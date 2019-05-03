Microsoft gelecek ay Windows 8.1 için MSN uygulamalarını sonlandıracak

Microsoft, Windows 8.1 işletim sistemi için gelecek ay MSN uygulamalarını emekli edeceğini duyurdu. Buna paralel olarak işletim sisteminin bu versiyonu için, MSN News ve Weather uygulamaları, 3 Haziran'dan itibaren çalışmayı durduracak ve indirme bağlantıları da kaldırılacak.

Asıl değişiklik 2023 yılında yaşanacak

Alman DrWindows sitesinde de belirtildiği üzere, Microsoft bu yaz Windows 8.0 için Microsoft Mağazası'nda radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Bunun en önemli nedeni ise kullanıcıların Windows 10 işletim sistemine geçmelerini sağlamak. Windows 10'da, MSN News uygulaması tamamen yenilenen bir uygulama olan Microsoft News ile değiştirilirken, Weather uygulaması da gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor.

https://www.drwindows.de/news/msn-apps-fuer-windows-8-1-werden-zum-3-juni-abgeschaltet

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Microsoft'a göre,için bir sonraki önemli dönüm noktası Temmuz 2023'te gerçekleşecek. Bu konuda yapılanise şu şekilde: "1 Temmuz 2023 tarihinde Microsoft, uygulama güncellemelerini Windows 8.1 aygıtlarına dağıtmayı durduracak. Tüm uygulamalarda (Windows 8.1 paketlerinde olanlar dahil) güncellemeleri yayınlamaya devam edebilirsiniz. Ancak bu güncellemeler sadece Windows 10 cihazlara sunulacak."