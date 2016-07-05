Microsoft, büyük bir Windows 10 yükseltme teklifine başladı

Geçtiğimiz dönemde de Windows 10 için güncelleme önerileri konusunda eleştiriler alan Microsoft, hatta tazminat ödeme zorunda bile kalmıştı. Bununla birlikte firma, ilk yılın sonunda güncelleme teklifleri konusunda biraz daha agresifleşiyor.

Bilindiği üzere 29 Temmuz itibariyle artık Windows 10 işletim sistemine ücretsiz yükseltme imkanı son buluyor. Bu tarihten itibaren, Windows 7 veya 8 kullanıcıları yükseltme için ücret ödemek zorunda kalacak. Yaklaşık 25 gün kalmışken, Microsoft kullanıcılara bir kez daha hatırlatma yapma ihtiyacı hissetti.

Daha önce, sağ alt bildirim çubuğunda bir ikon ortaya çıkıyor ve kullanıcılar otomatik yükseltme için buradaki adımları takip ediyordu. Şimdi ise tam ekran olarak bir uyarı sayfası gelecek ve ücretsiz yükseltmenin 29 Temmuz itibariyle son bulacağını adeta kullanıcılara haykıracak.

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Kullanıcılar bu sayfada 3 kere yeniden hatırlatma veya uyarıya son verme seçeneğini seçebiliyor ancak ilk kez ekranı kaplamasından kurtulma şansı pek yok. Microsoft halen yükseltme yapmamış tüm Windows 7 ve 8/8.1 kullanıcılarına bu uyarının gelebileceğini belirtiyor.

Muhtemelen pek çok kullanıcıyı rahatsız edecek uyarı ekranı için Microsoft başka çaresinin olmadığını belirtiyor. Bununla birlikte aşağıdaki şartların oluşması halinde uyarı ekranı bir daha kullanıcının karşısına çıkmayacak: Windows 10 yükseltme uygulamasının yeni sürümünün yüklü olması. Rahatsız etme seçeneğinin seçilmesi. Bilgisayarın Windows 10 ile uyumsuz olması. Daha önce bir Windows 10 sürümünün yüklenip silinmiş olması. Windows 10 yükseltme mesajlarının gizlenmiş olması. Windows 10 yükseltmesinin pasif hale getirilmiş olması.

Windows 10 işletim sisteminin ilk 1 yılı oldukça önemliydi zira ücretsiz yükseltme imkanının da etkisiyle yaklaşık 350 milyon cihaz sayısına ulaşıldı. Son bir ay kala Microsoft agresif bir hatırlatma stratejisiyle henüz yükseltmeye vakit bulamamış kullanıcıları yeni ekosisteme kazandırmayı planlıyor.