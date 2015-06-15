Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, sanal gerçeklik için Valve ile ortaklık kurdu

3 yıl
2,9b
1
3
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft, sanal gerçeklik için Valve ile ortaklık kurdu
 
Geçtiğimiz günlerde Oculus VR (Sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift'in geliştiricisi) ile ortaklığa gittiğini ve bu doğrultuda Oculus Rift ile beraber Xbox One kontrolcüsü geleceğini ve Xbox One'ın Rift'e görüntü aktarabileceğini öğrendiğimiz yazılım devi Microsoft, bu noktada ünlü oyun firması Valve'la da anlaştığını duyurdu.
29 Temmuz'da kullanıma sunulması beklenen Windows 10 işletim sistemini sanal gerçeklik için en iyi platform haline getirmeyi amaçlayan Microsoft, bu doğrultuda Valve firmasıyla da yazılım / donanım ortaklığı içerisinde girdi. Bildiğiniz gibi Valve HTC ile bazı detaylarına burada yer verdiğimiz sanal gerçeklik gözlüğü Vive'yi geliştiriyor ve söylendiği kadarıyla bu cihaz birçok rakibinden çok daha iyi performans / deneyim sunuyor.
Bu gelişme sonrasında da Windows 10 yanında Xbox One'ın da sanal gerçeklik başlığı Vive ile çalışabileceği yapılan tahminler arasında yer aldı.

http://www.engadget.com/2015/06/15/microsoft-valve-vr/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
0netw0 3 yıl
Hololens bence çok daha büyük bir olay. Arkadaş bunu takıp etrafı görmemek sıkıntı. Oyun oynarken yemek yiyemeyeceğiz telefon çalsa tak çıkar yapmak gerek. Hani gözlük gibi bir şey olsa neyse ama f35 pilot kaskı gibi olmuş bunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr xXx 3 yıl
Başlık çok yanıltıcı bi an oha daha dün oculus rift ile anlaştı dedim ama içerik beni çok farklı mecralara götürdü
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seref35 3 yıl
Forza sanal gerçeklikle güzel gider
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl SSD fiyatları düşüyor! OCZ Trion 100 video ön inceleme 3 yıl GeForce GTX 980 Ti'a hibrit soğutma: Zotac'ın Arctic modeli video ön inceleme 3 yıl Dünyanın en güçlü AIO bilgisayarı ile tanışın: MSI Gaming serisinin yeni üyesi video ön inceleme 3 yıl FLY Mobile ile Pazar Faaliyetlerini ve Gelecek Planlarını Konuştuk! 3 yıl Buzz Launcher video inceleme "Android cep telefonunuzu %100 kişiselleştirin" 3 yıl İnce, hafif ve güçlü: Gigabyte'ın performans odaklı yeni dizüstü bilgisayarı video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim