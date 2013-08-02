Microsoft, Xbox One'ın grafik işlemci hızını yükseltiyor

Yeni nesil konsol savaşları için geri sayım başladı. Yıl sonuna hem Microsoft Xbox One hem de PlayStation 4, kendi anavatanları olan Amerika ve Japonya'da pazara sunulacaklar. Her iki konsol da, AMD tarafından geliştirilen CPU ve GPU çözümlerini kullanırken, aralarında önemli farklar da yok değil. Sony tarafı konsolu oluşturan donanımsal altyapının tamamında GDDR5 bellek tercih ederek hem GPU hem de genel sistem performansını arttırırken, Microsoft tarafında ise sistem için DDR3 bellek, GPU içinse eSRAM gömülü bellek kullanımına gidiliyor. Bu açıdan bakıldığında PlayStation 4'ün genel olarak daha yüksek bantgenişliğine sahip olduğu ortada. Diğer taraftan Sony, PlayStation 4 için daha fazla paralel işlem birimine sahip olan bir grafik birimi kullanıyor ve tercih doğal olarak Japon üreticiye performans yarışında avantaj sağlıyor. Tüm bunlara ek olarak Xbox One'ın daha yüksek bir fiyat ile satılacak olması da aradaki performans farkına ek olarak daha yüksek fiyatlandırma, PlayStation 4 lehine fark yaratan unsurlar.

Microsoft cephesine baktığımızda ise, kapalı kapılar ardında Xbox One'ın performansını arttırmaya yönelik çeşitli çalışmalar yapıldığı bir süredir bilinmekte. XBox Live'dan sorumlu Microsoft başkan yardımcısı Marc Whitten, Major Nelson podcastinde çok önemli açıklamalarda bulundu. Donanım tarafında beta aşamasına ulaşan Xbox One için Microsoft, grafik işlemci hızınıda arttırıma gidiyor. PlayStation 4 ile aradaki performans farkını kapatma hedefinde olan Microsoft, 800MHz olarak belirlediği GPU hızını 853MHz'e yükseltti. 53MHz'lik frekans artışının %6,5'lik kazanım sağladığı tahmin edilirken, aradaki fark PlayStation 4'ün saf grafik gücüne yetişmeye yetecek kazanımları ise sağlayamıyor. Tabi saf işlem gücüne bağlı teorik performans farklarının gerçek dünya koşullarına nasıl yansıyacağını kestirmek şu an için güç olsa bile, hem pazarlama açısından firmalara hem de konsol oyuncular arasındaki rekabette önemli bir argüman olacağını söyleyebiliriz. Diğer taraftan konsolların birbirlerine karşı olan diğer avantajlarına baktığımızda, PlayStation 4'ün donanım ve maliyet avantajına karşı, Xbox One'ın da daha ergonomik kontrolcü, daha güçlü Kinect ve Xbox Live servislerini gösterebiliriz. Şimdi gözler Gamescom Fuarı'nda olacak bakalım, yeni konsollar adına nelerle karşılacağız.