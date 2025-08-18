Simülasyon hayranlarına müjde: Euro Truck Simulator 2 konsollara geliyor!

SCS Software tarafından geliştirilen tır simülasyonu Euro Truck Simulator 2 ve American Truck Simulator oyunları çok yakında PlayStation 5, Xbox Series S ve Xbox Series X konsollarından oynanabilecek. İlk olarak 2012 yılında piyasaya sürülen ETS 2 oyunu, zaman içerisinde aldığı güncellemelerle nerdeyse baştan aşağı değişti. Oyuna İstanbul ve Trakya bölgesinin yer aldığı harita DLC’si geldi. Sonraki güncellemeler ile otobüslerin ekleneceği duyuruldu.
19-20 Ağustos'ta tüm detaylar açıklanacak
Oyunun konsol versiyonu hakkındaki detayların 19 Ağustos'taki Gamescom fuarında veya 20 Ağustos'taki Future Games Show'da duyurulması planlanıyor. Duyuruyla birlikte ETS 2'nin konsol versiyonuna özel tanıtım videosu paylaşılacak.Kaynakça https://store.playstation.com/tr-tr/concept/10009049 https://www.xbox.com/tr-tr/games/store/euro-truck-simulator-2/9nlvc6stps52 https://store.playstation.com/tr-tr/concept/10008808
böyle hep 50 ile mi gidilecek