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Microsoft Imagine Cup finalistlerine Mango telefonlar hediye edecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Imagine Cup her yıl Microsoft sponsorluğunda düzenlenen ve her ülkeden gençlerin küresel sorunlara teknolojik projelerle çözümler bulmaya çalıştığı bir inovasyon yarışması. Yarışmaya 2010 yılında 100 ülkeden 325 000 yarışmacı katılmış ve 400 finalist Varşova-Polonya’daki finallere gitmişti. 

Bu yıl ki Imagine Cup finalleri Microsoft açısından da önem arz ediyor. Yarışmanın Twitter hesabından yayınlanan mesaja göre Temmuz ayında ABD’de yapılacak finallere katılan finalistlere Microsoft tarafından Eylül ayında Windows Phone 7.5 Mango yüklü birer akıllı telefon hediye edilecek. 

Windows Phone 7 işletim sistemine 500’den fazla yenilik getiren ve Windows Phone 7.5 olarak adlandırılan Mango güncellemesi ilk olarak Nokia Windows telefonlarında kullanılacak ve sonbahar aylarında yayınlanacak. 
Yarışma için hediye edilecek modeller bu bakımdan kafalarda soru işaretleri uyandırıyor. Mango güncellemesini ilk alacak model Nokia olacağı için finalistlere birer Nokia Windows Phone modeli verilmesi olasılığı doğuyor. Ancak bu Eylül ayında Nokia modellerinin satışa hazır olacağı anlamına geliyor.

Finalist gençlerin tamamının geliştirici olduğu düşünüldüğünde Microsoft’un Windows Phone 7.5 yüklü prototip modelleri hediye edeceği ihtimali de ortaya çıkıyor. Böyle bir modelin de pek hediye sayılmayacağı ortada. Ek olarak yeni bir Nokia modeli hediye etmek gençlerin gönlünde taht kurmaya yetebilir.

Hediye cihazların ne olacağı konusunda net bir bilgi yok. Bu yıl ki Imagine Cup turnuvası görünüşe göre her zamankinden daha fazla ilgiyle takip edilecek. 

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