Microsoft, sanal gerçeklik için Valve ile ortaklık kurdu

Geçtiğimiz günlerde Oculus VR (Sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift'in geliştiricisi) ile ortaklığa gittiğini ve bu doğrultuda Oculus Rift ile beraber Xbox One kontrolcüsü geleceğini ve Xbox One'ın Rift'e görüntü aktarabileceğini öğrendiğimiz yazılım devi Microsoft, bu noktada ünlü oyun firması Valve'la da anlaştığını duyurdu.

29 Temmuz'da kullanıma sunulması beklenen Windows 10 işletim sistemini sanal gerçeklik için en iyi platform haline getirmeyi amaçlayan Microsoft, bu doğrultuda Valve firmasıyla da yazılım / donanım ortaklığı içerisinde girdi. Bildiğiniz gibi Valve HTC ile bazı detaylarına burada yer verdiğimiz sanal gerçeklik gözlüğü Vive'yi geliştiriyor ve söylendiği kadarıyla bu cihaz birçok rakibinden çok daha iyi performans / deneyim sunuyor.

Bu gelişme sonrasında da Windows 10 yanında Xbox One'ın da sanal gerçeklik başlığı Vive ile çalışabileceği yapılan tahminler arasında yer aldı.

http://www.engadget.com/2015/06/15/microsoft-valve-vr/