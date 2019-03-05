DisplayMate, Galaxy S10'un ekranına şimdiye kadarki en yüksek puanı verdi

Teknoloji Editörü
Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un en iyi yaptığı şeylerden biri de hiç kuşku yok ki ekran teknolojisi diyebiliriz. Öyle ki şirketin geçtiğimiz ay sonunda piyasaya sürdüğü Galaxy S10 modelinin ekranı, DisplayMate tarafından şimdiye kadarki en yüksek puanı aldı.
A + kalite olarak derecelendirildi
DisplayMate, A + kalite olarak derecelendirdiği Samsung Galaxy S10'un ekranı, incelemelere göre renk doğruluğu ve yüksek görüntü kontrastı doğruluğu açısından çıtayı yukarıya taşımış durumda. Ayrıca cihazın şimdiye kadarki en yüksek ekran parlaklığına, renk gamına ve düşük ekran yansıma özelliğine sahip olduğu belirtilmiş.Başta da belirttiğimiz üzere Samsung ekran teknolojisi ile de tanınıyor ve DisplayMate tarafından yapılan incelemeye dayanarak, Galaxy S10'un şirketin ekran kalitesini korumayı başardığını ve hatta geliştirdiğini gösteriyor. Bununla birlikte, telefonu satın almanızın gerekip gerekmediğinin belirlenmesinde rol oynayan birçok başka faktör var, ancak ekranın her zaman aradığımız şey olduğu göz önüne alındığında, bu durumun tüketicilerin karar vermelerinde büyük bir etken olduğu söylenebilir.
http://www.displaymate.com/Galaxy_S10_ShootOut_1S.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Herşeyi geçtim de, bende gidip inceledim s10 ve s10+''yı. Inanın ben zerre fark göremedim. Sanırım dpi farkını görecek kadar lazer bir gözüm olmadığı için farkı anlayamadım. :)