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Microsoft, bulut destekli ve düşük güç harcayan bir GPS teknolojisi geliştiriyor

6 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüz akıllı telefonlarında batarya tüketimini en fazla etkileyen konulardan birisi, GPS kullanımı oluyor. Konumlama esnasında açık duruma getirilen GPS yongası ortalama olarak 30 saniyede gerekli ilk verileri toplarken, internet üzerinden diğer verilerin de elde edilmesi sürecinde bir akıllı telefon bataryasını 6 saatte boşaltabiliyor.

Microsoft, bulut bilişim altyapısını da kullanarak GPS işlemlerinin daha az enerji harcamasını sağlamak istiyor.

Microsoft Research tarafından yürütülen proje, enerji tasarrufu sağlamasının yanında konumlama işleminin hızını da önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Ekip üyelerinden Jie Liu, gerekli tüm bilgileri milisaniyeler içerisinde toplayabilen bir teknoloji geliştirdiklerini açıkladı. GPS yongası ilk verileri uydudan aldıktan sonra gerekli diğer verileri internet üzerinden veya cihazın hafızasından elde ederek harmanlıyor ve hassas konumlama yapıyor. Yeni teknolojide ise çevrimiçi veritabanları, yörünge bilgileri, dünyanın konum değerleri gibi veriler uzak sunucularda elde ediliyor ve yonganın verileriyle harmanlanması uzak sunucularda yapılıyor. Böylece cihaz harmanlanmış veriyi doğrudan alıyor ve konumlama yapıyor.

Ekip bu yaklaşıma bulut yüklemeli GPS adını verirken, sisteme ise CLEO adı verilmiş. CLEO, enerji tasarrufu sayesinde iki AA pil ile bir buçuk yıl GPS konumlaması yapılabiliyor. 

CLEO asıl olarak hayvanların takip edilmesi için geliştirilse de akıllı telefonlara entegre edilerek gerekli internet bağlantısını sağlıyor ve enerjiden tasarruf imkanı veriyor. 

GPS uygulamalarının daha az enerji harcaması için pek çok farklı çalışma yapılıyor. İsviçreli U-blox, MIT, Duke ve Güney Kaliforniya Üniversitesi bunlardan bazıları.

http://www.technologyreview.com/news/509176/cloud-powered-gps-chip-slashes-smartphone-power-consumption/ Yorum Yaz
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Zuko 6 yıl
Şu güç tüketmeyi azaltmaya çalısmayı bırakıp bataryayı artırmaya çalışsalar keşke.
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baysan240 6 yıl
şu apple lin ton ton bi amcası vardı microsoft apple'i geçecek çünkü apple para peşindeyken onlar yenilik peşinde diyordu adam haklıymış hakkaten.
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cank1981 6 yıl
Takip edilmek istemiyorsanız GSM sinyali göndermeyen cep telefonu kullanın o zaman :)
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sarikanarya567 6 yıl
Microsoft seni taip etse ne etmese ne , ne saçma insanlar var.
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savasserter 6 yıl
Hayvanmıyız biz! hiç kimse tarafından takip edilmek istemiyorum. Şarjım uzun gidecek diye nerde olduğumu microsoft a mı sorucam? Para verseler kullanmam, kullanana da Allah akıl fikir versin...
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esmer23s 6 yıl
Güç tüketimi konusunda alternatif çalışmalar yapıldığına göre ince, hafif ve uzun süre dayanabilecek batarya yapmak hala imkan dahilinde değil gibi.
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