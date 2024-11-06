Steam, 2024'ün en büyük güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler

- Steam oyun kaydı tüm kullanıcılara açıldı
- Eski Windows ve macOS sürümleri yükleyemeyecek
- Steam’e gelen yeni özellikler, iyileştirmeler, hata düzeltmeleri
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Steam oyun kaydı tüm kullanıcılara açıldı
Steam oyun kaydı, şu anda tüm kullanıcılar için kullanılabilir durumda. Son sürüme güncellediyseniz, kısayol tuşunu kullanarak (varsayılan olarak Ctrl + F11 ayarlı) manuel olarak kayıt yapmaya başlayabilirsiniz. Steam’in hangi kalitede, ne kadar süre kayıt alacağını ve oyun kayıt dosyasının bilgisayarınızda ne kadar yer kaplayacağını ayarlayabiliyorsunuz. Yalnızca Steam oyunları değil, Steam Overlay'in çalışmasına izin veren oyunlardan da kayıt alabiliyorsunuz. Ancak, kayıt özelliği varsayılan olarak kapalı; ayarlara girip bakmanız gerekiyor.
Eski Windows ve macOS sürümleri yükleyemeyecek
Valve, Steam için bu yılın başlarında Windows 7 ve 8 desteğinin kesildiğini zaten duyurmuştu. Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları dışında macOS 10.13 ve 10.14 sürümü kullanan Mac kullanıcıları, son büyük güncellemeyi yükleyemeyecek.
Steam’e gelen yeni özellikler, iyileştirmeler, hata düzeltmeleri
- Steam oyun kaydı artık tüm kullanıcılar için kullanılabilir.
- Steam'deki gömülü Chromium derlemesi 126.0.6478.183'e güncellendi.
- Büyük dosyaları içeren oyun güncellemesi ve taşıma işlemleri sırasında ilerleme çubuğunun güncellenmemesi düzeltildi.
- Oyun kullanıcının kitaplığından kaldırılmışsa, elle eklenen/kaldırılan oyunların adlarının koleksiyon filtresi altında görünmemesi düzeltildi.
- Güncelleme yüklendikten sonra ilk yeniden başlatmada çevrimdışı modda oturum açmayı engelleyen bir hata düzeltildi.
- Üst düzey sistemlerde AV1 video akışı desteği eklendi.
- Steam Deck'ten HEVC akışı yaparken siyah ekran düzeltildi.
- D3D9 kullanan bazı oyunlarda çökme düzeltildi.
- macOS Sequoia’da kablolu Xbox kontrolcüleri için destek eklendi.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über