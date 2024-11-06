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    Steam, 2024'ün en büyük güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler

    Valve, Steam için oyun kayıt özelliğini de getiren büyük bir güncelleme yayınladı. Ancak, Steam'in yeni sürümü eski Windows ve Mac bilgisayarları desteklemiyor. 
    steam güncelleme oyun kaydı windows 7 & 8 desteği Tam Boyutta Gör
    Valve, Steam’e şimdiye kadarki en iyi özelliklerinden birini ekleyen önemli bir güncelleme yayınladı. Şirket, bu yılın başlarında platformda oyun görüntüleri yakalamayı her zamankinden daha kolay hale getirecek yeni bir oyun kayıt sisteminin ekleneceğini duyurmuştu. Bu özellik, son güncellemeyle betadan çıktı. Ancak, eski Windows ve Mac işletim sistemli bilgisayarları kullananlar için kötü bir haber var.

    Steam oyun kaydı tüm kullanıcılara açıldı

    Steam oyun kaydı, şu anda tüm kullanıcılar için kullanılabilir durumda. Son sürüme güncellediyseniz, kısayol tuşunu kullanarak (varsayılan olarak Ctrl + F11 ayarlı) manuel olarak kayıt yapmaya başlayabilirsiniz. Steam’in hangi kalitede, ne kadar süre kayıt alacağını ve oyun kayıt dosyasının bilgisayarınızda ne kadar yer kaplayacağını ayarlayabiliyorsunuz. Yalnızca Steam oyunları değil, Steam Overlay'in çalışmasına izin veren oyunlardan da kayıt alabiliyorsunuz. Ancak, kayıt özelliği varsayılan olarak kapalı; ayarlara girip bakmanız gerekiyor.

    Eski Windows ve macOS sürümleri yükleyemeyecek

    Valve, Steam için bu yılın başlarında Windows 7 ve 8 desteğinin kesildiğini zaten duyurmuştu. Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları dışında macOS 10.13 ve 10.14 sürümü kullanan Mac kullanıcıları, son büyük güncellemeyi yükleyemeyecek.

    Steam’e gelen yeni özellikler, iyileştirmeler, hata düzeltmeleri

    • Steam oyun kaydı artık tüm kullanıcılar için kullanılabilir.
    • Steam'deki gömülü Chromium derlemesi 126.0.6478.183'e güncellendi.
    • Büyük dosyaları içeren oyun güncellemesi ve taşıma işlemleri sırasında ilerleme çubuğunun güncellenmemesi düzeltildi.
    • Oyun kullanıcının kitaplığından kaldırılmışsa, elle eklenen/kaldırılan oyunların adlarının koleksiyon filtresi altında görünmemesi düzeltildi.
    • Güncelleme yüklendikten sonra ilk yeniden başlatmada çevrimdışı modda oturum açmayı engelleyen bir hata düzeltildi.
    • Üst düzey sistemlerde AV1 video akışı desteği eklendi.
    • Steam Deck'ten HEVC akışı yaparken siyah ekran düzeltildi.
    • D3D9 kullanan bazı oyunlarda çökme düzeltildi.
    • macOS Sequoia’da kablolu Xbox kontrolcüleri için destek eklendi.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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