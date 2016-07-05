Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, büyük bir Windows 10 yükseltme teklifine başladı

29 Temmuz itibariyle ücretsiz yükseltmenin sona ereceği Windows 10 işletim sistemi için Microsoft, kullanıcıların tepkisini çekecek yeni bir hatırlatma stratejisine başladı.
2 yıl
8,8b
1
29
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçtiğimiz dönemde de Windows 10 için güncelleme önerileri konusunda eleştiriler alan Microsoft, hatta tazminat ödeme zorunda bile kalmıştı. Bununla birlikte firma, ilk yılın sonunda güncelleme teklifleri konusunda biraz daha agresifleşiyor.

Bilindiği üzere 29 Temmuz itibariyle artık Windows 10 işletim sistemine ücretsiz yükseltme imkanı son buluyor. Bu tarihten itibaren, Windows 7 veya 8 kullanıcıları yükseltme için ücret ödemek zorunda kalacak. Yaklaşık 25 gün kalmışken, Microsoft kullanıcılara bir kez daha hatırlatma yapma ihtiyacı hissetti.

Daha önce, sağ alt bildirim çubuğunda bir ikon ortaya çıkıyor ve kullanıcılar otomatik yükseltme için buradaki adımları takip ediyordu. Şimdi ise tam ekran olarak bir uyarı sayfası gelecek ve ücretsiz yükseltmenin 29 Temmuz itibariyle son bulacağını adeta kullanıcılara haykıracak.

Ayrıca Bkz. "Microsoft MVP programı Insider içerisine entegre oluyor"

Kullanıcılar bu sayfada 3 kere yeniden hatırlatma veya uyarıya son verme seçeneğini seçebiliyor ancak ilk kez ekranı kaplamasından kurtulma şansı pek yok. Microsoft halen yükseltme yapmamış tüm Windows 7 ve 8/8.1 kullanıcılarına bu uyarının gelebileceğini belirtiyor.

Muhtemelen pek çok kullanıcıyı rahatsız edecek uyarı ekranı için Microsoft başka çaresinin olmadığını belirtiyor. Bununla birlikte aşağıdaki şartların oluşması halinde uyarı ekranı bir daha kullanıcının karşısına çıkmayacak: Windows 10 yükseltme uygulamasının yeni sürümünün yüklü olması. Rahatsız etme seçeneğinin seçilmesi. Bilgisayarın Windows 10 ile uyumsuz olması. Daha önce bir Windows 10 sürümünün yüklenip silinmiş olması. Windows 10 yükseltme mesajlarının gizlenmiş olması. Windows 10 yükseltmesinin pasif hale getirilmiş olması.

Windows 10 işletim sisteminin ilk 1 yılı oldukça önemliydi zira ücretsiz yükseltme imkanının da etkisiyle yaklaşık 350 milyon cihaz sayısına ulaşıldı. Son bir ay kala Microsoft agresif bir hatırlatma stratejisiyle henüz yükseltmeye vakit bulamamış kullanıcıları yeni ekosisteme kazandırmayı planlıyor. 

 

http://bgr.com/2016/07/04/windows-10-upgrade-full-screen-prompt/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
JoeyBane 2 yıl en beğenilen
Suan win 10 pro kullaniyorum fakat win 8.1 pro'da daha stabil performans aliyordum. Bi hizli bi agir calismasindan, surekli disk birlestirme ile toparlamaktan bikmis durumdayim. Ilerde belki duzelir diye gecis yaptim. Firsatini bulunca ya 8.1'e geri donerim ya da redsnow mu ne yeni guncellemesini beklerim. Dipnot: Temiz kurulum yaptim.
Suan win 10 pro kullaniyorum fakat win 8.1 pro'da daha stabil performans aliyordum. Bi hizli bi agir calismasindan, surekli disk birlestirme ile toparlamaktan b...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abrenax 2 yıl
Windows 7 iyidir. Aynı ayarda başka işletim sistemi bir daha çıkmayacağı için yükseltme derdi de yok.
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
midd 2 yıl
fuujitsu
Microsoft bunu parayla satmıyor mu? Neden Win10 u ücretsiz veriyorlar? Ben hiçbir mantık göremiyorum bu işte.

