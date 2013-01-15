Microsoft, ortama göre akıllı telefonun kendisini sessiz moduna alacağı bir teknoloji üzerinde çalışıyor





Windows Phone mobil işletim sistemini geçen yılın sonlarında tazeleyen ve akıllı telefon pazarında payını artırmayı amaçlayan Microsoft, yazılım tarafındaki geliştirmelerle ürünlerinin sunduğu tecrübeyi artırmaya çalışıyor.





Firmanın yeni patentini aldığı bir teknoloji, akıllı telefonların ortamı inceleyerek, otomatik olarak sessiz moduna geçebileceği bir yöntem sunuyor.





Farkedilmeyen Mod olarak adlandırılan teknoloji, özellikle sinema, ibadet yerleri gibi sessizlik gerektiren ortamlarda kullanıcının profil değiştirmek için ekstra bir hamle yapmasına gerek bırakmıyor. Teknoloji inceleme işlemini ise akıllı telefonun görsel ve ses seviyelerini kullanarak yerine getiriyor.





Örneğin bir sinemaya gittiğinizde teknoloji GPS bilgisi ile nerede olduğunuzu tespit ettikten sonra, kamera lensi ile karanlığı algılıyor ve direk özel bir sessiz moduna geçiyor. Bu modda sadece ses değil ekran parlaklığı da kısılıyor ve gelen arama ve mesaj bildirimleri ekranın bir köşesinde küçük bir simge olarak kalıyor.





Sunduğu kolaylık ve yenilik açısından teknoloji son derece ilgi çekici ancak kısa vadede Windows Phone cihazlarında yer alması biraz zor görünüyor.

http://www.intomobile.com/2013/01/14/microsoft-patents-way-your-phone-silence-itself/