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DisplayMate, Galaxy S10'un ekranına şimdiye kadarki en yüksek puanı verdi

Samsung, geçtiğimiz ay merakla beklenen Galaxy S10 serisini tanıtmıştı. Şirketin en yeni amiral gemisi telefonunun ekranı, DisplayMate'in şimdiye kadar verdiği en yüksek puanı almayı başardı.
2 ay
6,1b
1
15
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un en iyi yaptığı şeylerden biri de hiç kuşku yok ki ekran teknolojisi diyebiliriz. Öyle ki şirketin geçtiğimiz ay sonunda piyasaya sürdüğü Galaxy S10 modelinin ekranı, DisplayMate tarafından şimdiye kadarki en yüksek puanı aldı.

A + kalite olarak derecelendirildi

DisplayMate, A + kalite olarak derecelendirdiği Samsung Galaxy S10'un ekranı, incelemelere göre renk doğruluğu ve yüksek görüntü kontrastı doğruluğu açısından çıtayı yukarıya taşımış durumda. Ayrıca cihazın şimdiye kadarki en yüksek ekran parlaklığına, renk gamına ve düşük ekran yansıma özelliğine sahip olduğu belirtilmiş.
Başta da belirttiğimiz üzere Samsung ekran teknolojisi ile de tanınıyor ve DisplayMate tarafından yapılan incelemeye dayanarak, Galaxy S10'un şirketin ekran kalitesini korumayı başardığını ve hatta geliştirdiğini gösteriyor. Bununla birlikte, telefonu satın almanızın gerekip gerekmediğinin belirlenmesinde rol oynayan birçok başka faktör var, ancak ekranın her zaman aradığımız şey olduğu göz önüne alındığında, bu durumun tüketicilerin karar vermelerinde büyük bir etken olduğu söylenebilir.

http://www.displaymate.com/Galaxy_S10_ShootOut_1S.htm Yorum Yaz
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Symbianist 2 ay foreveriphone
Erdi Özüağ sanırım iPhone XS ön incelemesinde belirtmişti bunu. Sebebi şu Apple ekranı üzerinde Samsung yazılımı olmadan boş olarak tedarik ediyor. Daha sonra bu boş ekrana kendi renk, kontrast ve görüntüleme teknolojilerini içeren algoritmalarının olduğu yazılımı entegre ediyor. Bu sebeple Sansung üretimi ekranlar iPhone’da Galaxy telefonlardan daha iyi sonuçlar veriyor.
Erdi Özüağ sanırım iPhone XS ön incelemesinde belirtmişti bunu. Sebebi şu Apple ekranı üzerinde Samsung yazılımı olmadan boş olarak tedarik ediyor. Daha sonra ...
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GT_55 2 ay en beğenilen
Adam displaymate'e karşı.

Herşeyi geçtim de, bende gidip inceledim s10 ve s10+''yı. Inanın ben zerre fark göremedim. Sanırım dpi farkını görecek kadar lazer bir gözüm olmadığı için farkı anlayamadım. :)
Adam displaymate'e karşı.Herşeyi geçtim de, bende gidip inceledim s10 ve s10+''yı. Inanın ben zerre fark göremedim. Sanırım dpi farkını görecek k...
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scorpion20 2 ay
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bjkyener 2 ay
Samsung S10
Batarya ölü (LG G7 nin batarya ömrüyle aynı)
Ses LG G7 den kötü
Çerçeve bakalit
telefonun 1-2 ayda 1500 - 2000 tl çok rahat düşer
note 9 bu telefondan daha iyi
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Lithaunans 2 ay
epey.com/...
aralarında 400mah + genel olarak işlemci verimliliği ve yapay zeka faktörü (s10 lehine), dinamik amoled farkı var bence g7 ile batarya performansının aynı olduğunu söylemek fazla iddialı bir cümle arada ciddi bir s10 bariz üstünlüğü olacaktır hatta note 9 ile eşit performans verir s10 bataryası.Ses konusunda lg zaten lider ama ses faktörünün piyasaya etkisini zaten htc/sony ikilisi ile gördük.
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ahmethi 2 ay
ikonlar çok kötüüüü :(
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koyunsavar 2 ay
konuyu yine ipon fanboylari basti
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smart1978 2 ay koyunsavar
Dikkatli oku . Huawei P20 Pro fanboyu da var senin tabirinle mantiginla

.
Sig ele alma ... Sap ile samani ayir ...
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GT_55 2 ay en beğenilen
Adam displaymate'e karşı.

