Apple Fotoğraflar'a gelecek yapay zeka özelliği ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Apple'ın web sitesinde Let Loose etkinliği için hazırladığı yeni logo aslında etkileşimli. Parmak hareketiyle veya fareyle logonun bir kısmını veya tamamını silebiliyorsunuz, sildikçe logo yenileniyor. Bunun başlangıçta Apple Pencil'a işaret ettiğine inanılsa da, Apple’ın Fotoğraflar uygulamasına getirmeyi planladığı gelişmiş düzenleme özelliğinin de bir işareti olabilir.

iOS 18 ile Apple uygulamaları yenileniyor 1 hf. önce eklendi

Apple Fotoğraflar istenmeyen nesneleri silmeyi kolaylaştıracak

macOS 15 yayın öncesi sürümünde Fotoğraflar uygulamasında mevcut filtreler, ayarlamalar, kırpma seçeneklerinin yanında “Clean up” olarak adlandırılan yeni bir özelliğe rastlandı. Bu özellik, Apple rötuş aracının yerini alacak gibi görünüyor. Ancak temizleme özelliği rötuş aracının aksine gelişmiş düzenleme yetenekleriyle birlikte fotoğraftaki daha büyük objeleri yok etme seçeneği sunacak.

Temizleme aracıyla kullanıcılar, fırça aracını kullanarak fotoğrafın bir alanını seçebilecek ve fotoğraftan istenmeyen nesneleri çıkarabilecek. Daha küçük ya da daha büyük objelerin kaldırılmasını kolaylaştırmak adına fırça boyutu ayarlanabilir olacak.

Apple’ın Fotoğraflar uygulamasında istenmeyen objeleri yok etmeyi kolaylaştıracak yeni özelliğin iOS 18 güncellemesiyle mi tanıtılacağı yoksa yeni iPad modellerini pazarlamanın bir yolu olarak mı kullanılacağı belirsiz.

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