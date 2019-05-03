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Microsoft gelecek ay Windows 8.1 için MSN uygulamalarını sonlandıracak

Yazılım devi Microsoft, Windows'un önceki sürümlerini kullananlar için önemli kararlar alıyor. Gelen haberlere göre şirket, Windows 8.1'deki MSN uygulamaları sonlandırılacak.
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İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft, Windows 8.1 işletim sistemi için gelecek ay MSN uygulamalarını emekli edeceğini duyurdu. Buna paralel olarak işletim sisteminin bu versiyonu için, MSN News ve Weather uygulamaları, 3 Haziran'dan itibaren çalışmayı durduracak ve indirme bağlantıları da kaldırılacak.

Asıl değişiklik 2023 yılında yaşanacak

Alman DrWindows sitesinde de belirtildiği üzere, Microsoft bu yaz Windows 8.0 için Microsoft Mağazası'nda radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Bunun en önemli nedeni ise kullanıcıların Windows 10 işletim sistemine geçmelerini sağlamak. Windows 10'da, MSN News uygulaması tamamen yenilenen bir uygulama olan Microsoft News ile değiştirilirken, Weather uygulaması da gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor.
Microsoft'a göre, Windows 8.1 uygulamaları için bir sonraki önemli dönüm noktası Temmuz 2023'te gerçekleşecek. Bu konuda yapılan açıklama ise şu şekilde: "1 Temmuz 2023 tarihinde Microsoft, uygulama güncellemelerini Windows 8.1 aygıtlarına dağıtmayı durduracak. Tüm uygulamalarda (Windows 8.1 paketlerinde olanlar dahil) güncellemeleri yayınlamaya devam edebilirsiniz. Ancak bu güncellemeler sadece Windows 10 cihazlara sunulacak."

https://www.drwindows.de/news/msn-apps-fuer-windows-8-1-werden-zum-3-juni-abgeschaltet Yorum Yaz
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alemburda34 3 hf. en beğenilen
Ssd siz windows 7 üzeri sizi küfürbaz eder.
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RickCooL 2 hf.
Windows’un rakiplerine göre artısı birçok uygulamayı destekliyor olması ve bu artısı onu hala vazgeçilmez yapacaktır.
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lost 3 hf.
Microsoft bu yaz Windows 8.0 için Microsoft Mağazası'nda radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Bunun en önemli nedeni ise kullanıcıların Windows 10 işletim sistemine geçmelerini sağlamak.

Sadece win 8 sistemini etkileyecek virüslere hazır olun diyor...
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djcool 3 hf.
Windows 10 kullanırken de mağaza uygulaması olmayan ltsb-ltsc versiyonlarını kullanıyordum, 2023'e kadar 8.1'e devam. Hatta güncellemeyi de kesin sıkıntı yok.
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Eeltorm 3 hf.
Sıkıntı çekenler internette küçük bir araştırmayla W10 güncelleştirmeleri nasıl kapatılır öğrenebilirsiniz.
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SEO-Uzmanı 3 hf.
bakma sen iyi oluyor iyi !
dünya çapında linux a geçiş sayılarında patlamalar yaşanıyor !
-0- dan linux a güzel bir başlangıç istiyorum diyenlere
tinycorelinux.net/... ı öneririm saf kat performans veriyor.
ama her şey olsun ben windows gibi kullanmak istiyorum diyenler zaten ubuntu kullanıyor.
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alemburda34 3 hf. en beğenilen
Ssd siz windows 7 üzeri sizi küfürbaz eder.
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SilverNitrate 3 hf.
Sanırım ciddi ciddi başka sistemlere yönelmenin zamanı geldi.
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intel7mix 3 hf.
Windows 10 geçtik tek sorun güncelleme olayı internet hızım zaten düşük iyice kitliyorlar.
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huzzeyin 3 hf.
Bir geçen pişman bir de geçen.
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