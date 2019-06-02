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Microsoft'tan önemli uyarı: 1 milyon bilgisayar tehlikede

Yazılım devi Microsoft, kullanıcıları Windows'taki “BlueKeep” adlı güvenlik açığına karşı uyararak gerekli yamaları acilen yüklemelerini istedi. Peki açık hangi sistemleri etkiliyor?
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft dünya genelinde yaklaşık bir milyon bilgisayarın, 2017 yılında dünyaya yayılan ve milyarlarca dolarlık hasara neden olan WannaCry benzeri bir kötü amaçlı yazılım saldırısı riski altında olduğumu açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Outlook.com'a yerleşik çeviri desteği geldi"
Yazılım devi kısa süre önce, Windows'taki Uzak Masaüstü Hizmetlerinde otomatik olarak yayılabilen bir güvenlik açığı keşfetmişti. Şimdi ise ikinci bir bildiri yayınlayarak, kullanıcıları “BlueKeep” olarak bilinen kötü amaçlı yazılıma karşı uyardı ve potansiyel saldırı ihtimaline karşı sistemlerini güncellemeye davet etti.
Şirket yaklaşık iki hafta önce bir güvenlik yaması yayınlamıştı. Şu ana kadar herhangi bir saldırı belirtisi olmasa da bu, tehlikenin sona erdiği anlamına gelmiyor.

Etkilenen sistemler hangileri?

Microsoft'un Güvenlik Müdahale Merkezi'nde anında müdahale direktörü olarak görev yapan Simon Pope "Tavsiyemiz aynı kalıyor. Etkilenen tüm sistemlerin mümkün olan en kısa sürede güncellenmesi gerektiğini önemle tavsiye ediyoruz ”dedi.
Microsoft, yalnızca Windows 8 ve Windows 10 yüklü sistemlerin hataya karşı güvende olduğunu söylüyor. Windows XP, Windows 7 ve sunucu işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarlar ise “kritik” güvenlik açığına karşı savunmasız.

https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2019/05/30/a-reminder-to-update-your-systems-to-prevent-a-worm/ Yorum Yaz
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justruth 6 gün en beğenilen
Biz de yedik. Açıkça diyorlar ki yeni tekniklerimizle Windows 8 ve 10'da sizi daha iyi takip edip veri çekiyoruz. Üstü kapalı tehdit.
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tesbihcekenhoroz 3 gün
Saçma sitelerden saçma programlar indirmediginiz sürece virüs falan bulaşmaz merak etmeyin. Güncellemeye ve win 10 a hayir.
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ONY86 4 gün
Bir eteyiz kadar inanmiyorum
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Moving On 5 gün
Windows güncellemeleri hata dolu, Malwarebytes oldukça yeterli bu tür durumlar için.
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mehmet4428 5 gün
Tesadüfe bakın ki yeni güncelleme geldi ve kimse geçmemişti.
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Spider_hip 5 gün
Yok kardeş ben Win7 ile devam. Yemezler. Adam gibi işletim sistemi çıkartırsanız geçerim. Lisanslı antivirüs programım da epey bir şeyi engelliyor.
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pranis 6 gün
Şu an umrumda değil, ben standart kullanıcıyım, xp bile kullanırım.
Sunucusu büyük işleri güçleri olan düşünsün.
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TITAN 6 gün
Bill gatese güveniyorum adam gibi adam dürüst bir insan
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JuliusStrasser 6 gün
İnanmayın beyler güncelleme falan yapmayın
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darkaura 6 gün
guvenlik guncellemeleri onemli bir nokta ama microsoft guncelleme isini o kadar kotu niyetle ve acemice kullaniyorki guncelleme yapmaya korkar hale geldim. bir guncellemede pc nin tum ayarlari bozuluyor, ondan sonra yarim gun onu duzeltmeye ugras.
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Askaparta 6 gün
İyi canım biz 10 numarayız.
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