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    Anlık Bildirim

    X'in yeni özelliği duyuruldu: Yapay zeka, gündemi özetleyecek

    Elon Musk'ın sosyal ağ platformu X'e gelen yeni özellikle gündemi yakalamak daha kolay olacak. Yapay zeka Grok AI, kullanıcıya platformda en çok konuşulanları özetleyecek.
    x stories (hikayeler) grok ai yapay zeka Tam Boyutta Gör
    X (eski adıyla Twitter), yapay zeka destekli yeni bir özellik kazandı. Premium aboneler artık X’te Grok Ai tarafından özetlenen haberlerle gündemi çok daha kolay takip edebilecek. X’te Hikayeler özelliğine Keşfet bölümünde Sizin İçin altından erişilebiliyor.

    X'te Hikayeler: Grok AI dünya gündemini özetleyecek

    X'in Mühendislik ekibi tarafından yapılan resmi duyuruya göre, bu özellik yalnızca X Premium aboneleri için geçerli. Premium kullanıcılar, sosyal ağ platformunun Keşfet bölümündeki “Sizin İçin” sekmesinde öne çıkan en son konuların özetlerini okuyabilecek. X’te Hikayeler özelliği şimdilik yalnızca X web sürümünde ve iOS kullanıcılarına sunuluyor.

    X Premium ne kadar?

    X’te Sizin İçin bölümü artık Grok AI tarafından özetlenen en son haberleri ve konuları içerecek. Grok AI, premium abonelerin kullanımına açık. X Premium fiyatı aylık 150 TL’den başlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    komik tabu kelimeleri bimcell numara taşıma kaş ne kadar sürede uzar instagram ses tuşu fotoğraf çekmiyor wifi kaydedildi sorunu

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