Steam, 2024'ün en büyük güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Valve, Steam’e şimdiye kadarki en iyi özelliklerinden birini ekleyen önemli bir güncelleme yayınladı. Şirket, bu yılın başlarında platformda oyun görüntüleri yakalamayı her zamankinden daha kolay hale getirecek yeni bir oyun kayıt sisteminin ekleneceğini duyurmuştu. Bu özellik, son güncellemeyle betadan çıktı. Ancak, eski Windows ve Mac işletim sistemli bilgisayarları kullananlar için kötü bir haber var.

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Steam oyun kaydı tüm kullanıcılara açıldı

Steam oyun kaydı, şu anda tüm kullanıcılar için kullanılabilir durumda. Son sürüme güncellediyseniz, kısayol tuşunu kullanarak (varsayılan olarak Ctrl + F11 ayarlı) manuel olarak kayıt yapmaya başlayabilirsiniz. Steam’in hangi kalitede, ne kadar süre kayıt alacağını ve oyun kayıt dosyasının bilgisayarınızda ne kadar yer kaplayacağını ayarlayabiliyorsunuz. Yalnızca Steam oyunları değil, Steam Overlay'in çalışmasına izin veren oyunlardan da kayıt alabiliyorsunuz. Ancak, kayıt özelliği varsayılan olarak kapalı; ayarlara girip bakmanız gerekiyor.

Eski Windows ve macOS sürümleri yükleyemeyecek

Valve, Steam için bu yılın başlarında Windows 7 ve 8 desteğinin kesildiğini zaten duyurmuştu. Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları dışında macOS 10.13 ve 10.14 sürümü kullanan Mac kullanıcıları, son büyük güncellemeyi yükleyemeyecek.

Steam’e gelen yeni özellikler, iyileştirmeler, hata düzeltmeleri

Steam oyun kaydı artık tüm kullanıcılar için kullanılabilir.

Steam'deki gömülü Chromium derlemesi 126.0.6478.183'e güncellendi.

Büyük dosyaları içeren oyun güncellemesi ve taşıma işlemleri sırasında ilerleme çubuğunun güncellenmemesi düzeltildi.

Oyun kullanıcının kitaplığından kaldırılmışsa, elle eklenen/kaldırılan oyunların adlarının koleksiyon filtresi altında görünmemesi düzeltildi.

Güncelleme yüklendikten sonra ilk yeniden başlatmada çevrimdışı modda oturum açmayı engelleyen bir hata düzeltildi.

Üst düzey sistemlerde AV1 video akışı desteği eklendi.

Steam Deck'ten HEVC akışı yaparken siyah ekran düzeltildi.

D3D9 kullanan bazı oyunlarda çökme düzeltildi.

macOS Sequoia’da kablolu Xbox kontrolcüleri için destek eklendi.

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Steam'e büyük güncelleme: İşte gelen yeni özellikler