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Microsoft da hacker saldırısına uğradığını duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft da hacker saldırısına uğradığını duyurdu

Son günlerde özellikle ABD kaynaklı Apple, Facebook, Twitter gibi platformların ve firma çalışanlarının hacker saldırısına uğradığını duymaya başladık. 

Twitter hacker saldırısı nedeniyle 250 000 hesap bilgisinin açığa çıktığını duyururken, Apple ve Facebook çalışanlarının bilgisayarlarına da web siteleri üzerinden zararlı yazılım bulaştırılmıştı. 

Bu kez diğer bir dev firma Microsoft da kısmi olarak hacker saldırısına uğradığını duyurdu. Saldırı kısa bir süre önce gerçekleşmişken, firma ilk incelemeler sonrasında olayı kamuoyu ile paylaştı. 

Saldırı firmanın Mac yazılım faaliyetleri bölümün de dahil az sayıda bilgisayara karşı yapıldı. Bu cihazlara zararlı yazılım bulaştırılırken, firma tarafından hiçbir müşteri bilgisinin etkilenmediği ve soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor. 

Yaşanan bu son saldırılar dikkatleri bir kez daha güvenlik konusuna çekti. ABD başkanı Barack Obama, kritik öneme sahip altyapıların siber saldırılara karşı daha iyi korunmasını gerektiren bir talimat yayınladı. Bazı kaynaklar saldırıların Çin'deki bir askeri birliğe ait özel bir siber merkezden yapıldığını iddia ediyor. Hatta ABD Kongresi'nde Çin'e karşı bir ambargo uygulanması gündeme gelmişti. Çin ise saldırıların ABD kaynaklı olduğunu savunuyor. 

http://www.reuters.com/article/2013/02/22/us-microsoft-hack-idUSBRE91L19A20130222 Yorum Yaz
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-Sniper- 6 yıl
Hacklenemeyecek sistem yoktur, insan zekasının açamayacağı kapı yoktur...
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multiTYRT 6 yıl
Ne Rusyası, Ne çini, Ne amerikası

Hepsi THT

ahanda buraya yazıyorum
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Be All My Sins Remembered 6 yıl -Sniper-
-Sniper-
Hacklenemeyecek sistem yoktur, insan zekasının açamayacağı kapı yoktur...

Adı üzerinde yapay zeka
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DH Misafiri 6 yıl
Microsoft patronu Türkiye'ye gelmiş ama bunla ilgili haberiniz yok
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V4LKyR 6 yıl
Saldırı falan diyip geçiyoruz ama, aslında çok teknik ve yüksek seviyede şeyler bunlar. Öyle her önüne gelen koca Microsoft'a saldıramaz beyler. Kimbilir ne teknikler ne taktikler kullanılmıştır.
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-mehmet- 6 yıl
ülkeden bağımsız bir hacker gurubu olamaz mı ? farklı kökenlerden yetişmiş ve bir amaç için birleşmiş bir gurup ?
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Hüsnü008 6 yıl
sonuç: saldırı iki ülkeden de değil, muhtemelen rusya kaynaklıdır
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Amedra 6 yıl
Herkes suçu birbirine atar durur artık.
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