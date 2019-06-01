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Outlook.com'a yerleşik çeviri desteği geldi

Microsoft'un son zamanlarda yaptığı yeniliklerle sık sık güncellediği e-posta servisi Outlook.com'a bir yenilik daha eklendi. Artık e-postalarınızı istediğiniz dile çevirebileceksiniz.
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yazılım devi Microsoft, e-posta servisi olan Outlook.com'u geliştirmeye devam ediyor. Uygulamasından ayrı olarak güncellenen web sürümüne şimdi de yerleşik çeviri desteği geldi.

Bing altyapısı kullanılıyor

Şirket yakın bir süre önce Outlook.com'a masaüstü bildirim desteği sağlamış ve kullanıcıların e-postalardan anında haberdar olabilmesinin önünü açmıştı. Şimdi ise e-posta servisinin web sürümüne şirketin çeviri hizmeti olan Bing destekli bir çeviri özelliği de eklendi.
Dahili çevirmen aynen Bing gibi çalışarak herhangi bir dili otomatik olarak algılayıp, akabinde de çevirmesini istediğiniz dile tercüme edebiliyor. E-posta ileteisinin üst kısmına yerleştirilen bu özelliği dilerseniz "Asla çevirme" diyerek pasif duruma getirmeniz de mümkün. Şimdilik bazı ülkelerde aktif olan bu özelliğin yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

https://www.htnovo.net/2019/05/outlookcom-ottiene-il-traduttore.html Yorum Yaz
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zotacing 4 gün
Çöp çöp çöp, mail açıp silmek 30 saniye zaman alıyor deli gibi kasıyor son sistem bilgisayarda bile.
Gmail gibi hiç bir zaman üst seviye olamaz Outlook.
Microsoft'un yazılımcıları 5 senedir firmayı her kategoride sabote ediyorlar bu açık ve net.
Win 7'den sonra doğru düzgün uzun soluklu bir işletim sistemi bile yapamadılar.
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Sharparrow 6 gün
Outlook kullanan var mı ya... bu mikrosoft varya aptalın önde gideni hemde en önden flamayla bayrak sallayarak gideni.... Zamanında dünyanın en bilinen markalarını oluşturdu sonra bir çırpıda çöpe attı... Zamanında mail denince akla hotmail gelirdi herkesin mutlaka vardı, anlık iletişim yazılımı messenger şimdinin WhatsApp'ı neyse oydu, internet tarayıcısı denince indanın diline direkt internet explorer gelirdi... bunları dünyanın en ücra köşesine gitsen teknoloijiyle ilgili hetkes rahatlıkla söyleyebilirdi... Hotmaili kapattı, Messenger'ı kapattı Skype ile birleştirdi internet explorerı da çöpe attı telaffuzu bile itici edge diye bir türlü insanlara kabul ettiremediği yeni bir tarayıcı ortaya koydu... Adam bu çöpe attığın markaların sadece isimleri dahi o zaman yüzlerce milyon dolar ederdi... 2000lerin başlarında messenger fırtınası ediyordu her yerde internet explorer rakibi bile yok desek yeriydi, mail servisi de yine aynı şekilde dünyada tekti... Böyle bir durumdan nasıl böylesine dünyaya mal olmuş markaları bir çırpıda çöpe atabilirsin... Bu çöpe attığı markaların hiçbirinin yetine aynı etkiyi ve bilinirliğe sahip başka marka koyamadı.. sonra rakipleri kolayca geldi geçtiler.. mikrosoftun mesela eskiden bugünkü ergenlerin bilmediği tonla uygulaması vardı bunlardan biri şimdili Google earth uygulamasının atasıydı. Microsoft encarta dünya haritası.. Google earth yokken o vardı dünya haritası.. tabi ne oldu mikrosoft onunda fişini çekti diğerleri gibi çöp oldu.. buna benzer tonla uygulaması vardı hiçbirini günümüze aynı ünle bilinirlikle taşıyamadı.. işte diyorumya dünyanın en aptal teknoloji firması mikrosofttur... Vizyon sahibi bir lideri olamadı... Windows hâlâ da Apple'ın mac os işletim sisteminden fersah fersah geridedir
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Lenora 6 gün Sharparrow
belki dışarıdan göründüğü kadar basit değildir bahsettiğin şeyler. hiç düşündün mü?
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isakoc 6 gün
Messenger konusunda inat etmeleri batırdı onları. Misal Microsoft bugün Android için bir çok uygulama geliştiriyor. Hatta dediklerine göre buradan aldıkları patentler sayesinde yıllık 250 milyon dolar kazanıyor. Neyse sorun şu, android ve iosta Messenger benzeri bir uygulama uzunca bir süre yoktu. Bu saftirikler eğer o dönemde Messenger in iOS ve android versiyonunu yayınlasalardı yine kimse tahtından edemezdi. Oysa ilk kez teknoloji ile tanışan nesil ilk online mesajlaşma uygulamasını WhatsApp ve Viber ile tanıdığı için Messengeri ile hiç tanımadılar. İşte o uygulamayı başta yapsaydı belki tek bilinen online yazışma olarak hala tek kalacaklardı. Hotmail zaten Messengerin desteğine bağlı durumdaydı. Aynı bugün Android cihazda Google play kullanmak için bir gmail şartı varsa ve nesil bunun sayesinde bunu kullanıyorsa aynı durum Live Messenger ve Hotmail birleşiminde de geçerli. Fakat Explorer konusunda yapacak birşey yoktu.
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Türevlenebilen Fonksiyon 6 gün
bana hep çok ağır geliyor bu hotmail.
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| OMG! | 6 gün
Gmail kadar temiz bir kullanım sunamadı hala. Ama kullanıyorum.
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MustafaC53 1 hf.
Outlook çöp malesef, tarayıcıya gelen bi maili outlook a 10 dk sonra geliyor.
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