Bunun çok basit bir cevabı var aslında; Microsoft aynı anda 7,8,8.1,10 işletim sistemlerinin hepsine kaynak ayırmak zorunda kalıyor. Tüm müşterileri yani bizler 10'a geçersek maaliyet düşecek, güncellemeler daha stabil olacak(kendi düşüncesi), daha online bir sistem olduğundan müdahaleye daha açık olacak.
Win 10 kullanıyorum neredeyse 1 yıldır. Gerçekten oldukça stabil çalışıyor. 7 tadını aldım hatta fazlasını. Herkese de tavsiye ederim.
Yine de bazı arkadaşlar sorunlardan bahsetmiş gördüğüm kadarıyla. Daha çok insider kaynaklı olduğunu düşünüyorum zira ben kurmadım. Risk alamadım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Robot Doktoru 2 yıl
win 10 kullanan kullanmayan ama geçebilecek olan herkeze tavsiyem sistem backup ı alın (örneğin todo backup) win 10 a yükseltin keyinizi öğrenin alın back up a geri dönün veya windows un eski sistemedön seçeneğini seçin (ben 1.yi tavsiye ederim)

Belki win 10.1 çıkar sağlam olur kendi veya yeni cihaz a temiz kurulumla sistem kurarsınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 2 yıl
Win 8 vardi direk yükselttim. Dunya tekeli dunyanin parasini kaldirmis,rakiplerini ezip gecmis firma hazir bir seyi beles yapmis hic affetmem gecerim. Iki yil sonra win7 den destegi cekicem der. Win10 a da 300 lira para ceker. Bu cakallara guven olmaz. Buldun mu belesi yapistircan.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 2 yıl mcrew
Microsoft Destek ömrü (MSL) ilkesi kapsamında, İş ve Uygulama Geliştirme ürünleri ile Tüketici, Donanım ve Multimedya ürünleri için en az 10 yıllık çevrimiçi kendi kendine yardım desteği sağlanmaktadır.

Windows 7 için bugünden itibaren 2020 yılına kadar Uzatılmış Destek kapsamında ek güncellemelere devam edilecektir. MSL kapsamında bu ürün için ana destek ise, planlandığı üzere sona ermiştir.



Microsoft'un açıklaması bu yönde. Yani diyorlar ki tırıvırı update veririz ama kritik bir şey beklemeyin. 2020 den sonra ise tırt.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 2 yıl
Geleneksel iDonanımHaber CEO toplantısına hoş geldiniz. Lütfen yorum bölgelerinde yerlerinizi alıp servis bekleyiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gs09gs09 2 yıl
Yeni sistem topladım dx12için mecbur win10 kurdum yoksa diğer sisteminde hala win7 yüklü ve memnunum hem stabil hem o tablet arayuzunu hiç sevmiyorum 8 ve 10 daki renkler, düzende hiç hoşuma gitmiyor pastel renkleri bırakıp parlak renk daha fazla transparan özellik arkada kalan resim veya temayı görebilmek gerekiyor sefaf olması benim için daha önemli win10 bana bunu veremiyor ozellestirmeyede pek fazla izin vermiyor hiç kullanmadım ama linux düşünür hale geldim açıkçası denemek lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savasserter 2 yıl
Geçen ağustosdan buyana iki bilgisayarımda win10 kullanıyorum. Birisi win7 diğeri win8.1 di. Yaklaşık 1 yıldır kullanıyorum ve kayda değer hiçbir yenilik görmedim, win10 benim için siyah tema yüklenmiş win7 gibi. Ne yüdüğü belirsiz bildirdim penceresi, bomboş mağaza, chrome ve firefox yanında esamesi okunmayan edge, dıdının dıdısı cortana... Bu mudur yeni efsane windows 10! Geç abicim geç bunları. Sen evime giren son windows sun. Bundan sonra pc tabanlı hiçbir şeye yatırım yapmam. Elimdeki cihazlar eskidi mi benim için işin bitmiştir. Tek eksiğimiz oyundu, onu da konsol ve steam boxla çözeceğiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 2 yıl
win7 devam.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 2 yıl
28 Temmuzda daha da saçmalayıp eski sürüm kullananları tehdit falan edecekler herhalde

Neyseki ben windows 10'a yayınlanır yayınlanmaz geçtim ve böyle saçmalıklarla uğraşmıyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C.CEMİL 2 yıl DarkHellKnightX
yakında uyarının altına şöyle bir şey ekleyebilirler


:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Riverside 2 yıl
Microsoft'un ısrarlarına dayanamayıp bende geçen hafta windows 10'a geçtim. Bir haftadır sonu gelmeyen sorunlarla uğraşıyorum. En yenisi ve en ilginci kafasına göre program siliyor. Radeon settings az önce durduk yere bilgisayardan uçup gitti, radeon settings için bu ikinci defa oluyor dur bakalım daha neler göreceğiz. Teşekkürler microsoft çok güzel yapmışsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senjido 2 yıl
disk sorunu hem 8.1 de hem de 10 da beni bezirdi. tanıdıgım sırf 3 kişide bu sorunu yaşadı. lanet bir şey. 7 ye döndüm. şimdilik rahatım. 0 problem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8780 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, windows 10 ve
4 etiket daha İşletim Sistemleri Yazılım Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl PSA Grubu, gerçek dünya yakıt tüketimi için simülatör oluşturdu 2 yıl Samsung Galaxy J2 2016 ve Smart Glow özelliği net bir şekilde karşımızda 2 yıl Merakla beklenen Pokemon Go'nun final sürümü yayınlandı 2 yıl Ünlülerin çıplak fotoğraflarını yayınlayan ikinci hacker da suçunu itiraf etti 2 yıl Night Shift özelliği diğer Apple cihazlarına da gelebilir 2 yıl Yeni bir Android zararlısı yılda 4 milyon dolar civarında gelir elde ediyor 2 yıl LG’den giriş seviyesine iki yeni X modeli daha 2 yıl Apple, Tidal servisi için 500 milyon dolar ödeyebilir 2 yıl Pasifik Okyanusu'nda radyasyon seviyesi sonunda normale dönüyor 2 yıl Tek hücreli canlılarla Pac-Man oynadılar (VİDEO) 2 yıl Gigabyte Z170-Gaming K3 anakart inceleme videosu 2 yıl Apple'dan Spotify'a cevap gecikmedi 2 yıl Juno'da bizleri neler bekliyor? İşte tarihi göreve dair her şey 2 yıl Çin’de 10000 adet sanal gerçeklik noktası kuruluyor 2 yıl Samsung, son iki yılın en iyi faaliyet karını elde etti 2 yıl Samsung'dan 5.5 inç ekranlı bütçe dostu model Galaxy Wide 2 yıl iOS'un popüler yüz değiştirme uygulaması nihayet Android'e geldi 2 yıl Park etme sorununu ortadan kaldıran otomobil tekerleği 2 yıl PGS projesi ile PC oyunları cebe giriyor 2 yıl GeForce Experience 3.0 ile bellek kullanımı azalıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Microsoft, büyük bir Windows 10 yükseltme teklifine başladı Sonraki Londra polisi motosikletli hırsızları kovalamak için drone kullanacak 2 yıl Snapdragon 820'li Galaxy S7 modelleri artık root edilebiliyor 2 yıl JUNO YÖRÜNGEDE!: İşte NASA'nın canlı yayını 2 yıl GeForce GTX 1060 hakkında yeni bilgiler ve analiz 2 yıl Asus ZenFone Zoom ve ZenFone Selfie için Android 6.0 güncellemesi başladı 2 yıl Bilim insanları, ışık kullanarak kanserli hücreleri öldürmeyi başardılar 2 yıl Uzaylı avlayacaklar: Çin dünyanın en büyük radyo teleskobunu tamamladı 2 yıl Teknolojinin yol ile imtihanı "Hangi navigasyonu kullanmalı" 2 yıl Arçelik, Pakistan’ın dev beyaz eşya üreticisini satın alıyor 2 yıl Juno'nun konumunu bu uygulamayla canlı takip edin 2 yıl Yeni bir sızıntıya göre Mi 5s 5.5 inçlik bir ekranla gelecek 2 yıl Yaşlı adam 3D yazıcı ile yeni çenesine kavuştu 2 yıl Facebook Messenger botlarının kullanımı yaygınlaşıyor 2 yıl Microsoft MVP programı Insider içerisine entegre oluyor 2 yıl Dünyanın en hızlı Mini ITX ekran kartı geliyor: GeForce GTX 1070 Mini ITX 2 yıl Zayıf LG G5 satışları, yeniden yapılanmayı gündeme getirdi 2 yıl Microsoft, LinkedIn için neden bu kadar fazla ödedi? 2 yıl Mahindra, Pininfarina imzalı Tesla rakibi elektrikli araç geliştirebilir 2 yıl Şimdi de Galaxy S7 Edge+ sesleri 2 yıl Buz Devri yeniden mobil platformlarda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim