Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, ortama göre akıllı telefonun kendisini sessiz moduna alacağı bir teknoloji üzerinde çalışıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
410
1
9
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Windows Phone mobil işletim sistemini geçen yılın sonlarında tazeleyen ve akıllı telefon pazarında payını artırmayı amaçlayan Microsoft, yazılım tarafındaki geliştirmelerle ürünlerinin sunduğu tecrübeyi artırmaya çalışıyor.

Firmanın yeni patentini aldığı bir teknoloji, akıllı telefonların ortamı inceleyerek, otomatik olarak sessiz moduna geçebileceği bir yöntem sunuyor. 

Farkedilmeyen Mod olarak adlandırılan teknoloji, özellikle sinema, ibadet yerleri gibi sessizlik gerektiren ortamlarda kullanıcının profil değiştirmek için ekstra bir hamle yapmasına gerek bırakmıyor. Teknoloji inceleme işlemini ise akıllı telefonun görsel ve ses seviyelerini kullanarak yerine getiriyor.

Örneğin bir sinemaya gittiğinizde teknoloji GPS bilgisi ile nerede olduğunuzu tespit ettikten sonra, kamera lensi ile karanlığı algılıyor ve direk özel bir sessiz moduna geçiyor. Bu modda sadece ses değil ekran parlaklığı da kısılıyor ve gelen arama ve mesaj bildirimleri ekranın bir köşesinde küçük bir simge olarak kalıyor.

Sunduğu kolaylık ve yenilik açısından teknoloji son derece ilgi çekici ancak kısa vadede Windows Phone cihazlarında yer alması biraz zor görünüyor.

http://www.intomobile.com/2013/01/14/microsoft-patents-way-your-phone-silence-itself/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 yıl
med_cezir91
Pil durumu üzerinde olumsuz etki yapacağı aşikar.

Şu mesaja niye eksi verirler boş insanlar. Sırf eksi vermek amaçlı eksi veriyorlar. Düşünce yok ki, fikir yok ki...
Adam doğru yazmış işte daha ne. Her gittiğiniz yerde GPS ten nerede olduğuna bakacaksa, her yerde kamerayı açıp açıp "Karanlık mı" diye bakacaksa
tabi ki cihazın pil ömrünü uzatmayacak, kısaltacaktır.
Şu eksi veren arkadaşlar GPS ile kameranın hiç güç tüketmeden "İMAN GÜCÜYLE" çalıştığını falan mı düşünüyorlar acaba çok merak ediyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foz54 6 yıl
tek kelimeyle gereksiz.
zaten telefon elimizden düşmüyor istediğimiz zaman sessize alabiliriz. bunun için sürekli GPS açık gezmek mantıksız zaten GPS bataryayı sömürüyor
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl foz54
foz54

tek kelimeyle gereksiz.

zaten telefon elimizden düşmüyor istediğimiz zaman sessize alabiliriz. bunun için sürekli GPS açık gezmek mantıksız zaten GPS bataryayı sömürüyor

gerekliliği tartışılır ancak gps bataryayı sömürüyor kısmı yanlış...sadece tümleşik gps kullanıldığı sürece çok fazla pil tüketmiyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
Mevcut konumlandirma ve gps teknolojisiyle verimli calismasi cok zor. Sinemanin ustkatinda kafetaryadaysam ve telefon cebimde karanliktaysa farki nasil ayirtedecek. Duruma gore bu ozelligi ben acio kapiyacaksam otomatik olmasinin anlami ne. Ancak daha hassas kapali alan konumlandirma IPS sistemleri yayvinlastiginda bir ise yarayabilir. IPS konusunda en ciddi yatirimidagoogle yapiyor. Wifi sinyallerinde konumlandirma uzerine calisiyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
Mevcut konumlandirma ve gps teknolojisiyle verimli calismasi cok zor. Sinemanin ustkatinda kafetaryadaysam ve telefon cebimde karanliktaysa farki nasil ayirtedecek. Duruma gore bu ozelligi ben acio kapiyacaksam otomatik olmasinin anlami ne. Ancak daha hassas kapali alan konumlandirma IPS sistemleri yayvinlastiginda bir ise yarayabilir. IPS konusunda en ciddi yatirimidagoogle yapiyor. Wifi sinyallerinde konumlandirma uzerine calisiyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 6 yıl
Çok iyi düşünmüşsünüz de şu bataryalara ya el atın ya da enerji verimliliğine önem verin. Olmuyor böyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onsos1100 6 yıl
zaten windows phone 8 de hem gps bilgisi alıyor internet olduğu sürece.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
med_cezir91 6 yıl
Pil durumu üzerinde olumsuz etki yapacağı aşikar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nvidia Tegra 4, yeni el konsolu Shield ve süper mobil işlemcilere ait her şey Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim