YouTube, yeni yapay zeka özelliğiyle videonun en iyi bölümlerini izletecek

Tam Boyutta Gör YouTube videolarında ilginizi çekmeyen bölümleri atlamak için sürekli çift dokunmanız gerekmeyecek. YouTube, kullanıcıların videoların sık sık atlanan bölümlerini daha etkili bir şekilde atlamasına olanak tanıyan yeni yapay zeka destekli “İleri atla” özelliğini kullanıma sunuyor.

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Yapay zeka destekli ileri atlama özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Yeni özellik, videoda en sık atlanan bölümleri belirlemek için makine öğrenimini ve izleme verilerini kullanıyor. İzleyicinin doğrudan videonun en ilgi çekici bölümlerine atlamasını sağlıyor. Bunun için, videoya bir kez çift dokunmak yeterli olacak; ekranın sağ alt köşesinde kısa süreliğine ileri atla düğmesi çıkacak. Bu butona dokunduklarında YouTube Premium rozetiyle birlikte “Genellikle geçilen bölüme atlanıyor” ifadesini içeren bir mesaj gösterilecek.

Bu özellik şu anda Amerika’da İngilizce videolar için mevcut. YouTube’un bu özelliği yüksek görüntüleme sayısına sahip videolarla test ettiği söyleniyor. Yeni özellik kullanıcılar açısından faydalı olacak ancak içerik üreticilerin gelir kaybına yaşamasına da neden olabilir, videolardaki reklam yerleşimini etkileyebilir.

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YouTube, yeni özelliğiyle videonun en iyi bölümlerini izletecek