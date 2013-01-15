Microsoft, ortama göre akıllı telefonun kendisini sessiz moduna alacağı bir teknoloji üzerinde çalışıyor

Haber Editörü
Windows Phone mobil işletim sistemini geçen yılın sonlarında tazeleyen ve akıllı telefon pazarında payını artırmayı amaçlayan Microsoft, yazılım tarafındaki geliştirmelerle ürünlerinin sunduğu tecrübeyi artırmaya çalışıyor.
Firmanın yeni patentini aldığı bir teknoloji, akıllı telefonların ortamı inceleyerek, otomatik olarak sessiz moduna geçebileceği bir yöntem sunuyor.
Farkedilmeyen Mod olarak adlandırılan teknoloji, özellikle sinema, ibadet yerleri gibi sessizlik gerektiren ortamlarda kullanıcının profil değiştirmek için ekstra bir hamle yapmasına gerek bırakmıyor. Teknoloji inceleme işlemini ise akıllı telefonun görsel ve ses seviyelerini kullanarak yerine getiriyor.
Örneğin bir sinemaya gittiğinizde teknoloji GPS bilgisi ile nerede olduğunuzu tespit ettikten sonra, kamera lensi ile karanlığı algılıyor ve direk özel bir sessiz moduna geçiyor. Bu modda sadece ses değil ekran parlaklığı da kısılıyor ve gelen arama ve mesaj bildirimleri ekranın bir köşesinde küçük bir simge olarak kalıyor.
Sunduğu kolaylık ve yenilik açısından teknoloji son derece ilgi çekici ancak kısa vadede Windows Phone cihazlarında yer alması biraz zor görünüyor.
http://www.intomobile.com/2013/01/14/microsoft-patents-way-your-phone-silence-itself/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şu mesaja niye eksi verirler boş insanlar. Sırf eksi vermek amaçlı eksi veriyorlar. Düşünce yok ki, fikir yok ki...
Adam doğru yazmış işte daha ne. Her gittiğiniz yerde GPS ten nerede olduğuna bakacaksa, her yerde kamerayı açıp açıp "Karanlık mı" diye bakacaksa
tabi ki cihazın pil ömrünü uzatmayacak, kısaltacaktır.
Şu eksi veren arkadaşlar GPS ile kameranın hiç güç tüketmeden "İMAN GÜCÜYLE" çalıştığını falan mı düşünüyorlar acaba çok merak ediyorum...
zaten telefon elimizden düşmüyor istediğimiz zaman sessize alabiliriz. bunun için sürekli GPS açık gezmek mantıksız zaten GPS bataryayı sömürüyor
gerekliliği tartışılır ancak gps bataryayı sömürüyor kısmı yanlış...sadece tümleşik gps kullanıldığı sürece çok fazla pil tüketmiyor.