - lerde olduğunu bilmemize gerek yok yani.
XBOX 360 da oyle olmadi mi ??? Zeki arkadasim. Milletin xbox 360 dan sonra oyle dusunmesi de normal degil mi Ultra zeki arkadasim. Millet durduk yere mi temkinli, 3k diye bir sey yokda milletin bazisi 3k dan 3 cihaz almadi da IFTIRA mi atiyorum canim kardesim. Milletin IQ sunu sorgulayacagina cevrende ayna yoksa bir arkadasina BENDE AT GOZLUGU VAR mi diye bir sor belki yardi mi olur.

Az gülmedim valla :))
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