X'in yeni özelliği duyuruldu: Yapay zeka, gündemi özetleyecek

Tam Boyutta Gör X (eski adıyla Twitter), yapay zeka destekli yeni bir özellik kazandı. Premium aboneler artık X’te Grok Ai tarafından özetlenen haberlerle gündemi çok daha kolay takip edebilecek. X’te Hikayeler özelliğine Keşfet bölümünde Sizin İçin altından erişilebiliyor.

X'te Hikayeler: Grok AI dünya gündemini özetleyecek

X'in Mühendislik ekibi tarafından yapılan resmi duyuruya göre, bu özellik yalnızca X Premium aboneleri için geçerli. Premium kullanıcılar, sosyal ağ platformunun Keşfet bölümündeki “Sizin İçin” sekmesinde öne çıkan en son konuların özetlerini okuyabilecek. X’te Hikayeler özelliği şimdilik yalnızca X web sürümünde ve iOS kullanıcılarına sunuluyor.

X Premium ne kadar?

X’te Sizin İçin bölümü artık Grok AI tarafından özetlenen en son haberleri ve konuları içerecek. Grok AI, premium abonelerin kullanımına açık. X Premium fiyatı aylık 150 TL’den başlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

X'in yeni özelliği duyuruldu: Grok AI, gündemi özetleyecek