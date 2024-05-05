X'in yeni özelliği duyuruldu: Yapay zeka, gündemi özetleyecek

X'te Hikayeler: Grok AI dünya gündemini özetleyecek
X'in Mühendislik ekibi tarafından yapılan resmi duyuruya göre, bu özellik yalnızca X Premium aboneleri için geçerli. Premium kullanıcılar, sosyal ağ platformunun Keşfet bölümündeki “Sizin İçin” sekmesinde öne çıkan en son konuların özetlerini okuyabilecek. X’te Hikayeler özelliği şimdilik yalnızca X web sürümünde ve iOS kullanıcılarına sunuluyor.
X Premium ne kadar?
X’te Sizin İçin bölümü artık Grok AI tarafından özetlenen en son haberleri ve konuları içerecek. Grok AI, premium abonelerin kullanımına açık. X Premium fiyatı aylık 150 TL’den başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.