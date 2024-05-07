Apple Fotoğraflar'a gelecek yapay zeka özelliği ortaya çıktı

Apple Fotoğraflar istenmeyen nesneleri silmeyi kolaylaştıracak
macOS 15 yayın öncesi sürümünde Fotoğraflar uygulamasında mevcut filtreler, ayarlamalar, kırpma seçeneklerinin yanında “Clean up” olarak adlandırılan yeni bir özelliğe rastlandı. Bu özellik, Apple rötuş aracının yerini alacak gibi görünüyor. Ancak temizleme özelliği rötuş aracının aksine gelişmiş düzenleme yetenekleriyle birlikte fotoğraftaki daha büyük objeleri yok etme seçeneği sunacak.
Temizleme aracıyla kullanıcılar, fırça aracını kullanarak fotoğrafın bir alanını seçebilecek ve fotoğraftan istenmeyen nesneleri çıkarabilecek. Daha küçük ya da daha büyük objelerin kaldırılmasını kolaylaştırmak adına fırça boyutu ayarlanabilir olacak.
Apple’ın Fotoğraflar uygulamasında istenmeyen objeleri yok etmeyi kolaylaştıracak yeni özelliğin iOS 18 güncellemesiyle mi tanıtılacağı yoksa yeni iPad modellerini pazarlamanın bir yolu olarak mı kullanılacağı belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.