    Simülasyon hayranlarına müjde: Euro Truck Simulator 2 konsollara geliyor!

    Tır simülasyonu ETS 2'nin Xbox ve PlayStation 5'e çıkacağı açıklandı. Oyunun konsol versiyonları listelendi. Resmi tanıtımın bu hafta içinde yapılması planlanıyor.

    Müjde! Euro Truck Simulator 2 konsollara geliyor! Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de en popüler oyunlardan Euro Truck Simulator 2 (ETS 2) sonunda konsollara geliyor. Euro Truck Simulator 2, hem PlayStation hem de Xbox için listelenmeye başladı. Çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

    SCS Software tarafından geliştirilen tır simülasyonu Euro Truck Simulator 2 ve American Truck Simulator oyunları çok yakında PlayStation 5, Xbox Series S ve Xbox Series X konsollarından oynanabilecek. İlk olarak 2012 yılında piyasaya sürülen ETS 2 oyunu, zaman içerisinde aldığı güncellemelerle nerdeyse baştan aşağı değişti. Oyuna İstanbul ve Trakya bölgesinin yer aldığı harita DLC’si geldi. Sonraki güncellemeler ile otobüslerin ekleneceği duyuruldu.

    Müjde! Euro Truck Simulator 2 konsollara geliyor! Tam Boyutta Gör
    Oyunun mağaza sayfasında çıkış tarihi ve fiyat hakkında herhangi bir bilgi yok. Oyunun açıklaması olarak Steam’deki açıklamanın aynen yer aldığı görülüyor: “Önemli kargoları dilediğiniz rotalara teslim eden bir kamyon şoförü olarak Avrupa'yı dolaşın! İngiltere, Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya ve daha birçok yerden keşfedilecek düzinelerce şehirle dayanıklılığınızı, becerinizi ve hızınızı zorlayın. Eğer tüm bunlara sahipseniz direksiyona geçin ve bunu kanıtlayın!”

    19-20 Ağustos'ta tüm detaylar açıklanacak

    Oyunun konsol versiyonu hakkındaki detayların 19 Ağustos’taki Gamescom fuarında veya 20 Ağustos’taki Future Games Show’da duyurulması planlanıyor. Duyuruyla birlikte ETS 2'nin konsol versiyonuna özel tanıtım videosu paylaşılacak.

    Kaynakça https://store.playstation.com/tr-tr/concept/10009049 https://www.xbox.com/tr-tr/games/store/euro-truck-simulator-2/9nlvc6stps52 https://store.playstation.com/tr-tr/concept/10008808
