DisplayMate, Galaxy S10'un ekranına şimdiye kadarki en yüksek puanı verdi

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un en iyi yaptığı şeylerden biri de hiç kuşku yok ki ekran teknolojisi diyebiliriz. Öyle ki şirketin geçtiğimiz ay sonunda piyasaya sürdüğü Galaxy S10 modelinin ekranı, DisplayMate tarafından şimdiye kadarki en yüksek puanı aldı.

A + kalite olarak derecelendirildi

DisplayMate, A + kalite olarak derecelendirdiği Samsung Galaxy S10'un ekranı, incelemelere göre renk doğruluğu ve yüksek görüntü kontrastı doğruluğu açısından çıtayı yukarıya taşımış durumda. Ayrıca cihazın şimdiye kadarki en yüksek ekran parlaklığına, renk gamına ve düşük ekran yansıma özelliğine sahip olduğu belirtilmiş.

http://www.displaymate.com/Galaxy_S10_ShootOut_1S.htm

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Başta da belirttiğimiz üzereekran teknolojisi ile de tanınıyor vetarafından yapılan incelemeye dayanarak, Galaxy S10'un şirketin ekran kalitesini korumayı başardığını ve hattagösteriyor. Bununla birlikte, telefonu satın almanızın gerekip gerekmediğinin belirlenmesindebirçok başka faktör var, ancak ekranın her zaman aradığımız şey olduğu göz önüne alındığında, bu durumun tüketicilerin karar vermelerinde büyük birsöylenebilir.