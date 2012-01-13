Microsoft Xbox ve Kinect adlarını kullanarak Tv altı kutu çıkarmaya hazırlanıyor

Dünya devlerinin hepsi televizyona bağlanan kutular ile internet üzerinden içerik satmak ve izletmek için yeni ürünler çıkartıyorlar. Apple TV'nin ardından Google TV ve şimdide Kinect HD yada Live Xbox, Kinect Box gibi adlar Microsoft'un masasında duruyor.

Dedikodulara göre cihazın amacı film ve içerik satış, kiralama hizmeti tabii doğal olarak ABD öncelikli düşünülen bir cihaz. Microsoft'un bu konudaki en büyük kozu bir şekilde Kinect teknolojisini içine entegre edecek oluşu.

Kinect sayesinde sesli komut, el kol hareketleri ile cihazı kontrol edilebilecek. Ayrıca basit kinect oyunlarınında hatta Fruit Ninja gibi oyunların bu cihaz için hazırlanacak ve eğlence yanına büyük katkı yapacağı kesin.

Cihazın 150$ seviyesinde olmasının satışları arttıracağı ve pazardaki diğer ürünlerle rekabet imkanı sunacağı düşünülüyor.

Çok ciddi oyunculara hitap etmeyen ama zaman öldürmek ve belkide sadece eğlenmek için kullanılan oyunların bir sonraki Xbox sürümü ile alakası olmayacağı ve daha önce çıkacağını belirtmek gerek.

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