Outlook.com'a yerleşik çeviri desteği geldi

Teknoloji Editörü
Yazılım devi Microsoft, e-posta servisi olan Outlook.com'u geliştirmeye devam ediyor. Uygulamasından ayrı olarak güncellenen web sürümüne şimdi de yerleşik çeviri desteği geldi.
Bing altyapısı kullanılıyor
Şirket yakın bir süre önce Outlook.com'a masaüstü bildirim desteği sağlamış ve kullanıcıların e-postalardan anında haberdar olabilmesinin önünü açmıştı. Şimdi ise e-posta servisinin web sürümüne şirketin çeviri hizmeti olan Bing destekli bir çeviri özelliği de eklendi.Dahili çevirmen aynen Bing gibi çalışarak herhangi bir dili otomatik olarak algılayıp, akabinde de çevirmesini istediğiniz dile tercüme edebiliyor. E-posta ileteisinin üst kısmına yerleştirilen bu özelliği dilerseniz "Asla çevirme" diyerek pasif duruma getirmeniz de mümkün. Şimdilik bazı ülkelerde aktif olan bu özelliğin yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.
https://www.htnovo.net/2019/05/outlookcom-ottiene-il-traduttore.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gmail gibi hiç bir zaman üst seviye olamaz Outlook.
Microsoft'un yazılımcıları 5 senedir firmayı her kategoride sabote ediyorlar bu açık ve net.
Win 7'den sonra doğru düzgün uzun soluklu bir işletim sistemi bile yapamadılar.