Microsoft mali yıl 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı, daha küçük boyutlu tabletler yolda





Microsoft, bu yılın ilk çeyreğine denk gelen mali yıl 3. çeyrek raporlarını kamuoyu ile paylaşırken, küçük ekranlı Windows tablet iddialarına da açıklık getirdi.





Firma önceki mali çeyreğe oranla düşüş göstererek, 20.49 milyar dolar gelir, 6.06 milyar dolar kar elde etti. Önceki çeyrek gelir 21.5 milyar dolar, kar ise 6.38 milyar dolardı. Geçen yıl aynı dönemde ise gelir 17.41 milyar dolar, kar 6.37 milyar dolar olmuştu.





Bununla birlikte Windows bölümü 5.7 milyar dolar ile artış yakalarken, Eğlence ve Cihazlar, Çevrimiçi Servisler ve Kurumsal bölüm de bu çeyrekte artış gösterdi. Microsoft, Windows 8 yükseltme kampanyaları nedeniyle 1.09 milyar dolar harcadı.





Microsoft'un emekliye ayrılacak mali şefi Peter Klein, mali yıl duyurusunda Windows 8 tabletlerle ilgili bazı açıklamalar yaptı.





Klein; Microsoft'un daha küçük ve daha ucuz tabletler için çalışmalarını devam ettirdiğini ve önümüzdeki aylarda ilk modellerin pazara sunulacağını ifade etti.





Böylece uzun zamandır gündemde olan 7 inçlik Windows tablet iddiaları da doğrulanmış oldu. Windows 8 için yıl sonuna doğru gelmesi beklenen Windows 8.1 güncellemesi ile birlikte 10.1 ve üzeri olan ekran boyutu sınırının 7 ve 8 inçe kadar çekileceği farklı kaynaklardan ifade edilmekteydi.

Tablet pazarında 7-8 inçlik segment, tüketici talebi nedeniyle başarılı satışlar yapıyor ve Apple da dahil olmak üzere pek çok mobil cihaz üreticisi bu segmente yatırım yapmaya başladı. Çinli firmaların yoğun olduğu bu segmentte uygun fiyatlı ürünler sunmak rekabetin temel unsurunu oluşturuyor.





Windows 8.1 güncellemesinin yıl sonuna doğru yayınlanması beklendiği için 7 veya 8 inçlik Windows tabletler de muhtemelen aynı dönemde pazarda olacaktır.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-confirms-OEMs-working-on-smaller-tablets-to-be-available-in-coming-months_id42085