Herşeyi geçtim de, bende gidip inceledim s10 ve s10+''yı. Inanın ben zerre fark göremedim. Sanırım dpi farkını görecek kadar lazer bir gözüm olmadığı için farkı anlayamadım. :)
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DH Misafiri 2 ay
Yalnış anlamışsınız haberi. S10'daki ekran en iyi iPhone XS'deki değil.
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smart1978 2 ay
Ekrani 10 bit degil. Sadece HDR10+ sertifikali yani oynatmayi destekler. Tipki 4K kamera kayitlarinizi 4K olmayan ekranli telefonunuzda izlemek nasil ki ekrani 4K yapmiyor S10 daki de oyle ...
Ayrica NEDEN S10 incelenmis niye S10 Plus incelenmemis.
Sebebi basit kalitesi daha dusuk te ondan ... Sirf teknik ozelliklerine bakilarak bile tek bir kistastan bile bu yargiya varilabilir : Ekran DPI degeri S10 Plus ta daha da dusuktur .
Sahsi incelemelerim kiyaslamalarima gore S10 Plus ekrani ile S10 renk kalitesinde de farkliliklari bariz vardir ayrica Note9 aylarin eskimiz ekranli telefonumla S10 Plus u yan yana koydum arada kalite farki yok gibi ...
Ekrani donanimsal olarak 8 bit renk derinligine sahiptir yani 10 bit lik 1 milyar kusur renk destegi de yoktur....
Yine bilindik Pentile ekranli ki bunu bilmeyen yoktur yillardir Samsung pentile takiliyor enerji verimliligi ve ekran yanigi daha az olmasi ile ( gerci yine pentile ekranlarda da yaniklar olusmaktadir ... )
Iphone un OLED ekranlari ile kiyaslama yapilmis Apple ve sonrasi Huawei ortam renk tonunda gore ekranin renk tonunu uyarlamaktadir otomatik olarak. Apple buna True Tone diyor ekranla alakali bir sensordur aynisi Huawei P20 Pro da gormustuk.
Keske Samsung bu ozelligi de ekleseydi ...
Kisacasi ekrani kendisine gore eski amirallere gore biraz kalite artisi var ama kayda deger ciddi bir farklilik ustunluk te yoktur ...
Ek olarak ekraninda banding, black crush black smear gradiend banding gibi tuhafliklar da olacak mi ? Dinamik AMOLED ile bir hile ile ortme mi olacak gorecegiz . Bu konuda Anandtech.com un kapsamli incelemesini bekliyorum sadece S10 icin degil ozellikle S10 Plus icin ...
Temkinli olun derim ozellikle ellerinde S9 Plus Note9 olanlara ...
S9 Plus tan bir ornek aslinda bolca yuzlerce sayfada vardir ...
forum.xda-developers.com/...
Ekleme S9 Plus ekrani hakkinda benzer bir inceleme de S10 ve S10 Plus icin bekliyoruz degil mi :
anandtech.com/...
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Symbianist 2 ay smart1978
10-bit destekli telefon var mı? Nokia 9 ve Sony Xperia 1’de olabilir mi? Nokia 9 hem ön hem arka kamerasıyla HDR destekli videolar çekebiliyor.
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foreveriphone 2 ay
Zaten her sene aynı muhabbet oluyor şaşırmadık.Ama Apple daha kaliteli bir ekran sunuyor ve ekran yanığı sorunu neredeyse hiç görülmüyor iphonelarda.
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Symbianist 2 ay foreveriphone
Erdi Özüağ sanırım iPhone XS ön incelemesinde belirtmişti bunu. Sebebi şu Apple ekranı üzerinde Samsung yazılımı olmadan boş olarak tedarik ediyor. Daha sonra bu boş ekrana kendi renk, kontrast ve görüntüleme teknolojilerini içeren algoritmalarının olduğu yazılımı entegre ediyor. Bu sebeple Sansung üretimi ekranlar iPhone’da Galaxy telefonlardan daha iyi sonuçlar veriyor.
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cumur 2 ay foreveriphone
ekran yanığı olmaz tabi o kadar titrerse, size göre hep apple yapıyor zaten, yersen
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