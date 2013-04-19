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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft mali yıl 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı, daha küçük boyutlu tabletler yolda

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft mali yıl 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı, daha küçük boyutlu tabletler yolda

Microsoft, bu yılın ilk çeyreğine denk gelen mali yıl 3. çeyrek raporlarını kamuoyu ile paylaşırken, küçük ekranlı Windows tablet iddialarına da açıklık getirdi.

Firma önceki mali çeyreğe oranla düşüş göstererek, 20.49 milyar dolar gelir, 6.06 milyar dolar kar elde etti. Önceki çeyrek gelir 21.5 milyar dolar, kar ise 6.38 milyar dolardı. Geçen yıl aynı dönemde ise gelir 17.41 milyar dolar, kar 6.37 milyar dolar olmuştu.

Bununla birlikte Windows bölümü 5.7 milyar dolar ile artış yakalarken, Eğlence ve Cihazlar, Çevrimiçi Servisler ve Kurumsal bölüm de bu çeyrekte artış gösterdi. Microsoft, Windows 8 yükseltme kampanyaları nedeniyle 1.09 milyar dolar harcadı.

Microsoft'un emekliye ayrılacak mali şefi Peter Klein, mali yıl duyurusunda Windows 8 tabletlerle ilgili bazı açıklamalar yaptı.

Klein; Microsoft'un daha küçük ve daha ucuz tabletler için çalışmalarını devam ettirdiğini ve önümüzdeki aylarda ilk modellerin pazara sunulacağını ifade etti.

Böylece uzun zamandır gündemde olan 7 inçlik Windows tablet iddiaları da doğrulanmış oldu. Windows 8 için yıl sonuna doğru gelmesi beklenen Windows 8.1 güncellemesi ile birlikte 10.1 ve üzeri olan ekran boyutu sınırının 7 ve 8 inçe kadar çekileceği farklı kaynaklardan ifade edilmekteydi.
Tablet pazarında 7-8 inçlik segment, tüketici talebi nedeniyle başarılı satışlar yapıyor ve Apple da dahil olmak üzere pek çok mobil cihaz üreticisi bu segmente yatırım yapmaya başladı. Çinli firmaların yoğun olduğu bu segmentte uygun fiyatlı ürünler sunmak rekabetin temel unsurunu oluşturuyor.

Windows 8.1 güncellemesinin yıl sonuna doğru yayınlanması beklendiği için 7 veya 8 inçlik Windows tabletler de muhtemelen aynı dönemde pazarda olacaktır.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-confirms-OEMs-working-on-smaller-tablets-to-be-available-in-coming-months_id42085 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mutercim 6 yıl
cagataykoroglu
Allah belasını versin o 79 liralık yükseltmelerin. ilk kurulumda formatlı pc ye kuruldu. ikinci kurulumda bu bir yükseltme sürümüdür uyarısı verdi. Alırken özellikle MS a danışmıştım. Bir daha benden MS a 1 kuruş çıkmaz.

Internette biraz araştırırsanız çözümü bulursunuz: forum.donanimhaber.com/...
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khaos 6 yıl
Win 8 rt ile 7-8" pazarındada başarılı olacağını zannetmiyorum çok geniş bir fiyat/markaya sahip rakipleri var.klasik win 8 ile belki bir şansı olabilir
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aydemir__black 6 yıl
cagataykoroglu
Allah belasını versin o 79 liralık yükseltmelerin. ilk kurulumda formatlı pc ye kuruldu. ikinci kurulumda bu bir yükseltme sürümüdür uyarısı verdi. Alırken özellikle MS a danışmıştım. Bir daha benden MS a 1 kuruş çıkmaz.

Bir yükseltme anahtarı ile bir bilgisayar yükseltiline biliniyor. Microsoft danışma hattı ya hatlı bilgi vermiştir yada yanlış anlamışasınızdır. Geçmiş olsun.
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ti7800 6 yıl
cagataykoroglu
Allah belasını versin o 79 liralık yükseltmelerin. ilk kurulumda formatlı pc ye kuruldu. ikinci kurulumda bu bir yükseltme sürümüdür uyarısı verdi. Alırken özellikle MS a danışmıştım. Bir daha benden MS a 1 kuruş çıkmaz.

Kurduktan sonra satın aldığın Microsoft hesabını yazıp default kullanıcı yaparsan o sorun oluşmaz. Windows 8 kullanıcılarına tavsiyem bir MS hesabı alıp onunla ilişkilendirin yoksa sorun çıkarıyor ve lisansı kabul etmiyor.
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BurayaNeYazıyoruz 6 yıl
Fiyata ayar çekmeden ağzında kuş tutsa bir şeye yaramaz
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Yaratık00 6 yıl
Biri daha küçük tablet yapar diğeri daha büyük telefon yapar
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filteke 6 yıl
hay senin ana sayfadayki canon reklamına
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cagataykoroglu 6 yıl
Allah belasını versin o 79 liralık yükseltmelerin. ilk kurulumda formatlı pc ye kuruldu. ikinci kurulumda bu bir yükseltme sürümüdür uyarısı verdi. Alırken özellikle MS a danışmıştım. Bir daha benden MS a 1 kuruş çıkmaz.
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