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    YouTube, yeni yapay zeka özelliğiyle videonun en iyi bölümlerini izletecek

    YouTube videolarını atlayarak izleyenlerin beklediği özellik geliyor. YouTube, yapay zeka destekli "jump ahead" özelliğiyle videonun en iyi bölümlerine otomatik olarak ilerletecek.
    youtube jump ahead özelliği Tam Boyutta Gör
    YouTube videolarında ilginizi çekmeyen bölümleri atlamak için sürekli çift dokunmanız gerekmeyecek. YouTube, kullanıcıların videoların sık sık atlanan bölümlerini daha etkili bir şekilde atlamasına olanak tanıyan yeni yapay zeka destekli “İleri atla” özelliğini kullanıma sunuyor.

    Yapay zeka destekli ileri atlama özelliği geliyor

    YouTube video ileri atla özelliği Tam Boyutta Gör
    Yeni özellik, videoda en sık atlanan bölümleri belirlemek için makine öğrenimini ve izleme verilerini kullanıyor. İzleyicinin doğrudan videonun en ilgi çekici bölümlerine atlamasını sağlıyor. Bunun için, videoya bir kez çift dokunmak yeterli olacak; ekranın sağ alt köşesinde kısa süreliğine ileri atla düğmesi çıkacak. Bu butona dokunduklarında YouTube Premium rozetiyle birlikte “Genellikle geçilen bölüme atlanıyor” ifadesini içeren bir mesaj gösterilecek.

    Bu özellik şu anda Amerika’da İngilizce videolar için mevcut. YouTube’un bu özelliği yüksek görüntüleme sayısına sahip videolarla test ettiği söyleniyor. Yeni özellik kullanıcılar açısından faydalı olacak ancak içerik üreticilerin gelir kaybına yaşamasına da neden olabilir, videolardaki reklam yerleşimini etkileyebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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