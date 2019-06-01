Outlook.com'a yerleşik çeviri desteği geldi

Yazılım devi Microsoft, e-posta servisi olan Outlook.com'u geliştirmeye devam ediyor. Uygulamasından ayrı olarak güncellenen web sürümüne şimdi de yerleşik çeviri desteği geldi.

Bing altyapısı kullanılıyor

Şirket yakın bir süre önce Outlook.com'a masaüstü bildirim desteği sağlamış ve kullanıcıların e-postalardan anında haberdar olabilmesinin önünü açmıştı. Şimdi ise e-posta servisinin web sürümüne şirketin çeviri hizmeti olan Bing destekli bir çeviri özelliği de eklendi.

https://www.htnovo.net/2019/05/outlookcom-ottiene-il-traduttore.html

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Dahili çevirmen aynen Bing gibi çalışarakotomatik olarak algılayıp, akabinde de çevirmesini istediğiniz dile tercüme edebiliyorileteisinin üst kısmına yerleştirilen bu özelliği dilerseniz "" diyerek pasif duruma getirmeniz de mümkün. Şimdilik bazı ülkelerde aktif olan bu özelliğin yakındasunulması bekleniyor.