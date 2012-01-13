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Medya Oynatıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Xbox ve Kinect adlarını kullanarak Tv altı kutu çıkarmaya hazırlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Medya Oynatıcılar
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Dünya devlerinin hepsi televizyona bağlanan kutular ile internet üzerinden içerik satmak ve izletmek için yeni ürünler çıkartıyorlar. Apple TV'nin ardından Google TV ve şimdide Kinect HD yada Live Xbox, Kinect Box gibi adlar Microsoft'un masasında duruyor. 
Dedikodulara göre cihazın amacı film ve içerik satış, kiralama hizmeti tabii doğal olarak ABD öncelikli düşünülen bir cihaz. Microsoft'un bu konudaki en büyük kozu bir şekilde Kinect teknolojisini içine entegre edecek oluşu. 
Kinect sayesinde sesli komut, el kol hareketleri ile cihazı kontrol edilebilecek. Ayrıca basit kinect oyunlarınında hatta Fruit Ninja gibi oyunların bu cihaz için hazırlanacak ve eğlence yanına büyük katkı yapacağı kesin.  
Cihazın 150$ seviyesinde olmasının satışları arttıracağı ve pazardaki diğer ürünlerle rekabet imkanı sunacağı düşünülüyor.
Çok ciddi oyunculara hitap etmeyen ama zaman öldürmek ve belkide sadece eğlenmek için kullanılan oyunların bir sonraki Xbox sürümü ile alakası olmayacağı ve daha önce çıkacağını belirtmek gerek.

http://cdn.slashgear.com/wp-content/uploads/2012/01/kinect_stb_mockup_slashgear_wm-580x231.jpg Yorum Yaz
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Cidelee 7 yıl
Kinect yurt dışında 150$ bizde 450 TL'ye satılıyor. Buda 150$ ama bizim esnafımız uyanık zannettiği için kendini 600 TL'den piyasaya sürer nextgen konsol diye.
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tinerajj 7 yıl Cidelee
Cidelee

Kinect yurt dışında 150$ bizde 450 TL'ye satılıyor. Buda 150$ ama bizim esnafımız uyanık zannettiği için kendini 600 TL'den piyasaya sürer nextgen konsol diye.


sonrada almak ıstedıgımızde abı zaten bıze gelıs fıyatı 400 derler
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interwap 7 yıl
vahocan
Türkiyeye 450 Liraya falan gelir. Yeni Konsollar falan tartışılırken bakalım ne olacak.

Türkiye'de Kinect in kendisi 450 lira olduğuna göre o cihaz daha aşağı olmaz.
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umutarslan.com 7 yıl
kinect çok güzel.Ama yorucu.Benim gibi fazla kilosu olupta spor yapmayı sevmeyen varsa alsın.O saçma basit oyunlarla ne kadar eyleniyorsunuz sizde şaşırcaksınız..Birde kız arkadaşınızla oynarsanız daha da güzel oluyo :D
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Delerıum 7 yıl
İyi Moda Oldu Bu Tarz Cihazlar. Fiyatta İyiymiş Hani.
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E_Aydin35 7 yıl
Sesli komut, el kol hareketleri ile cihazı kontrol çok iyi şeyler..:)Fiyatta çok abartılı değil..
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vahocan 7 yıl
Türkiyeye 450 Liraya falan gelir.
Yeni Konsollar falan tartışılırken bakalım ne olacak.
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