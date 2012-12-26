Microsoft, bulut destekli ve düşük güç harcayan bir GPS teknolojisi geliştiriyor





Günümüz akıllı telefonlarında batarya tüketimini en fazla etkileyen konulardan birisi, GPS kullanımı oluyor. Konumlama esnasında açık duruma getirilen GPS yongası ortalama olarak 30 saniyede gerekli ilk verileri toplarken, internet üzerinden diğer verilerin de elde edilmesi sürecinde bir akıllı telefon bataryasını 6 saatte boşaltabiliyor.





Microsoft, bulut bilişim altyapısını da kullanarak GPS işlemlerinin daha az enerji harcamasını sağlamak istiyor.





Microsoft Research tarafından yürütülen proje, enerji tasarrufu sağlamasının yanında konumlama işleminin hızını da önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.





Ekip üyelerinden Jie Liu, gerekli tüm bilgileri milisaniyeler içerisinde toplayabilen bir teknoloji geliştirdiklerini açıkladı. GPS yongası ilk verileri uydudan aldıktan sonra gerekli diğer verileri internet üzerinden veya cihazın hafızasından elde ederek harmanlıyor ve hassas konumlama yapıyor. Yeni teknolojide ise çevrimiçi veritabanları, yörünge bilgileri, dünyanın konum değerleri gibi veriler uzak sunucularda elde ediliyor ve yonganın verileriyle harmanlanması uzak sunucularda yapılıyor. Böylece cihaz harmanlanmış veriyi doğrudan alıyor ve konumlama yapıyor.





Ekip bu yaklaşıma bulut yüklemeli GPS adını verirken, sisteme ise CLEO adı verilmiş. CLEO, enerji tasarrufu sayesinde iki AA pil ile bir buçuk yıl GPS konumlaması yapılabiliyor.





CLEO asıl olarak hayvanların takip edilmesi için geliştirilse de akıllı telefonlara entegre edilerek gerekli internet bağlantısını sağlıyor ve enerjiden tasarruf imkanı veriyor.





GPS uygulamalarının daha az enerji harcaması için pek çok farklı çalışma yapılıyor. İsviçreli U-blox, MIT, Duke ve Güney Kaliforniya Üniversitesi bunlardan bazıları.

http://www.technologyreview.com/news/509176/cloud-powered-gps-chip-slashes-smartphone-power-consumption/